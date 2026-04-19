Уязвлённое жалобами на плохое питание командование ВМС США показало фото рациона
Американское командование явно оказалось уязвлено жалобами матросов, выполняющих боевые задачи на Ближнем Востоке, на плохое питание. Напомним, что изначально в сети появились фотографии с подносами для американских военных моряков, на которых был крайне скудный рацион - с нарезанной морковью и непонятного состава «котлетной» массой. В американском командовании заявили, что те фото не имеют никакого отношения к реальному питанию на боевых кораблях, находящихся на БВ.
Пресс-служба ВМС США:
В качестве подтверждения качества и разнообразия питания демонстрируются фотографии.
Сообщается о том, что военные моряки получают такие блюда как спагетти с морепродуктами и овощами, картофельное пюре или рис с куриным филе в кляре, бобы в соусе, отбивные из свинины или говядины, карри, суп-пюре из овощей.
Отдельно ВМС США после критики из серии «бюджет в триллион долларов, а матросам толком нечего есть» решили продемонстрировать и корабельные продуктовые склады - ящики с консервами, соками и другими продуктами питания:
Несколько комментариев из американского сегмента интернета:
