1 360 20
Британия увеличит расходы на армию с помощью военных облигаций

Британия ищет деньги для увеличения военного бюджета, Соединенному королевству катастрофически не хватает средств на закупку новых вооружений. Как один из вариантов в Лондоне рассматривают возможность выпуска так называемых «военных облигаций». Предполагается, что это поможет привлечь дополнительно порядка 20 млрд фунтов стерлингов, что в переводе в доллары составит 27,1 миллиарда.

Британский премьер Кир Стармер еще в феврале заявил о планах увеличить военные расходы Соединенного королевства до 2,5% от ВВП к началу 2027 года и до 3% к 2029 году. Однако с выделением средств на оборону у британцев проблемы, причем одни и те же год от года. Если проще, то денег нет, а взять их негде.



На этом фоне министр финансов Рейчел Ривс рассматривает вариант с возможностью выпуска «военных облигаций». Согласно имеющимся планам, жители Британии смогут их выкупить, принеся в бюджет не менее 20 млрд фунтов стерлингов. Погашать их предполагается в течение двух-трех лет с выплатой стандартных процентов, как и по государственным облигациям. Останется только найти на это деньги.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что британская армия не готова к конфликтам «высокой интенсивности» типа войны на Украине. А боеприпасов хватит на неделю боев.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nemo70 Звание
    +4
    Сегодня, 11:14
    Вы бы негров и арабов прокормите ..Им на наркоту пособий не зватает уже ! Хооохлам значит под 100 ярдов даете ?
    Они возмущены такой несправведливости )))
    Слава Ирландии !
    1. knn54 Звание
      +1
      Сегодня, 11:33
      "На тебе сто миллионов... - Да ты что! Действительные - вот подпись и печать: министр финансов и адъютант Попандопуло ... Слушай, возьми все. Я себе еще нарисую" .
    2. Комментарий был удален.
    3. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
      +2
      Сегодня, 11:41
      Наверное, Слава Шотландии!) А так, Народную Шотландскую Республику надо снова сделать великой!) laughing
      1. commbatant Звание
        +1
        Сегодня, 12:58
        Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
        Наверное, Слава Шотландии!) А так, Народную Шотландскую Республику надо снова сделать великой!) laughing

        Наверное, Слава Уэльсу! Валлийцы великая нация.
  2. alexboguslavski Звание
    +2
    Сегодня, 11:22
    Интересно, как будут принуждать к покупке этих облигаций? Добровольно, или на вооружение возьмут методы СССР?
    1. commbatant Звание
      +1
      Сегодня, 13:00
      Цитата: alexboguslavski
      Интересно, как будут принуждать к покупке этих облигаций? Добровольно, или на вооружение возьмут методы СССР?

      Могут и добровольно, но все равно кинуть, взяв в т.ч. методы РИ.
  3. pyagomail.ru Звание
    +3
    Сегодня, 11:31
    Погашать их предполагается в течение двух-трех лет с выплатой стандартных процентов
    Предполагается, что через 2-3 года деньги для выкупа этих облигаций у Британии появятся?
    1. paul3390 Звание
      +2
      Сегодня, 11:34
      Нет - предполагается что через два-три года отдавать будет некому... belay what
    2. Ракитин Звание
      +1
      Сегодня, 12:52
      Старый советско-россиянский способ: "чуть-чуть разогнать инфляцию" и вернуть лохам фантики. Сберкасса СССР/Сбер РФ подтверждают. И всё абсолютно законно.
  4. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 11:36
    Единственный способ набрать 20 млрд£ ,выдавать зарплату белым английским аборигенам " военными государственными облигациям " ,не будут брать ,отключать газ.Приезжим через Ла- Манш не предлагать им война не нужна ,пусть белые аборигены воюют. laughing
    1. Nexcom Звание
      +2
      Сегодня, 11:40
      ..приезжим наоборот в кайф - чем больше белых аборигенов утилизируют, тем приезжим лучше будет. по определению.
      1. tralflot1832 Звание
        +1
        Сегодня, 11:58
        Дмитрий, добрый день .Читаю сми Англии .Приезжие стали политической силой ,кто больше даст денег ,за того и пойдут голосовать. Лишь бы не работать или работать " на минималках ".Где на работе "намазы "соблюдать ?
        1. Nexcom Звание
          +1
          Сегодня, 12:05
          Да, Андрей, ещё раз привет.
          Намазы они везде уже как хотят и где хотят справляют. И не моги им помешать - оскарбление верующих.
  5. Nemo70 Звание
    0
    Сегодня, 11:37
    Ну все хорошь болтать ..Завтра на службу по кнопочкам тыкать ..))) Пятая колонна сильа в Росии и спящих много мужики !! Следите за ними не верте данайцам )))) Я ухожу ..
    1. commbatant Звание
      -1
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Nemo70
      Пятая колонна сильа в Росии и спящих много мужики !!

      Ты сам, чьих будешь?
  6. Мячик Звание
    +2
    Сегодня, 11:43
    А как же Бриташка вместе с Германией собралась на Россию в 2029 году нападать-то? Кем/чем воевать-то будут? Хотя... надеюсь, что к тому времени мы "Посейдон" испытаем на этом поганом острове.
  7. Виктор Сергеев Звание
    +1
    Сегодня, 11:51
    Даешь долгов побольше и все олигархам от ВПК, благо откаты уже заряжены, распределены, яхты заказаны, счета открыты.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    +2
    Сегодня, 11:55
    Современная Британия по своим возможностям далеко уже не Британская империя 18-19 - 20 века.
    И попытки поднять Британию на уровень прошлой колониальной империи обречены на провал.
    Время вспять не повернешь.
    1. Ракитин Звание
      +1
      Сегодня, 12:56
      Есть такое подозрение, что если в ответ на очередной как бы укро-налёт на российский НПЗ случайно долбануть по одной из нефтяных платформ Бриташки в Северном море, устроив там "вечный огонь", то уже мелкобритам придётся выражать озабоченности и чертить коричневые линии, не снимая шальвары. Ибо других инструментов уже нет - все и так задействованы по полной.
  9. Metallurg_2 Звание
    +2
    Сегодня, 12:00
    Вот что они велосипед изобретают? Взяли бы пример с 404 и ввели военный сбор 5 процентов от зарплаты. И погашать ничего не надо.
    Под соусом российской угрозы народ схавает, а кто не схавает - того на нары, как агента Кремля.