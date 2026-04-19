Британия увеличит расходы на армию с помощью военных облигаций

Британия ищет деньги для увеличения военного бюджета, Соединенному королевству катастрофически не хватает средств на закупку новых вооружений. Как один из вариантов в Лондоне рассматривают возможность выпуска так называемых «военных облигаций». Предполагается, что это поможет привлечь дополнительно порядка 20 млрд фунтов стерлингов, что в переводе в доллары составит 27,1 миллиарда.Британский премьер Кир Стармер еще в феврале заявил о планах увеличить военные расходы Соединенного королевства до 2,5% от ВВП к началу 2027 года и до 3% к 2029 году. Однако с выделением средств на оборону у британцев проблемы, причем одни и те же год от года. Если проще, то денег нет, а взять их негде.На этом фоне министр финансов Рейчел Ривс рассматривает вариант с возможностью выпуска «военных облигаций». Согласно имеющимся планам, жители Британии смогут их выкупить, принеся в бюджет не менее 20 млрд фунтов стерлингов. Погашать их предполагается в течение двух-трех лет с выплатой стандартных процентов, как и по государственным облигациям. Останется только найти на это деньги.Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что британская армия не готова к конфликтам «высокой интенсивности» типа войны на Украине. А боеприпасов хватит на неделю боев.

