Сырскому потребовались новые бригады, «добровольцев» уже приглашают в ТЦК

На Украине в ближайшее время в очередной раз усилят мобилизацию, соответствующее распоряжение уже готовится. Как сообщают украинские ресурсы, Сырскому в срочном порядке понадобились новые штурмовые бригады.

Главком ВСУ намерен создать несколько новых штурмовых бригад, которые могли бы выступать в качестве «пожарных» при контрнаступлениях украинской армии. Как показывает опыт боевых действий, украинские войска способны на отдельных участках вести наступление, но оно не получает дальнейшего развития из-за нехватки личного состава и больших потерь. Вот эту проблему Сырский и хочет решить с помощью новых штурмовых бригад, которые будут перебрасываться на разные направления в зависимости от ситуации.



По мнению Сырского, необходимо сформировать несколько новых бригад, но все упирается в темпы мобилизации. На сегодняшний день ТЦК набирает примерно 30 тысяч человек в месяц, такие данные приводит Киев. Однако две трети от мобилизованных до фронта не доезжает, остальных не хватает даже для компенсации потерь. Поэтому для формирования новых бригад необходимо усилить мобилизацию, доведя количество новых «добровольцев» до 40-50 тысяч в месяц. ТЦК уже готовятся к новым облавам на украинцев.

Между тем, опять же по данным украинских ресурсов, Зеленский готовится к понижению возраста мобилизации с 25 лет до 21 года. Вероятней всего, произойдет это уже в следующем году, если конфликт не закончится. На этот год ресурсов у Киева хватит.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    Сегодня, 15:24
    Ну первый шаг - возвращение «ухилянтов» из ЕС уже активно реализуется, те которых США вернули уже в окопах и на кладбищах. Понижение призывного возраста - одно из требований запада, поэтому тоже будет сделано.
    Зеля решил конкретно лохлов проредить…
    ag-85
      ag-85
      Сегодня, 15:36
      А сладко как с начала , 7 Января :
      https://topwar.ru/276071-merc-potreboval-ot-zelenskogo-otpravljat-ukraincev-v-armiju-a-ne-v-evropu.html#findcomment15731158

      Просили зелю , лишь не выпускать хлоптцев заграницу. Мне думается что те украинцы что не лохлы, просто сменят Нацистстан на другую страну и усе. Так что тоже не так все посто , и то там 1/3 часть из всех мегрированых боеспособна а не ВСЕ.
    topol717
      topol717
      Сегодня, 15:36
      Ну так солдат найти можно, где брать офицеров? Особенно боевых капитанов да майоров.
      paul3390
        paul3390
        Сегодня, 15:49
        Сержантов-то грамотных где набрать? Ведь при нонешней минимизации до нескольких человек боевых групп - самый главный выходит именно сержант.
        Бородач
          Бородач
          Сегодня, 15:59
          Для мяса даже сержанты не нужны. Только заградотряды.
    Глухой
      Глухой
      Сегодня, 15:37
      Я на днях писал+- оценку по моб ресурсам. Они скажем так - не из воздуха взяты winked . Так что на пару лет еще хватит до последнего "усраинца". Что собственно и добиваются. Запад (заказчик сша, исполнитель европа) - пока они копят силы и вооружение и т.д. fool
    knn54
      knn54
      Сегодня, 15:54
      -понижению возраста мобилизации с 25 лет до 21 года.
      "Решения"(требования) МВФ в жизнь.
    Бородач
      Бородач
      Сегодня, 15:58
      Евросоюзовские ухилянты пока в резерве на свинорезку.
    Fachmann
      Fachmann
      Сегодня, 16:38
      Алексей, к сожалению, вынужден вас разочаровать.
      "...первый шаг - возвращение «ухилянтов» из ЕС уже активно реализуется".
      На основании официальных данных на сегодня, в Евросоюзе не принято решение о принудительном возвращении украинских мужчин призывного возраста на Украину, и это даже не рассматривается к обсуждению, не то что к принятию законодательного акта. request
      С коллегиальным приветом из Франкфурта на Майне hi
  Седов
    Седов
    Сегодня, 15:49
    Собрать то можно - но проблему дизертирства (самоволок) никто не отменял. А как заставить человека добровольно на смерть отправиться - режим ещё не решил. Мясо есть, которое в первом бою сбежать не успевает. Опять же латиносы у них пока вроде на сладкие речи ведутся. Опять же ойропа депортацией поможет (но там тоже с мотивацией до первого боевого крещения). Живут пока.
    Бородач
      Бородач
      Сегодня, 16:00
      Чтобы не бегали - сразу на психотропы сажать будут.
  Васян1971
    Васян1971
    Сегодня, 16:15
    На этот год ресурсов у Киева хватит.

    То то и оно! А то талдычат всё, кому не лень - то ПВО у них заканчивается, то бронетехника, то люди...
    ag-85
      ag-85
      Сегодня, 16:27
      Тут дело мне кажется не в количестве а в качестве. Скажем так если есть изначально 2 бригады со своими спец знаниями подготовкой, обе при боях теряют половину состава из них делают одну . И пополняют ее ухилянтами . То боевые качества резко снижаются.
      То же и с ПВО , по портам одессы бьют ? Бьют! но главное же что пво , есть, в нужном количстве.
      С такой тенденцией, потери будут все значительней и значительнее. Что мы и наблюдаем последние пару недель.
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 16:17
    Зелох не зря по Гейропам шлындил , хохлоту оттудова сразу на фронт.
  torbas41
    torbas41
    Сегодня, 16:30
    На Украине полным ходом идет принудительная мобилизация, это факт. А сколько времени в России будут слушать сердобольных мамочек полагающих, что долг Родине, это термин который распространяется только на других менее важных людей. Будем ждать, когда командиры выступят с призывом. "Велика Россия, а отступать некуда !"
  юрий Л
    юрий Л
    Сегодня, 16:50
    А зачем им люди, если Зеленский прямо заявляет, что уже массово захватывает позиции ВСРФ роботами?