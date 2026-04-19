Матросы на борту USS Abraham Lincoln и USS Tripoli продолжают регулярно получать приготовленные блюда — без перебоев, без нехватки.

Что бы вы ни опубликовали, всё равно найдутся те, кто скажет: это же нейросеть.

Всё это красиво, но что наши моряки сейчас делают на Ближнем Востоке? Пока они лишь способствуют росту цен на нефть.

Американское командование явно оказалось уязвлено жалобами матросов, выполняющих боевые задачи на Ближнем Востоке, на плохое питание. Напомним, что изначально в сети появились фотографии с подносами для американских военных моряков, на которых был крайне скудный рацион - с нарезанной морковью и непонятного состава «котлетной» массой. В американском командовании заявили, что те фото не имеют никакого отношения к реальному питанию на боевых кораблях, находящихся на БВ.Пресс-служба ВМС США:В качестве подтверждения качества и разнообразия питания демонстрируются фотографии.Сообщается о том, что военные моряки получают такие блюда как спагетти с морепродуктами и овощами, картофельное пюре или рис с куриным филе в кляре, бобы в соусе, отбивные из свинины или говядины, карри, суп-пюре из овощей.Отдельно ВМС США после критики из серии «бюджет в триллион долларов, а матросам толком нечего есть» решили продемонстрировать и корабельные продуктовые склады - ящики с консервами, соками и другими продуктами питания:Несколько комментариев из американского сегмента интернета: