Российские войска интенсифицировали боевые действия в Сумской области. В течение минувших суток под контроль ВС РФ перешёл очередной участок в сумском пограничье – к востоку от крупного села Мирополье. Напомним, что ранее армия России взяла под контроль село с похожим названием – Миропольское.Площадь нового участка, переведённого под контроль в течение суток, составляет порядка 22 квадратных километров. Это территории на так называемом Миропольском балконе (выступе), расположенные по обоим берегам реки Удава.Соответственно, такой «расклад» свидетельствует о том, что Удава не стала непреодолимым препятствием для российских войск, а также о том, что у ВСУ не удалось организовать оборону на правом (западном) берегу этой реки.Таким образом, к 19 апреля 2026 года украинские войска полностью утратили контроль над Миропольским выступом в Сумской области. Его восточная часть полностью контролируется РФ, его западная часть превратилась в серую зону. В серой зоне оказалось и упомянутое село Мирополье, которое в своё время входило в состав Курской губернии и в котором до начала боевых действий (февраль 2022) проживало около 3 тысяч человек.В целом на данный момент ситуация развивается примерно по такому сценарию: не хотите добровольно покидать оставшуюся часть Донбасса - армия России за это время заберёт Сумское приграничье.

