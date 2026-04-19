Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала там особенно широкий резонанс: «Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки».

Словацкого премьера Роберта Фицо обвинили в пророссийской позиции и внесении раскола в «европейское единство», которого никогда и не существовало. А всё из-за его высказывания о русских и шнурках. Об этом пишет немецкая пресса.В минувший четверг, 16 апреля, словацкий премьер раскритиковал планы Евросоюза экономического давления на Россию, заявив, что поставить русских на колени у Европы не получится, как бы она не напрягалась и не вводила санкционные пакеты. По словам Фицо, русские встают на колени, только когда завязывают шнурки. Это высказывание вызвало волну критики в адрес словака, политическая верхушка ЕС чуть не обвинила Фицо в «развале» Евросоюза.Также в вину словаку ставят нежелание поддерживать Украину, Словакия демонстративно не замечает Зеленского, тогда как вся остальная Европа носится с ним, как с писаной торбой.Фицо отрицает пророссийскую позицию, заявляя, что у него на первом месте Братислава, а не Киев. Однако в Москву на Парад Победы он обязательно поедет. Правда, придется искать обходные пути, потому что прибалтийские лимитрофы уже отказались пропускать самолет словацкого премьера в Россию. Однако Фицо это не пугает. Он в прошлом году до Москвы добрался и в этом доберется.