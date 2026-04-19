Турция предлагает себя как площадку для переговоров в формате «Путин-Зеленский»

Турция предлагает себя как площадку для переговоров в формате «Путин-Зеленский»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Путину сообщение о готовности Анкары провести новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Соответствующее заявление Фидан сделал на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье.



Глава турецкого МИД:

В контакте нашего президента как с президентом России Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров.

Таким образом, турецкие власти прямо дают понять, что готовы принять переговоры в формате «Путин-Зеленский» на своей территории.

По словам Хакана Фидана, проведение такого мероприятия зависит не столько от желания Турции, сколько от готовности самих сторон конфликта сесть за стол переговоров.

Ранее Хакан Фидан провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Антальского дипфорума.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что Москва позитивно воспринимает возможность возобновления переговоров по Украине в Стамбуле, однако это не является приоритетом Москвы на текущий момент. По словам Сергея Лаврова всё было бы иначе, если бы Киев не имел «плохой послужной список» в переговорах и не менял бы постоянно свою позицию. Также Сергей Лавров подчеркнул, что Европа не настроена на разрешение украинского конфликта:

Европа хочет любой ценой сохранить нацистский режим на Украине.
  1. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 14:46
    Турция предлагает себя как площадку для переговоров в формате «Путин-Зеленский»

    По аналогии с Минск 1 и Минск 2, к Стамбул 1 прибавится Стамбул 2? sad
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +5
      Сегодня, 15:03
      По украинской конституции Зеленский - никто, с ним договариваться - себя не уважать.
      1. Мячик Звание
        Мячик
        +1
        Сегодня, 15:08
        Цитата: pyagomail.ru
        с ним договариваться - себя не уважать

        Никто и не собирается разговаривать с просроченным наркоманом.
        1. Дмитрий Смирнов_2
          Дмитрий Смирнов_2
          -1
          Сегодня, 16:44
          Дык с ним весь мир разговаривает, даже трамп
      2. Мурзик Звание
        Мурзик
        +3
        Сегодня, 15:14
        Ага, а разговаривать с убийцей Будановым конституция Украины не запрещает, вы или крестик снимите или трусы наденьте
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:54
        Цитата: pyagomail.ru
        По украинской конституции Зеленский - никто, с ним договариваться - себя не уважать.

        Там и Рада уже по ходу просрочка.
        Зеленский - диктатор, узурпатор, наркофюрер.
      4. Karabin Звание
        Karabin
        0
        Сегодня, 15:58
        По украинской конституции Зеленский - никто

        Кому и кобыла невеста, несмотря на какую то там конституцию.
      5. Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        -1
        Сегодня, 16:41
        Скажите это Луганску, Донбасу
    2. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 15:05
      Цитата: guest
      По аналогии с Минск 1 и Минск 2, к Стамбул 1 прибавится Стамбул 2?

      А почему нет? Если в первые 3 раза прокатило, что мешает запустить четвертый? Это дур... неумный 2 раза на грабли наступает, а нашему руководству никто не указ. Не удивлюсь, если согласятся и еще и пленных тысяч 10 туда передадут. Под гарантии Турции до окончания войны... wink
  2. Глухой Звание
    Глухой
    +1
    Сегодня, 14:49
    Шо, опять? Как он уже достал. Миротворцы итить.
  3. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -3
    Сегодня, 14:50
    Турция -прекрасное место, правда, территориальную целостность РФ не признает. Зато Песков оттуда машины гонял.
    1. Orso Звание
      Orso
      0
      Сегодня, 15:01
      Я думаю, служа в МИДе, и имея такую возможность, каждый бы гонял машинки из-за бугра.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 15:10
        Да-да! В МИДовских должностных инструкциях так и сказано!
      2. Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        -1
        Сегодня, 16:49
        Не все торгаши как вы выдумали , надо и честь знать
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 14:59
    Даже неинтересно. После того, как не выполнили обязательства удерживать азовцев из Мариуполя у себя, поставляя оружие и беспилотники украм изображать нейтральность "площадки для переговоров"?
    А нам это зачем?
    Есть Москва, как площадка, Киев, если будет под нашим контролем -тоже неплохая площадка получилась бы.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: faterdom
      Даже неинтересно. После того, как не выполнили обязательства удерживать азовцев из Мариуполя у себя, поставляя оружие и беспилотники украм изображать нейтральность "площадки для переговоров"?
      А нам это зачем?
      Есть Москва, как площадка, Киев, если будет под нашим контролем -тоже неплохая площадка получилась бы.

      Магадан - хорошая площадка для переговоров. И Анкоридж недалеко. wink laughing
  5. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +1
    Сегодня, 15:07
    Л.Б.С.-хорошее место ,ведения переговоров.
  6. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 15:15
    Турки постовляют компаненты и оружие на окраину, какие мопотворцы-это бесы поганые.
  7. Yustas201a Звание
    Yustas201a
    -1
    Сегодня, 15:31
    Если Путин встретится с зелебобиком то сам потеряет лицо,хотя от "лица" и осталось в глазах простых людей совсем ничего.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      0
      Сегодня, 16:14
      хотя от "лица" и осталось
      Вы знаете, пластическая инфохирургия творит чудеса.
  8. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 16:14
    Ну так себе площадка как по мне. Но главное что стороны будут решать и выдвигать.