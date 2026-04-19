Опасаясь отправить тральщики, США пытаются разминировать Ормуз дронами Kingfish

Командование ВМС США намерено расчистить Ормузский пролив от установленных Ираном мин. При этом оно же опасается направлять непосредственно в пролив свои минные тральщики. Опасения связаны с угрозами Ирана нанести удары по американским военным кораблям.

В такой ситуации военно-морские силы США прибегают к использованию автономных подводных аппаратов. Это морские подводные дроны типа Knifefish и Kingfish.



Они оснащаются специальными сонарами и датчиками, а также сенсорами с искусственным интеллектом, способным распознавать морские мины различных типов. ИИ привлекается не только для распознавания, но и для подачи команды на уничтожение минных заграждений.

MK-18 Mod 2 Kingfish — это один из ключевых автономных подводных аппаратов ВМС США для противоминных операций. Он создан на базе коммерческой платформы REMUS 600 компании Hydroid. Сейчас она входит в состав Huntington Ingalls Industries. Производство шло с 2012 по 2023 год. В общей сложности ВМС США получили порядка сотни таких аппаратов.

Вот некоторые его параметры и характеристики: длина порядка 4 м, диаметр около 33 см, масса 270 кг, глубина погружения до 600 м. Дрон имеет одновинтовой двигатель, питаемый аккумулятором. Скорость движения под водой – до 6 узлов. Имеет в дополнение к сенсорному оборудованию видеокамеру, передающую «картинку» на экран для анализа оператором.

Насколько эффективно идёт разминирование с помощью MK-18 Mod 2 Kingfish, американское командование пока не сообщает.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    Сегодня, 16:55
    Зелох предложил отправить своих великих морекопателей , не понимаю чо Лохматый тянет.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      Сегодня, 17:00
      – Сейчас Ормуз освобожу, снова с Трампом дружить буду!
    2. Мячик Звание
      Мячик
      Сегодня, 17:55
      В укрорейхсмаринине адмиралов - больше, чем генералов laughing И какие-то морячки на надувных лодках остались - вот пусть своими тушками и тралят.
    3. Nemo70 Звание
      Nemo70
      Сегодня, 17:58
      Да они обонкротят США сразу ))))) Зеля вон из поездок не вылазиет Дайте гроши вопит ..В Киеве его нет уже давно ))))
    4. knn54 Звание
      knn54
      Сегодня, 18:14
      Как прополка в "сезон дождей".
  2. Адрей Звание
    Адрей
    Сегодня, 17:03
    При этом оно же опасается направлять непосредственно в пролив свои минные тральщики.

    Специализированные тральщики, как корабли, в ВМФ США отсутствуют как класс. Как впрочем и в других развитых странах. Тральщик давно уже не корабль предназначенный для очисти акватории от мин при помощи "механических" тралов. Это корабль-носитель именно беспилотных, подводных аппаратов, искателей и уничтожителей мин и в первую очередь удаленно от ТВД.
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    Сегодня, 17:10
    Knifefish UUV
    Дальность хода: примерно до 150–200 км (в зависимости от режима)
    Автономность: около 16–24 часов
    Глубина работы: до ~300 м
    Используется на низких скоростях для поиска мин, чем медленнее идёт → тем больше дальность
    чем интенсивнее сканирование → тем быстрее разряжается

    Kingfish (Mk 18 Mod 2)

    Дальность хода: примерно 20–40 км
    Автономность: около 8–12 часов
    Глубина: до ~100 м
    Это более компактный аппарат:
    быстрее разворачивается для применения, но сильно уступает в дальности
    1. LuzinI Звание
      LuzinI
      Сегодня, 17:35
      Если учесть, что американские корабли держатся на удалении порядка 200 км, то разминировать весь пролив не получается. Значит нужна наземная операция прикрытия, которая позволит войти судам в залив. Вот и объяснение, почему произошла задержка с наземной фазой войны.
      1. isv000 Звание
        isv000
        Сегодня, 18:10
        Тральщики по любому пойдут дно тралить а вот десант обязательно поедет домой, если по пакетам успеют сховаться... wink
        Тут же будет перекрыт Баб-эль-Мандеб и Трамп получит все шансы получить подушку на нос во сне...
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    Сегодня, 17:11
    Ну, вообще-то, там два тральщика где-то ползут в районе Малаккского пролива. Но это просто смешно.
    1. isv000 Звание
      isv000
      Сегодня, 18:09
      Два тральщика = два подводных дрона. И снова по нулям... feel
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 17:29
    Одни засеивают, другие пропалывают .Одни засеивают ,другие пропалывают .и т.д и т.п .Пока батарейки не сядут .
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      Сегодня, 17:59
      А кто то состояние делает за сутки !!
  6. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    Сегодня, 18:00
    Технологиите с военно приложение и използване на ИИ търпят бурно развитие, особено в САЩ. В САЩ, по данни на чатботът Gemini, инвестициите в ИИ за 2025-2026 г. надвишава 20 пъти тези на основния им конкурент-Китай.
  7. isv000 Звание
    isv000
    Сегодня, 18:07
    Командование ВМС США намерено расчистить Ормузский пролив от установленных Ираном мин.

    Штаты не подумали своей тыквой что в проливе, на дне, может торчать сотни мин в режиме ожидания? Нет ничего сложного в дистанционном управлении минами, по команде задавая им глубину. Можно попросту подождать пока янки закончат работу, запустить в пролив толпу для проверки фарватера и ... установить новые минные поля!
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      Сегодня, 19:16
      Когда-то написал большую статью по проливу, с гидрографией, глубинами и оружием, которым персы могут действовать в проливе. Однако, хозяева сайта из страны обетованной не выпустили. Жаль, сейчас бы хорошо зашла.
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      Сегодня, 19:42
      Вы думаете, что эти беспилотники расчитаны только на мины времен ПМВ - такие круглые, с рогами? laughing Такие тральщики никому давно не нужны. А современные прекрасно видят все существующие ныне типы мин.