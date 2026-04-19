Уязвлённое жалобами на плохое питание командование ВМС США показало фото рациона

Американское командование явно оказалось уязвлено жалобами матросов, выполняющих боевые задачи на Ближнем Востоке, на плохое питание. Напомним, что изначально в сети появились фотографии с подносами для американских военных моряков, на которых был крайне скудный рацион - с нарезанной морковью и непонятного состава «котлетной» массой. В американском командовании заявили, что те фото не имеют никакого отношения к реальному питанию на боевых кораблях, находящихся на БВ.

Пресс-служба ВМС США:



Матросы на борту USS Abraham Lincoln и USS Tripoli продолжают регулярно получать приготовленные блюда — без перебоев, без нехватки.

В качестве подтверждения качества и разнообразия питания демонстрируются фотографии.



Сообщается о том, что военные моряки получают такие блюда как спагетти с морепродуктами и овощами, картофельное пюре или рис с куриным филе в кляре, бобы в соусе, отбивные из свинины или говядины, карри, суп-пюре из овощей.



Отдельно ВМС США после критики из серии «бюджет в триллион долларов, а матросам толком нечего есть» решили продемонстрировать и корабельные продуктовые склады - ящики с консервами, соками и другими продуктами питания:



Несколько комментариев из американского сегмента интернета:

Что бы вы ни опубликовали, всё равно найдутся те, кто скажет: это же нейросеть.

Всё это красиво, но что наши моряки сейчас делают на Ближнем Востоке? Пока они лишь способствуют росту цен на нефть.
  1. isv000 Звание
    +4
    Сегодня, 15:16
    На втором фото черви - это нормально?
    1. Pharmacist Звание
      +4
      Сегодня, 15:19
      Это морская традиция, идущая от мяса с броненосца "Потёмкин". laughing
      1. isv000 Звание
        +2
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Pharmacist
        Это морская традиция, идущая от мяса с броненосца "Потёмкин". laughing

        Там всё кончилось восстанием, ковбойцы же попросту обгадили и вывели из строя гальюны...
        1. Седов Звание
          -1
          Сегодня, 16:08
          Там всё кончилось восстанием, ковбойцы же попросту обгадили и вывели из строя гальюны...

          Всё нормально. По гальюнам и червям так и есть..
          Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford, направленный к берегам Ирана, столкнулся с масштабной технической проблемой. Система канализации на корабле вышла из строя, из-за чего туалеты забиты, а экипаж стоит в очередях до 45 минут. На борту находится более 4600 человек. Сходить в туалет невозможно.
      2. ТермиНахТер Звание
        0
        Сегодня, 16:04
        Черви в еде матросиков - это традиция со времен Христофора Колумба, а может и ранее)))
    2. knn54 Звание
      +5
      Сегодня, 15:20
      Трехразовое питание- понедельник, среда, пятница.
      -На втором фото черви - это нормально?
      День вьетнамской кухни.
      1. ТермиНахТер Звание
        -1
        Сегодня, 16:04
        Ну, в гейропе уже начали есть насекомых, пусть и матрасники привыкают.
    3. Mouse Звание
      0
      Сегодня, 15:36
      Это же чистый белок! Пользительно.... yes
      Пусть впитывают....
    4. Михаил-Иванов Звание
      +1
      Сегодня, 15:57
      Черви это ерунда. Матрасы сами показали куда надо бить, не в палубу, а в склад со жратвой!)))
      Я сначала СВО предлагал хохлам продуктовые базы разбомбить, канализацию и водопровод!
    5. свой1970 Звание
      0
      Сегодня, 16:54
      Цитата: isv000
      На втором фото черви - это нормально?

      На последнем фото баба с ящиком на плече - попробуй у такой отнять консервы, ага...
  2. ian Звание
    +6
    Сегодня, 15:17
    Доверия поровну как к тем фотографиям, так и к этим..
    Помню в срочную к нам телевидение приезжало- неделю территорию части драили и учили текст "если подойдут и спросят".
    А они приехали, пофоткали и свалили.... request
    Но это был единственный раз за историю службы, когда в столовке было 2 каждых блюда на выбор и аж 3 разных салата. Почувствуй себя в ресторане... fellow
    1. solar Звание
      -1
      Сегодня, 16:47
      Питание на авианосце на видео.
  3. Schneeberg Звание
    +2
    Сегодня, 15:17
    ВМС США показало фото рациона
    Опять весь Персидский залив загадят wink
  4. Александр 3 Звание
    0
    Сегодня, 15:18
    Интересно-как недоедающие забили своими отходами канализацию на авианосце.
  5. Глухой Звание
    -3
    Сегодня, 15:18
    ОпарышЫ с овощами? laughing wassat
    Недельный запас:
    1. Овощи
    2. Фрукты
    Далее:
    1. Консервы
    На 3 и 4ю неделю - сублиматы.
    Через месяц - пальцы.
    Это все изестно давно по запасам.Они там уже стоят 2-й месяц. Что они пытаются изобразить? Сбросили с рипера кулек еды и фотки показали? laughing Там несколько десятков тысяч ртов. Которым обещали, что "запарудейвсезакончитсякак с Мадуро".
    Это фиаско, братан (с) Пацан к успеху шОл. Но не свезло. Не фортануло. (с)
    Кто там писал, что у России ракеты закончились? У нас Сосисок много! А у вас? (с) laughing
  6. nepunamemuk Звание
    +1
    Сегодня, 15:19
    Сообщается о том, что военные моряки получают такие блюда как спагетти с морепродуктами и овощами, картофельное пюре или рис с куриным филе в кляре, бобы в соусе, отбивные из свинины или говядины, карри, суп-пюре из овощей.

    🤪
    пойти что ли послужить в военно-морском флоте США
    🤣
    1. commbatant Звание
      +1
      Сегодня, 15:38
      Цитата: nepunamemuk
      пойти что ли послужить в военно-морском флоте США
      🤣

      Попробуйте, если есть гражданство (грин-карта) США, соответствуете по возрасту, здоровью, образованию, положительно сдадите тест на знание английского языка (от этого в т.ч. зависит кол-во должностей, которые вам будут доступны), вам как иностранцу не будут доступны определенные должности. От срока контракта зависит жалование.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    0
    Сегодня, 15:20
    военные моряки получают такие блюда как спагетти с морепродуктами и овощами, картофельное пюре или рис с куриным филе в кляре, бобы в соусе, отбивные из свинины или говядины, карри, суп-пюре из овощей.

    Очень мило...в желудке Бах заиграл... Фуга Ля-минор...Умоляю тебя Господи.
  8. Комментарий был удален.
  9. commbatant Звание
    0
    Сегодня, 15:26
    Сразу было понятно, что слухи о голоде на АВМ брехня, там половина персонала гражданские подрядчики Пентагона, которые такой вой подняли бы уже давно.
  10. HAM Звание
    0
    Сегодня, 15:30
    Пусть оправдываются....осадочек то останется...то ли ты украл,то ли у тебя украли.
    Каждый об этой ситуации будет судить по своему....и получит немного сомнений в "гегемоне"....и защитить друзей не может,и своих солдат накормить не получается... fool
  11. yuriy55 Звание
    +1
    Сегодня, 15:36
    Единственное нормальное питание получал дважды: за время обучения в училище и будучи прикомандированным к армейской авиации. Там в столовой был даже шашлык. Приходилось сталкиваться с рационом моряков-подводников, но только в виде ознакомления во время движения эшелона...
    Собственно говоря, если еду готовить согласно положенным продуктам и в соответствии с меню-раскладкой, то даже обычная перловая каша получается вкусной.
    Одно время жена работала в госпитале диет-сестрой и был опыт ознакомления с рационом...
    1. solar Звание
      0
      Сегодня, 16:53
      Собственно говоря, если еду готовить согласно положенным продуктам и в соответствии с меню-раскладкой, то даже обычная перловая каша...

      Дробь- шрапнель, как её называли во время моей службы. А насчет положенных продуктов, то свинина у нас выглядела как куски отварного сала, "мясо белого медведя", как у нас называли. А формально- да, свинина была...
  12. двп Звание
    -1
    Сегодня, 15:40
    Насчёт питания у американцев всё отлично. У них нет начпродов и начвещей. Кужугетович так то у нас тоже вводил аутсорсинг,но всё уткнулись в воровство.
  13. Seamaster Звание
    +1
    Сегодня, 15:43
    Ничего, в иранском концлагере этих морячков откормят.
  14. Солдатов В. Звание
    0
    Сегодня, 16:12
    Я конечно прошу прощение, но на фоне этих разборок по питанию на военных кораблях противника не плохо бы посмотреть на питание наших военных моряков да и гражданских тоже. Да и вообще чем питаются наши защитники в различных родах войск. Чем сейчас отличается низшая категория питания от высшей например по лётной норме или подводной норме. 50 лет назад ходил дежурным по солдатской столовой, накрывали и убирали на 5 тысяч человек. hi