Хуситы предупредили Трампа о последствиях в случае продолжения ударов по Ирану

Йеменское движение «Ансарулла» закроет Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если Дональд Трамп продолжит мешать установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении правительства хуситов.

Хуситы пока не вступили в войну полностью, «парни в тапках» нанесли несколько ударов по Израилю, но боевые действия против США не вели. Однако ситуация может поменяться кардинальным образом, если Трамп примет решение о продолжении бомбардировок Ирана. В этом случае хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив. Силы и средства для этого у них есть. А как показали предыдущие события, снять блокировку будет очень трудно.



Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны.

Баб-эль-Мандебский пролив является одним из важнейших маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, соединяя Красное море и Аденский залив. Перекрытие пролива фактически «выключает» Суэцкий канал, по которому танкеры и газовозы проходят в Средиземное море.



При одновременной блокировке Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов мировой энергетический кризис только усугубится, а за это Трампа никто не похвалит.
  silberwolf88
    Сегодня, 13:02
    Озорные похуситы могут устроить всё что угодно особо когда им сам АЛЛАХ послал гиперзвук и безэкипажные катера и прочие дроны)
    Монтесума
      Сегодня, 13:11
      Они просто нашли ту самую волшебную лампу Аладдина - джинн по-прежнему выполняет заказы.)
  кредо
    Сегодня, 13:08
    Не знаю, какие думы одолевают больших и малых начальников нашей необъятной страны, но вот по данному факту можно сказать, что в отличие от нашего руководство, которое пыталось и до сих пор пытается создать единомышленников в ближайших и не очень близких странах, путём поставки российского сырья за копейки и раздачи денег просто за сладкие посулы от глав этих стран, персы научились работать со своими сторонниками в разных странах, которые не спасовали с началом агрессии против Ирана и смело впряглись в его поддержку.
    Чего не скажешь о наших "сладкоголосых единомышленниках". no
  isv000
    Сегодня, 13:09
    А Трамп всё таки ссыт, уже против наземного вторжения высказался, как ни подзуживает его окружение. Понимает что хуситы это туз козырный в рукаве персов. А действующие ПВО и авиация не оставят амерам шансов, поток гробов будет огромен, если будет что собирать.
  Младший рядовой
    Сегодня, 13:11
    Хуситы на персов похожи - словами не разбрасываются. Трамп с Израилем напряглись.