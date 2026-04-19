ВСУ полностью потеряли Миропольский выступ в Сумской области

Российские войска интенсифицировали боевые действия в Сумской области. В течение минувших суток под контроль ВС РФ перешёл очередной участок в сумском пограничье – к востоку от крупного села Мирополье. Напомним, что ранее армия России взяла под контроль село с похожим названием – Миропольское.

Площадь нового участка, переведённого под контроль в течение суток, составляет порядка 22 квадратных километров. Это территории на так называемом Миропольском балконе (выступе), расположенные по обоим берегам реки Удава.



Соответственно, такой «расклад» свидетельствует о том, что Удава не стала непреодолимым препятствием для российских войск, а также о том, что у ВСУ не удалось организовать оборону на правом (западном) берегу этой реки.



Таким образом, к 19 апреля 2026 года украинские войска полностью утратили контроль над Миропольским выступом в Сумской области. Его восточная часть полностью контролируется РФ, его западная часть превратилась в серую зону. В серой зоне оказалось и упомянутое село Мирополье, которое в своё время входило в состав Курской губернии и в котором до начала боевых действий (февраль 2022) проживало около 3 тысяч человек.

В целом на данный момент ситуация развивается примерно по такому сценарию: не хотите добровольно покидать оставшуюся часть Донбасса - армия России за это время заберёт Сумское приграничье.
  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:34
    ...В целом на данный момент ситуация развивается примерно по такому сценарию: не хотите добровольно покидать оставшуюся часть Донбасса - армия России за это время заберёт Сумское приграничье.

    Загадывать в нынешних условиях, дело неблагодарное.
    Непонятно о чём договаривались на Аляске и к чему на самом деле придём, ведь западный противник недоговороспособен. hi
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: кредо
      ...В целом на данный момент ситуация развивается примерно по такому сценарию: не хотите добровольно покидать оставшуюся часть Донбасса - армия России за это время заберёт Сумское приграничье.

      Загадывать в нынешних условиях, дело неблагодарное.
      Непонятно о чём договаривались на Аляске и к чему на самом деле придём, ведь западный противник недоговороспособен. hi

      В Анкоридже договаривались то ли о духе то ли о пуке. Но видимо пук Анкориджа был слишком вонюч.
      За потери ВСУк. drinks drinks drinks
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 14:43
        За потери ВСУк

        Предпочитаю за нашу Победу. Их потери нас волновать не должны. drinks
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 15:19
          Цитата: Дед-дилетант
          За потери ВСУк

          Предпочитаю за нашу Победу. Их потери нас волновать не должны. drinks

          Далековато до Победы. Можно насмерть спится. Но я вас поддержу. drinks drinks drinks
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:43
      кредо
      Сегодня, 14:34
      Загадывать в нынешних условиях, дело неблагодарное.
      Непонятно о чём договаривались на Аляске и к чему на самом деле придём, ведь западный противник недоговороспособен. hi

      hi Нет смысла вспоминать Русскую Аляску, поскольку рыжий Сатана из Фашингтона в день объявляет десять противоречивых заявлений, забывая о вчерашних, как и вся команда бидэ ( штаб Фашингтона ).
      Заодно есть возможность проверить слова Кремля двух-трёхмесячной давности - Куда ступила нога российского солдата, то наше.
      angry
      1. кредо Звание
        кредо
        -2
        Сегодня, 15:01
        ...Заодно есть возможность проверить слова Кремля двух-трёхмесячной давности - Куда ступила нога российского солдата, то наше.angry

        но при этом не забывать о том, как наши же руководители раздали за красивые глаза и слащавые уверения земли, куда ступала нога русского солдата и была обильно полита кровью и потом этих же солдат и офицеров. soldier
  2. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +2
    Сегодня, 14:40
    Дело не в Донбассе или Сумах. Пока в Киеве враждебный режим покоя не будет. Если он сменится, то можно будет договариваться о территориях.
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:42
    Парни молодцы. Работают. Удачи им, и побед.
  4. Комментарий был удален.