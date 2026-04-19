Хуситы предупредили Трампа о последствиях в случае продолжения ударов по Ирану
Йеменское движение «Ансарулла» закроет Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если Дональд Трамп продолжит мешать установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении правительства хуситов.
Хуситы пока не вступили в войну полностью, «парни в тапках» нанесли несколько ударов по Израилю, но боевые действия против США не вели. Однако ситуация может поменяться кардинальным образом, если Трамп примет решение о продолжении бомбардировок Ирана. В этом случае хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив. Силы и средства для этого у них есть. А как показали предыдущие события, снять блокировку будет очень трудно.
Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны.
Баб-эль-Мандебский пролив является одним из важнейших маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, соединяя Красное море и Аденский залив. Перекрытие пролива фактически «выключает» Суэцкий канал, по которому танкеры и газовозы проходят в Средиземное море.
При одновременной блокировке Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов мировой энергетический кризис только усугубится, а за это Трампа никто не похвалит.
