Разведка США оценила возможность Ирана продолжать боевые действия как высокую
Иран имеет возможность воевать с США и Израилем еще полгода в случае необходимости. По данным американской разведки, Тегерану удалось сохранить более половины своего ракетного арсенала.
На сегодняшний день Иран сохранил более 60% своих ракетных установок, учитывая те, которые были заблокированы в ракетных городах и сейчас активно откапываются. Ракетные запасы еще больше, предварительно, Иран за месяц боевых действий потратил не больше 30% от общего количества ракет. И здесь нужно учитывать, что ракетное производство не останавливалось ни на день, основные заводы находятся под землей.
С ударными беспилотниками ситуация похуже, но и она не критична. На данный момент Иран имеет примерно 40% от довоенных запасов, но активно их пополняет. Кроме того, практически все ракетные города сохранили свою боеспособность и готовы к нанесению новых ударов.
По мнению аналитиков, Иран готов воевать еще полгода, но такого времени у Трампа нет, в ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и к ним нужно готовится. Продавить Иран на переговорах у США не получается, для новых бомбардировок нужны боеприпасы, а с ними тоже проблемы. Если не слушать хвастливых заявлений Трампа, то США в этом конфликте уже проиграли, причем с разгромным счетом.
