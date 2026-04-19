Кулеба обвиняет Минск в якобы подготовке к открытию второго фронта
Белоруссия готовится открыть второй фронт против Украины. С таким заявлением выступил бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Бывший украинский министр решил добавить паники, заявив о скором ударе по Украине со стороны Белоруссии. По словам Кулебы, Лукашенко якобы готовится открыть второй фронт, армия республики усиливает противовоздушную оборону, а также приводит в боевую готовность ракеты и ударные беспилотники. Откуда у него такая информация, Кулеба не пояснил, но не забыл добавить, что Россия планирует «уничтожить Украину».
В принципе, ничего странного в этом заявлении нет, если во главе страны стоит клоун, то она быстро превращается в цирк. А если он еще и параноик с комплексами, то всё вокруг воспринимается как угроза. По сути, Кулеба повторил недавнее заявление Зеленского, который обвинил Лукашенко в якобы подготовке к нападению на Украину и пообещал ему «судьбу Мадуро». А поводом для этого стало строительство новых дорог в Белоруссии. «Нелегитимный» убежден, что эти дороги будут использованы для переброски войск.
Об угрозе со стороны Белоруссии украинские политики заявляют не в первый раз, но их прогнозы не сбываются. Сами белорусы в конфликт вступать не будут, если только Украина не начнет первой. А российских войск сейчас в республике практически нет, так что это направление для Киева остается самым спокойным.
