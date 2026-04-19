Фразу Фицо о русских и шнурках восприняли как покушение на «единство ЕС»

Словацкого премьера Роберта Фицо обвинили в пророссийской позиции и внесении раскола в «европейское единство», которого никогда и не существовало. А всё из-за его высказывания о русских и шнурках. Об этом пишет немецкая пресса.

В минувший четверг, 16 апреля, словацкий премьер раскритиковал планы Евросоюза экономического давления на Россию, заявив, что поставить русских на колени у Европы не получится, как бы она не напрягалась и не вводила санкционные пакеты. По словам Фицо, русские встают на колени, только когда завязывают шнурки. Это высказывание вызвало волну критики в адрес словака, политическая верхушка ЕС чуть не обвинила Фицо в «развале» Евросоюза.



Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала там особенно широкий резонанс: «Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки».

Также в вину словаку ставят нежелание поддерживать Украину, Словакия демонстративно не замечает Зеленского, тогда как вся остальная Европа носится с ним, как с писаной торбой.

Фицо отрицает пророссийскую позицию, заявляя, что у него на первом месте Братислава, а не Киев. Однако в Москву на Парад Победы он обязательно поедет. Правда, придется искать обходные пути, потому что прибалтийские лимитрофы уже отказались пропускать самолет словацкого премьера в Россию. Однако Фицо это не пугает. Он в прошлом году до Москвы добрался и в этом доберется.
  1. НИКНН
    НИКНН
    +4
    Сегодня, 12:30
    Словацкого премьера Роберта Фицо обвинили в пророссийской позиции и внесении раскола в «европейское единство», которого никогда и не существовало. А всё из-за его высказывания о русских и шнурках.
    Обвинили в здравомыслии, законспирировав под пророссийскую позицию. Ну так как то....
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:38
      НИКНН hi ,у Зеленского праздник на этом фронте, Орбан ушёл а уж какими они были "друзьями" ни в сказке сказать ни пером описать,теперь этот Нюхачь считает себя "победителем" теперь и на Фицо начнёт рыпаться в угаре радостном.
      1. topol717
        topol717
        +4
        Сегодня, 12:40
        Цитата: Ропот 55
        у Зеленского праздник на этом фронте Орбан ушёл
        Пока не понятно кто пришел вместо Орбана. Вполне возможно что зеле станет еще хуже.
        1. Ропот 55
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 12:43
          topol717 hi ,так у них это уже в привычке утром кричат перемога а к обеду зрада.
    2. Руслан Голота
      Руслан Голота
      +2
      Сегодня, 12:41
      Здравомыслие сейчас далеко не в горе )
    3. SAG
      SAG
      +2
      Сегодня, 12:41
      Там логика и здравомыслие давно умерли. На территории мракобесия важен только сам факт, кого обвиняют. Потому что это как приказ шавкам на него бросаться. У многих на сайте проиранская позиция на сайте и что? Если это соответствует интересам своей страны и своего народа.
      Всё равно как обвинять например кошку, что она молоко любит...
    4. Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:04
      Цитата: НИКНН
      Обвинили в здравомыслии, законспирировав под пророссийскую позицию.

      Хорошо, если только обвинением дело кончится. Как бы опять не нашёлся чокнутый пенсионер-литератор, из оппозиционной партии, с пистолетом в кармане. Но можно уверенно предположить, что после того покушения охрану Фицо сменили на более профессиональную по составу.
  2. Руслан Голота
    Руслан Голота
    -4
    Сегодня, 12:30
    русские встают на колени, только когда завязывают шнурки.
    Нормальных русских с младенчества учили шнурки стоя завязывать. Но про коленоприклонность можно некоторым заметить...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:40
      Также в вину словаку ставят нежелание поддерживать Украину, Словакия демонстративно не замечает Зеленского, тогда как вся остальная Европа носится с ним, как с писаной торбой.
      Носятся, потому что он воюет с Россией, а так он никто и звать его никак !
      1. Ропот 55
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:42
        Uncle Lee hi , а могли бы уже цветы над его могилкой рости,и над следующим и тем что после следующего.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 12:59
          Цитата: Ропот 55
          могли бы уже цветы над его могилкой рости

          Ропот 55(АЛЕКСАНДР) hi Не только расти, А уже несколько раз засохнуть ! И у его последышей тоже ! am
  3. Villy-V
    Villy-V
    +1
    Сегодня, 12:40
    Мужик!
    Короткий комментарий.
  4. Вежливый Лось
    Вежливый Лось
    +2
    Сегодня, 12:41
    По словам Фицо, русские встают на колени, только когда завязывают шнурки.

    Фицо забыл сказать, что шнурки на берцах. yes
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:08
      Цитата: Вежливый Лось
      Фицо забыл сказать, что шнурки на берцах
  5. лесничий
    лесничий
    +1
    Сегодня, 12:52
    Надо Фицо подкинуть еще одно высказывание: Россию может поставить раком только огород с картошкой.
  6. kventinasd
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 13:02
    поставить русских на колени у Европы не получится, как бы она не напрягалась

    Обидно видать стало евробюрократам, что Фицо правду глаголит, потому что европе и напрягаться не надо, она давно на четвереньках ползает перед заокеанским хозяином.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 13:06
    Er erklärte, Europa werde die Russen nicht in die Knie zwingen können, egal wie sehr es sich auch bemühe und Sanktionen verhänge. Laut Fico knieten die Russen nur nieder, wenn sie ihre Schnürsenkel binden. Diese Aussage löste eine Welle der Kritik am Slowaken aus, und die politische Elite der EU warf Fico beinahe vor, die Europäische Union zu zerstören.


    Совершенно очевидно, что коррумпированный, фашистский ЕС не допускает никаких инакомыслящих мнений!

    Это прямо как во времена Гитлера!