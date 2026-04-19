На Украине в ближайшее время в очередной раз усилят мобилизацию, соответствующее распоряжение уже готовится. Как сообщают украинские ресурсы, Сырскому в срочном порядке понадобились новые штурмовые бригады.Главком ВСУ намерен создать несколько новых штурмовых бригад, которые могли бы выступать в качестве «пожарных» при контрнаступлениях украинской армии. Как показывает опыт боевых действий, украинские войска способны на отдельных участках вести наступление, но оно не получает дальнейшего развития из-за нехватки личного состава и больших потерь. Вот эту проблему Сырский и хочет решить с помощью новых штурмовых бригад, которые будут перебрасываться на разные направления в зависимости от ситуации.По мнению Сырского, необходимо сформировать несколько новых бригад, но все упирается в темпы мобилизации. На сегодняшний день ТЦК набирает примерно 30 тысяч человек в месяц, такие данные приводит Киев. Однако две трети от мобилизованных до фронта не доезжает, остальных не хватает даже для компенсации потерь. Поэтому для формирования новых бригад необходимо усилить мобилизацию, доведя количество новых «добровольцев» до 40-50 тысяч в месяц. ТЦК уже готовятся к новым облавам на украинцев.Между тем, опять же по данным украинских ресурсов, Зеленский готовится к понижению возраста мобилизации с 25 лет до 21 года. Вероятней всего, произойдет это уже в следующем году, если конфликт не закончится. На этот год ресурсов у Киева хватит.

