Разведка США оценила возможность Ирана продолжать боевые действия как высокую

Иран имеет возможность воевать с США и Израилем еще полгода в случае необходимости. По данным американской разведки, Тегерану удалось сохранить более половины своего ракетного арсенала.

На сегодняшний день Иран сохранил более 60% своих ракетных установок, учитывая те, которые были заблокированы в ракетных городах и сейчас активно откапываются. Ракетные запасы еще больше, предварительно, Иран за месяц боевых действий потратил не больше 30% от общего количества ракет. И здесь нужно учитывать, что ракетное производство не останавливалось ни на день, основные заводы находятся под землей.



С ударными беспилотниками ситуация похуже, но и она не критична. На данный момент Иран имеет примерно 40% от довоенных запасов, но активно их пополняет. Кроме того, практически все ракетные города сохранили свою боеспособность и готовы к нанесению новых ударов.

По мнению аналитиков, Иран готов воевать еще полгода, но такого времени у Трампа нет, в ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и к ним нужно готовится. Продавить Иран на переговорах у США не получается, для новых бомбардировок нужны боеприпасы, а с ними тоже проблемы. Если не слушать хвастливых заявлений Трампа, то США в этом конфликте уже проиграли, причем с разгромным счетом.
  tralflot1832
    Сегодня, 13:47
    Американская разведка самые секретные документы несёт на стол к Трампу ,а ксерокс с них - журналистам ? laughing Тогда Иран точно победит. drinks Я говорю у Ирана бонба есть и не одна . wassat
    Андрей Малащенков
      Сегодня, 14:02
      Думаю что "данные разведки" а так же "данные от достоверных источников" все это мулька в угоду сегодняшнего "политического курса" и ни чего общего не имеет с действительностью - что же до % в статье - то думаю что они более менее соответствуют - раз у СШП и Израиля были достоверные данные о нахождении иранского руководства то и места хранения ракет им так же были известны и их уничтожали в первую очередь - точнее входы в тоннели - но ракеты то целые - так что откопают и если чего жахнут ...
      ЗЫ как вариант именно для этого Ирану и нужно было это кратковременное перемирие ..
      Сергей Митинский
        Сегодня, 14:15
        Жахнут то они жахнут, только вот чем ?
        В боеприпасах поизносились обе стороны ,так что неизвестно кому перемирие было выгодно больше
    ZovSailor
      Сегодня, 14:56
      hi Что бы ни случилось с позицией матрасников по урегулированию на БВ, сионисты изыщут массу способов для разогрева БД на театре всего БВ.
      Один из запредельных факторов риска наличие, по словам аналитиков -экспертов, в распоряжении сионистов порядка 100 или немного свыше боеголовок со средствами доставки.
    Михаил-Иванов
      Сегодня, 15:50
      У Ирана есть минимум 11 единиц ЯО и носители. Евреи и матрасы об этом точно знают, поэтому и полезли.
      Умные военные изначально говорили, что Иран полосатым уродам не по зубам, но в белом сарае в школе учился на двойки...
  Аркадий007
    Сегодня, 13:57
    Откуда америкосы могут знать сколько и чего осталось у Ирана, если они со своими достоверными данными на момент нападения, до сих пор не могут состыковать концы с концами уже который месяц?
    Чем-то все эти заявления напоминают СВО.
    Мини Мокик
      Сегодня, 14:07
      Американская разведка теперь, это как Британские учёные 🥴
      Андрей Малащенков
        Сегодня, 14:14
        Не надо путать вбросы сми и то что знают реальные военные ... ведь где находится руководство Ирана они точно знали до минуты и до метра и ведь не раз и не два они уничтожали тех или иных лидеров
    Konnick
      Сегодня, 14:14
      Это принцип работы недобросовестных журналистов. Придумывают с потолка "по данным разведки", чтобы больше прочитали статью и соответственно рекламу. Ну и против Трампа сейчас задействована вся демократическая пресса с их "разоблачениями" и данными разведки, что у Ирана всё осталось
      Аркадий007
        Сегодня, 14:35
        Если бы америкосы были уверены в том, что они все знают, они бы сейчас не пошли ни на какие переговоры.
  isv000
    Сегодня, 14:10
    Моё мнение: Иран с козырей ещё не заходил, бережёт, равно как и шестёрки, бывшему "гегемону" на погоны.
    Ещё пара таких агрессий и Шерхан переместится на старый коврик возле параши...
    Седов
      Сегодня, 15:22
      Моё мнение: Иран с козырей ещё не заходил, бережёт, равно как и шестёрки, бывшему "гегемону" на погоны.
      Зашёл Иран с нормальных козырей. Бомбёжку самую главную на начальном этапе они пережили. Немало всего и всех потеряли, но не сломились и дали серъезный отпор и по америкосам, и по Израилю, а самое главное - по всем поддерживающим монархиям. Что по итогу? У нарцисса очередной Венесуэллы не случилось. Истощение ПВО (мигом пришлось отовсюду Патриоты отовсюду забирать, двигая всех), удары по авианосцам (тут "сильнейшей" армии мира крепко по носу щелкнули, имидж проседает, пришлось уводить АУГ за пределы ударов), непонятная ситуация с эвакуацией летчика (сказка в пользу бедных, потери очень круты и несопоставимы). Уход с насиженных баз на БВ, потери радаров, топливозаправщиков, людей, пары десятков дорогущих "Риперов" (которые мы сцали сбивать над ЧМ), и т.д и т.п.
      Израиль: "Железный купол" на поверку оказался тупо фольгированной бумагой. Вынесен недорогими дронами. Люди днями сидели в бомбоубежищах, проклиная Нетаньяху. Удару нанесены по ВПК, нефтянке и атому. В Ливане всё пошло совсем не так. КладбищА по-тихоньку пополняются, но власти молчат. У них победные реляции (да как везде). Израиль круто встрял, уверовав, что америкосы безграничны. Замесили Ливан, но не без серъезных потерь..
      По монархиям Иран тоже хорошо прошёлся. Базы америкосов (им драпать опять пришлось), нефтянка - всё это случилось. Ормуз перекрыт, и дональд чешет репу: как же сделку-то закрыть? В своём Максе он конечно заявляет, что как всегда всех победил, но люди по поводу галлона бензина волнуются уже очень-очень сильно. А нарциссу ещё надо как-то Кубу забирать, Гренландию и Канаду. Вобщем, тронулся дед кукухой на почве своего "Наполеонизма"..
      А что Иран? Да, потрёпан сильно. Но не сломлен - и это главное. И если ему поддержку оказать - то гегемонов они на место поставят. Они красные линии рисуют для того, чтобы их не пересекали.
  Фразах
    Сегодня, 14:12
    Одними ракетами и дронами много не навоюешь. Разве что расположение Ирана удачное, особо к нему не подобраться. В моменте черти могут отступить, но это не надолго. К сожалению, чертей везде полно, стоит угомонить западных - вылезут образно восточные, северные, южные.., за всю историю мир держался мгновения, остальное время занимала война.
  HAM
    Сегодня, 14:22
    Как меняется риторика америкосов : от "полного разгрома Ирана" ( раз шесть),до Иран ещё "может долго воевать".Тут несколько вариантов-от откровенных обманов и преукрашиваний для Трампа,до осознания того что и для американской армии серьёзная война с серьёзным противником не по плечу...то ли всё таки поняли,что Израиль хотел "горячие каштаны" вытащить руками американцев и теперь как то надо объяснить поражение и красиво уйти. hi
    pyagomail.ru
      Сегодня, 14:30
      Как-то надо объяснить ПОБЕДУ и красиво уйти.
  Schneeberg
    Сегодня, 14:42
    И при этом сохранить лицо