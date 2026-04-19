Россия на пути к «Чебурнету»

3 312 21
Мораторий на расширение каналов на запад, замедление части зарубежных ресурсов и «пошлины» на международный трафик это не набор случайных новостей, а ясная стратегия. Интернет не выключают: он остаётся «включённым», но проход «наружу» становится уже и дороже.



Что это значит простыми словами? Представьте кран с водой. Вода течёт, но струя тоньше. Так работает новая политика: государство не рубит кабели, а аккуратно «пережимает» основные места, где российская сеть стыкуется с внешним миром.

Мораторий: сузить «дверной проём» на запад


Обычно сети растут: трафик увеличивается, операторы расширяют каналы. Теперь наоборот. По сообщениям деловых медиа, на совещании в Минцифры участники рынка договорились не наращивать пропускную способность каналов связи в европейском направлении без отдельного согласования. Речь идёт о нескольких десятках компаний от федеральных до региональных. Логика проста: если «полосы» не строить, естественный рост машин упрётся в «бутылочное горлышко». В итоге иностранные сервисы и трафик через VPN начнут проигрывать в скорости и стабильности.


Троттлинг: «связь есть, но не едет»


Троттлинг это когда соединение не отключают, а «душат». В июне 2025 года международная сеть Cloudflare сообщила, что российские провайдеры начали системно замедлять доступ к сайтам, защищённым их инфраструктурой. В ход идут разные техники от «вкалывания» пакетов до искусственных таймаутов. Для пользователя это выглядит как вечная загрузка и «крутится, но не грузится».

Экономический фильтр: «иностранные гигабайты» с наценкой


Деньги тоже рычаг. По данным СМИ, на совещаниях конца марта обсуждалась идея доплаты за международный трафик свыше условных 15 ГБ в месяц и ограничение доступа к крупным российским площадкам для тех, у кого включён VPN. Уже в середине апреля многие сайты показали плашки «Отключите VPN для нормальной работы». Это мягко, но настойчиво отучает от обхода блокировок и подталкивает компании размещать сервера в России.

Правила и железо: на чём держится «дроссель»


Фундамент заложили раньше.
• В 2019 году вступил в силу закон о так называемом «суверенном Рунете», который позволяет централизованно управлять сетями при «угрозах устойчивости и безопасности». Операторы обязаны устанавливать специальное оборудование.
• С декабря 2023‑го в России есть реестр хостинг‑провайдеров: легально работать могут только включённые в него компании, с дополнительными обязанностями по взаимодействию с Центром мониторинга, использованием национальной DNS и серверов точного времени в РФ. Вне реестра работать нельзя с 1 февраля 2024 года.
• Весной 2026‑го ко второму чтению «Антифрод 2.0» готовят поправки, запрещающие хостинг‑компаниям обслуживать сайты и ИТ‑системы, которые помогают обходить блокировки, по сути VPN и прокси инфраструктуру. Это переводит хостеров из «посредников» в «контролёров».


Счёт за скорость: кто заплатит


Когда проход «наружу» сужается, места хватает не всем. Уже есть сигналы от точек обмена трафиком: Piter‑IX уведомил клиентов о повышении цен на 10% и более на фоне роста международного трафика, значительную часть которого создают пользователи с VPN. Для провайдеров это подорожание стыков. Для компаний на зарубежных облаках и CDN задержки, сбои интеграций и рост издержек. Для обычных пользователей более дорогой и менее стабильный «внешний интернет».

6. Как это выглядит «на земле»: три короткие истории


• Разработчик из Екатеринбурга:

«Панель европейского облака без VPN едва открывается, с VPN пинг скачет и сборки падают. Переносим часть окружения в российский ЦОД, дороже и с урезанным функционалом».

• Экспортёр из Казани:

«Иностранный CRM и платёжные шлюзы висят, отдел продаж встал. Делаем офлайн‑режимы и зеркала: это время и деньги».

• Студент из Новосибирска:

«Доступ к зарубежным научным базам то есть, то нет. Качаю ночью, держу локальный архив».

Что делать бизнесу прямо сейчас


• Кэшируйте и зеркальте: статику ближе к пользователю, критичные базы в двух копиях, одна локальная.
• Держите резервные маршруты: второй провайдер или альтернативный стык иногда спасают проект.
• Учите сервис «жить в полсилы»: офлайн‑режим, отложенная синхронизация, чтение без тяжёлых картинок.
• Планируйте хранение данных и локализацию заранее: когда правила догонят, лучше самим выбирать момент и площадку.

Сравнение: Иран и Туркменистан «топор» против «дросселя»


В Иране в 2026 году фиксировались рекордные по длительности почти тотальные отключения доступа вовне: работали «белые списки», а глобальная связность падала к нулю, об этом сообщали независимые мониторинговые проекты и международные СМИ. Туркменистан годами живёт в режиме жёсткой фильтрации, порой блокируя целые подсети и CDN, фактически превращая интернет в «сад с высокой стеной». Российский подход отличается: вместо тотальных отключений «контролируемая связность» через инфраструктуру и тарифы. Но вектор схожий: от «глобальной сети по умолчанию» к «национальной сети по умолчанию».


Зачем это государству и где граница пользы


Официальные мотивы это борьба с мошенничеством, устойчивость сетей и снижение зависимости от внешних технологий. Фактический эффект у государства больше рычагов управлять потоком информации и поведением платформ. Но есть и цена: падает предсказуемость внешних связей, дорожает экспорт ИТ‑услуг, наука и бизнес тратят больше на «обходные дорожки», а молодые команды на фичи выживаемости вместо фич продукта.

Итог: «внутри быстрее, снаружи дороже»


Новый порядок прост: внутри страны сервисы хотят сделать быстрее и дешевле, снаружи медленнее и дороже. Это и есть дроссель вместо занавеса. Для пользователя это означает больше локальных зеркал и «плашек про VPN», для компаний архитектуры с кэшем и резервами, для университетов локальные копии баз. А для всей экономики выбор между комфортом «внутреннего рынка» и ценой выхода в мир.

Интернет остаётся включённым, но воздух в трубе становится гуще. И чем гуще он будет, тем дороже станет каждый вдох наружу.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Алексей 1970
    Алексей 1970
    +10
    Сегодня, 16:08
    Так и хочется сказать "своим все, остальным закон", после того как государство потратит на закупки VPN 24,4 миллиарда рублей на госсектор. Вот и весь чебурнет.
    Охотовед 2
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 16:20
      на совещании в Минцифры участники рынка договорились не наращивать пропускную способность каналов связи в европейском направлении без отдельного согласования

      Да уж… теперь кто-то будет решать какую и главное где нам получать информацию.
      Ну так давайте уже «рубите» пресловутые морские кабели, так хоть нам будет более понятна позиция нашей власти - «сделать больно врагу»,а не собственным гражданам устроить информационную изоляцию am
      И да, ещё покажите конкретных получателей выделяемых на блокировки средств, пусть граждане порадуются увидев там знакомые фамилии.
      Наводлом
        Наводлом
        0
        Сегодня, 16:43
        Цитата: Охотовед 2
        теперь кто-то будет решать какую и главное где нам получать информацию

        это в порядке вещей.
        цензура была, есть и будет.
        другое дело, что цензурой должны заниматься государственники, радеющие за страну и народ, умеюшие видеть далёкую перспективу и просчитывать последствия глупых решений.
        а не случайные люди в сбоящей системе.
  yuriy55
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 16:10
    Не знаю, что будет дальше, но сегодня на Дзене реклама просто осточертела...А найти нужную информацию стало просто невозможно...Буду чаще бывать на прогулках...
    Леший1975
      Леший1975
      +2
      Сегодня, 16:17
      Цитата: yuriy55
      Не знаю, что будет дальше, но сегодня на Дзене реклама просто осточертела...А найти нужную информацию стало просто невозможно...Буду чаще бывать на прогулках...

      Так для этого и делается, что бы "нужную" информацию можно было получить только за просмотром Вечер с Владимиром Соловьёвым. wassat
  drags33
    drags33
    +5
    Сегодня, 16:17
    Сегодня удивился - почта на mail.ru работает крайне медленно, грузится несколько минут, переходы осуществляются с большим трудом... Это что? Новая реальность? А тогда в чем цель этого безобразия???
  paul3390
    paul3390
    +4
    Сегодня, 16:27
    Давайте будем честными - фактически государство, ну или по крайней мере его часть, объявило нам войну. Теперь - воевать придётся на два фронта. Со всеми вытекающими. Потому что при нонешней нашей слабости ИТ-структуры и решений - отрезание от западных информационных ресурсов шарахнет крайне болезненно практически во всех аспектах. Причём совершенно непонятно зачем эту войну нам объявили - никаких особых бурлений в обществе вроде как не наблюдалось, основная часть общества настроена вполне себе патриотично и лояльно. Была.. Тогда - смысл всего этого?

    Мало нам было диких налогов, поборов, тарифов, штрафов, запретов - так теперь ещё и это? Решили окончательно добить что ли? Как с цепи сорвались - соревнуются кто больше нагадит.. Или... Готовятся к какому-то событию, которое железно людей на уши поставит? Причём всех? Коли так - остаётся только гадать к какому...
    bubalik
      bubalik
      +1
      Сегодня, 16:43
      Готовятся к какому-то событию, которое железно людей на уши поставит?
      ,,,в сети проскальзывает мнение что власти готовят какие то непопулярные решения. Что еще может быть чем сейчас непонятно request
    Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 16:52
      Цитата: paul3390
      Давайте будем честными - фактически государство, ну или по крайней мере его часть, объявило нам войну.

      После пенсий сдвинутых и "холопы сидеть в самоизоляции!" - я тоже начал чото подозревать.

      Цитата: paul3390
      Причём совершенно непонятно зачем эту войну нам объявили - никаких особых бурлений в обществе вроде как не наблюдалось, основная часть общества настроена вполне себе патриотично и лояльно. Была..


      Именно.
      Не прям лояльно так пофигистически.Было.
      До вот этой катовасии с ютубами-блокировками-впнами как то было тупо проще всем.

      Да и на фоне того, что Википедия не заблокирована, а там "нахрюки" на РФ такие, что перепечатаешь тут и посадат - это выходит явно не противоборство с Западом.

      В общем выглядит странно.



      Цитата: paul3390
      Готовятся к какому-то событию, которое железно людей на уши поставит? Причём всех? Коли так - остаётся только гадать к какому...

      Ну к какому.
      Или запад попрет.
      Или бояре обосрались и так в узде держать хотят.

      Цитата: paul3390
      Мало нам было диких налогов, поборов, тарифов, штрафов, запретов - так теперь ещё и это? Решили окончательно добить что ли? Как с цепи сорвались - соревнуются кто больше нагадит.. Или...


      Ну так нет ни экзаменов, ни освидетельствованитя что вменяемые.
      При чем на госслужбу проверять задолбают, справки-осмотры.
      А "народный избранник" - его не проверят, не экзаменуют...
      Отбор чисто по голосам. (а если чо виноват народ, нетуда проголосовали)

      Ну и да, наращивание такого контроля - плохой звоночек.
  Вольный Остров
    Вольный Остров
    +7
    Сегодня, 16:28
    Пора гнать ссанными тряпками и погаными мётлами засидевшихся в Госдуре и прочих властных забегаловках весь этот пятиколоный сброд предателей и казнокрадов. Загнать страну в средневековье в 21-м веке - только наш народ может так долго терпеть это недоразумение у власти
    Наводлом
      Наводлом
      -1
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Вольный Остров
      Пора гнать ссанными тряпками и погаными мётлами засидевшихся в Госдуре и прочих властных забегаловках весь этот пятиколоный сброд предателей и казнокрадов. Загнать страну в средневековье в 21-м веке - только наш народ может так долго терпеть это недоразумение у власти

      как вы себе это представляете?
      жечь покрышки на Красной плошади?
      средневековье без интернета?
      вы шутите.
      оно, конечно, не привычно.
      глядишь, в библиотеки и книжные магазины очереди выстроятся.
      пока есть электричество, горячая вода и работает канализация до средневековья ой как далеко.
  Million
    Million
    +4
    Сегодня, 16:28
    Страх и деньги.Вот причина.
  Сергей Киракосян
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 16:31
    Зачем бизнесу интернет если государство убивает бизнес.
    Почти убила.
    "Давай уже доедай червячков и ай-да брать Зимний!"
  Алексей 1970
    Алексей 1970
    +1
    Сегодня, 16:32
    Вот прямо сейчас эта госпожа просит "просто поверить Роскомнпдзору", там опять якобы в этих интернетах молодёжь вербуют на дела нехорошие и с этим надо борться суверенным интернетом
    Там Симоньян, фотку телевизора, не прикрепляет
    Алексей 1970
      Алексей 1970
      0
      Сегодня, 16:48
      Вроде прикрепилось, если нет тогда не знаю, наверное чебурнет уже действует laughing
  9. Комментарий был удален.
  Гардамир
    Гардамир
    +4
    Сегодня, 16:35
    Когда надо было советскую власть зничтожить, каких только прав и свобод не наобещали. А теперь хватит с вас колбасы из рогов и копыт. А права и свободы не запрещены, но недоступны.
  11. Комментарий был удален.
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 16:38
    Когда мы ввели налог на воздух - вы стали меньше дышать!

    Точно ли тут дело в борьбах а не в вытягивании денег и распределении их среди увлажняемых людей?
  chingachguc
    chingachguc
    +3
    Сегодня, 16:43
    Тот кто ставит железный занавес - тот проигрывает в долгосроке. Проверено СССР.
  fsps
    fsps
    0
    Сегодня, 16:48
    Станет ли Интернет от всего этого безопасней? Иностранные разработки без бэкдоров и прочего: есть ли еще верующие в "Санта клауса"? Насколько можно доверять Западу? После того, что сделал Линус Торвальдс с русскими разработчиками Линукса. А было все чинно и благородно, мечта! Или: это другое, понимать надо?
  Vulpes
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:49
    Блокировками всего и вся нынешняя власть решила повторить одну из фатальных ошибок партийной номенклатуры СССР.
  alexoff
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:54
    В общем реакция государства - забиться в угол и делать вид что всё нормально. Ну и заставить население больше платить