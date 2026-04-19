Россия на пути к «Чебурнету»
Мораторий на расширение каналов на запад, замедление части зарубежных ресурсов и «пошлины» на международный трафик это не набор случайных новостей, а ясная стратегия. Интернет не выключают: он остаётся «включённым», но проход «наружу» становится уже и дороже.
Что это значит простыми словами? Представьте кран с водой. Вода течёт, но струя тоньше. Так работает новая политика: государство не рубит кабели, а аккуратно «пережимает» основные места, где российская сеть стыкуется с внешним миром.
Мораторий: сузить «дверной проём» на запад
Обычно сети растут: трафик увеличивается, операторы расширяют каналы. Теперь наоборот. По сообщениям деловых медиа, на совещании в Минцифры участники рынка договорились не наращивать пропускную способность каналов связи в европейском направлении без отдельного согласования. Речь идёт о нескольких десятках компаний от федеральных до региональных. Логика проста: если «полосы» не строить, естественный рост машин упрётся в «бутылочное горлышко». В итоге иностранные сервисы и трафик через VPN начнут проигрывать в скорости и стабильности.
Троттлинг: «связь есть, но не едет»
Троттлинг это когда соединение не отключают, а «душат». В июне 2025 года международная сеть Cloudflare сообщила, что российские провайдеры начали системно замедлять доступ к сайтам, защищённым их инфраструктурой. В ход идут разные техники от «вкалывания» пакетов до искусственных таймаутов. Для пользователя это выглядит как вечная загрузка и «крутится, но не грузится».
Экономический фильтр: «иностранные гигабайты» с наценкой
Деньги тоже рычаг. По данным СМИ, на совещаниях конца марта обсуждалась идея доплаты за международный трафик свыше условных 15 ГБ в месяц и ограничение доступа к крупным российским площадкам для тех, у кого включён VPN. Уже в середине апреля многие сайты показали плашки «Отключите VPN для нормальной работы». Это мягко, но настойчиво отучает от обхода блокировок и подталкивает компании размещать сервера в России.
Правила и железо: на чём держится «дроссель»
Фундамент заложили раньше.
• В 2019 году вступил в силу закон о так называемом «суверенном Рунете», который позволяет централизованно управлять сетями при «угрозах устойчивости и безопасности». Операторы обязаны устанавливать специальное оборудование.
• С декабря 2023‑го в России есть реестр хостинг‑провайдеров: легально работать могут только включённые в него компании, с дополнительными обязанностями по взаимодействию с Центром мониторинга, использованием национальной DNS и серверов точного времени в РФ. Вне реестра работать нельзя с 1 февраля 2024 года.
• Весной 2026‑го ко второму чтению «Антифрод 2.0» готовят поправки, запрещающие хостинг‑компаниям обслуживать сайты и ИТ‑системы, которые помогают обходить блокировки, по сути VPN и прокси инфраструктуру. Это переводит хостеров из «посредников» в «контролёров».
Счёт за скорость: кто заплатит
Когда проход «наружу» сужается, места хватает не всем. Уже есть сигналы от точек обмена трафиком: Piter‑IX уведомил клиентов о повышении цен на 10% и более на фоне роста международного трафика, значительную часть которого создают пользователи с VPN. Для провайдеров это подорожание стыков. Для компаний на зарубежных облаках и CDN задержки, сбои интеграций и рост издержек. Для обычных пользователей более дорогой и менее стабильный «внешний интернет».
Что делать бизнесу прямо сейчас
• Кэшируйте и зеркальте: статику ближе к пользователю, критичные базы в двух копиях, одна локальная.
• Держите резервные маршруты: второй провайдер или альтернативный стык иногда спасают проект.
• Учите сервис «жить в полсилы»: офлайн‑режим, отложенная синхронизация, чтение без тяжёлых картинок.
• Планируйте хранение данных и локализацию заранее: когда правила догонят, лучше самим выбирать момент и площадку.
Сравнение: Иран и Туркменистан «топор» против «дросселя»
В Иране в 2026 году фиксировались рекордные по длительности почти тотальные отключения доступа вовне: работали «белые списки», а глобальная связность падала к нулю, об этом сообщали независимые мониторинговые проекты и международные СМИ. Туркменистан годами живёт в режиме жёсткой фильтрации, порой блокируя целые подсети и CDN, фактически превращая интернет в «сад с высокой стеной». Российский подход отличается: вместо тотальных отключений «контролируемая связность» через инфраструктуру и тарифы. Но вектор схожий: от «глобальной сети по умолчанию» к «национальной сети по умолчанию».
Зачем это государству и где граница пользы
Официальные мотивы это борьба с мошенничеством, устойчивость сетей и снижение зависимости от внешних технологий. Фактический эффект у государства больше рычагов управлять потоком информации и поведением платформ. Но есть и цена: падает предсказуемость внешних связей, дорожает экспорт ИТ‑услуг, наука и бизнес тратят больше на «обходные дорожки», а молодые команды на фичи выживаемости вместо фич продукта.
Итог: «внутри быстрее, снаружи дороже»
Новый порядок прост: внутри страны сервисы хотят сделать быстрее и дешевле, снаружи медленнее и дороже. Это и есть дроссель вместо занавеса. Для пользователя это означает больше локальных зеркал и «плашек про VPN», для компаний архитектуры с кэшем и резервами, для университетов локальные копии баз. А для всей экономики выбор между комфортом «внутреннего рынка» и ценой выхода в мир.
