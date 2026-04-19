Турция предлагает себя как площадку для переговоров в формате «Путин-Зеленский»
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Путину сообщение о готовности Анкары провести новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Соответствующее заявление Фидан сделал на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье.
Глава турецкого МИД:
В контакте нашего президента как с президентом России Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров.
Таким образом, турецкие власти прямо дают понять, что готовы принять переговоры в формате «Путин-Зеленский» на своей территории.
По словам Хакана Фидана, проведение такого мероприятия зависит не столько от желания Турции, сколько от готовности самих сторон конфликта сесть за стол переговоров.
Ранее Хакан Фидан провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Антальского дипфорума.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что Москва позитивно воспринимает возможность возобновления переговоров по Украине в Стамбуле, однако это не является приоритетом Москвы на текущий момент. По словам Сергея Лаврова всё было бы иначе, если бы Киев не имел «плохой послужной список» в переговорах и не менял бы постоянно свою позицию. Также Сергей Лавров подчеркнул, что Европа не настроена на разрешение украинского конфликта:
Европа хочет любой ценой сохранить нацистский режим на Украине.
