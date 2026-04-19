Трамп пугает Иран очередным «уничтожением», пытаясь склонить к «мирной сделке»

Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они её примут, потому что если нет, Соединённые Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране.

Трамп снова грозит «уничтожить» Иран, если власти исламской республики не примут предлагаемые американцами «условия сделки». Переговорная команда США в понедельник прибудет в пакистанскую столицу Исламабад.Очередное «громкое» заявление Трампа, от которых уже устали в Белом доме. В администрации призывают президента США не делать таких заявлений, особенно для прессы, не проконсультировавшись с советниками. Однако Трамп плевать хотел на советы, у него свое видение ситуации, в которой он предлагает Ирану «справедливую и разумную сделку» с точки зрения США или грозит «полным уничтожением». Причем снова грозит бить по электростанциям и мостам.Не забыл Трамп напомнить, что Иран якобы уже готов уступить «легко и быстро», а если этого не случится, то он «положит конец иранской машине убийств», сделав то, что не смогли другие президенты США за последние 47 лет. Самомнение у президента США зашкаливает.Американцев на переговорах будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, других переговорщиков у Трампа, видимо, нет. Иранцы, судя по звучащим заявлениям, идти на условия США не намерены, особенно в вопросах обогащения урана и Ормузского пролива. Так что если завтра договориться не получится, то послезавтра боевые действия возобновятся. Тем более что Израиль в любом случае нанесет новые удары.