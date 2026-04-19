Трамп пугает Иран очередным «уничтожением», пытаясь склонить к «мирной сделке»

Трамп снова грозит «уничтожить» Иран, если власти исламской республики не примут предлагаемые американцами «условия сделки». Переговорная команда США в понедельник прибудет в пакистанскую столицу Исламабад.

Очередное «громкое» заявление Трампа, от которых уже устали в Белом доме. В администрации призывают президента США не делать таких заявлений, особенно для прессы, не проконсультировавшись с советниками. Однако Трамп плевать хотел на советы, у него свое видение ситуации, в которой он предлагает Ирану «справедливую и разумную сделку» с точки зрения США или грозит «полным уничтожением». Причем снова грозит бить по электростанциям и мостам.



Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они её примут, потому что если нет, Соединённые Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране.

Не забыл Трамп напомнить, что Иран якобы уже готов уступить «легко и быстро», а если этого не случится, то он «положит конец иранской машине убийств», сделав то, что не смогли другие президенты США за последние 47 лет. Самомнение у президента США зашкаливает.

Американцев на переговорах будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, других переговорщиков у Трампа, видимо, нет. Иранцы, судя по звучащим заявлениям, идти на условия США не намерены, особенно в вопросах обогащения урана и Ормузского пролива. Так что если завтра договориться не получится, то послезавтра боевые действия возобновятся. Тем более что Израиль в любом случае нанесет новые удары.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:30
    От Лохматого и его банды ничего другого трудно ожидать.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 16:34
      Ну вот опять впал в буйство… когда уже у этого буйного сосудик какой в голове лопнет, надоел уже рыжая твaрь! am доведёт мир до ЯВ.
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        +1
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Охотовед 2
        Ну вот опять впал в буйство… когда уже у этого буйного сосудик какой в голове лопнет, надоел уже рыжая твaрь! am доведёт мир до ЯВ.

        КНДР тоже помнится грозился стереть в порошек и даже пару АУГ-ов подогнал !!! Ын посмеялся и послал его ...Тут же АУГ-и отвел и забыл про корейцев !!! Ну их нафиг с ихнеми ракетами и ЯО ..хе хе
  2. Глухой Звание
    Глухой
    -2
    Сегодня, 16:35
    Донь? А Донь? Ты уже петух, который по утрам кукарекает, когда Милайня не дала или бревно не встало. laughing
    Эпическое посмешище good
    то он «положит конец иранской машине убийств», сделав то, что не смогли другие президенты США за последние 47 лет. Самомнение у президента США зашкаливает.

    Не мешки ворочить. Давай наземку. good Умоетесь в крови. И все кроме него это понимают. Все.Лавочка закрылась и поезд ушел. Вьетнам.Афганистан. Вы отгребли. Имей мужество принять это. soldier
    P.S> А КСИР молодцы good Не устаю повторять. Все четко (с).И по делу. Каждая ракета//дрон на счету и цена высока.
  3. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 16:41
    Вывод: дональд психически болен, очень болен... Ему срочно нужен психиатр... Срочно! Нельзя терять ни дня..
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 16:51
      Цитата: drags33
      Ему срочно нужен психиатр...

      По фамилии Эвтаназия. lol
  4. Nemo70 Звание
    Nemo70
    +1
    Сегодня, 16:49
    Дональд красава !!! Давай НАТу разваливай быстрей ..России 5 статья мешает !!
    Бахнуть нужно по фашистсой европе и срочно ,пока там у них фюрер не появился опять !!! soldier
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Nemo70
      Бахнуть нужно по фашистсой европе и срочно ,пока там у них фюрер не появился опять !

      Давно там у них фюрер появился, правда теперь в юбке.
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        0
        Сегодня, 16:56
        Цитата: guest
        Давно там у них фюрер появился, правда теперь в юбке.

        Русские с бабами не воюют ..На противник настоящий нужен !!
  5. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 16:49
    Если бы иранцы были христианами, я бы про них сказал: на крест не просятся, но и с креста не бегают.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:49
    Иранцы всё таки нашли двух пилотов и " заблудившихся " морпехов в Иране .Поисковые США группы их не уничтожили ?Тыды - ОЙ!!!
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:50
    Трамп пугает Иран очередным «уничтожением», пытаясь склонить к «мирной сделке»


    Похоже, что Трамп может пугать только ворон. lol

    Как говорится - Tempora mutantur et nos mutamur in illis. И Иран в том числе.

    США капитально ошиблись не только с вопросами политической устойчивости Ирана после убийства Хаменеи, но и с вопросами иранского военного потенциала, который Иран заблаговременно подготовил к длительной войне, что и похоронило план "Тегеран за 3 дня".