Опасаясь отправить тральщики, США пытаются разминировать Ормуз дронами Kingfish
Командование ВМС США намерено расчистить Ормузский пролив от установленных Ираном мин. При этом оно же опасается направлять непосредственно в пролив свои минные тральщики. Опасения связаны с угрозами Ирана нанести удары по американским военным кораблям.
В такой ситуации военно-морские силы США прибегают к использованию автономных подводных аппаратов. Это морские подводные дроны типа Knifefish и Kingfish.
Они оснащаются специальными сонарами и датчиками, а также сенсорами с искусственным интеллектом, способным распознавать морские мины различных типов. ИИ привлекается не только для распознавания, но и для подачи команды на уничтожение минных заграждений.
MK-18 Mod 2 Kingfish — это один из ключевых автономных подводных аппаратов ВМС США для противоминных операций. Он создан на базе коммерческой платформы REMUS 600 компании Hydroid. Сейчас она входит в состав Huntington Ingalls Industries. Производство шло с 2012 по 2023 год. В общей сложности ВМС США получили порядка сотни таких аппаратов.
Вот некоторые его параметры и характеристики: длина порядка 4 м, диаметр около 33 см, масса 270 кг, глубина погружения до 600 м. Дрон имеет одновинтовой двигатель, питаемый аккумулятором. Скорость движения под водой – до 6 узлов. Имеет в дополнение к сенсорному оборудованию видеокамеру, передающую «картинку» на экран для анализа оператором.
Насколько эффективно идёт разминирование с помощью MK-18 Mod 2 Kingfish, американское командование пока не сообщает.
