Лукашенко: я же не Зеленский, выпрашивать оружие и деньги у Трампа не буду

4 108 25
Белорусский лидер готов встретиться с Дональдом Трампом, но в рабочем порядке. Бежать на встречу с американским президентом, тем более кланяться и выпрашивать подачки, как это делает Зеленский, Лукашенко не будет.

Президент Белоруссии дал интервью ведущему RT Рику Санчесу, в котором ответил на ряд вопросов в отношении возможного визита в США и «большой сделке», которую готовят Минск и Вашингтон. При этом он подчеркнул, что встреча с Трампом не является самоцелью, хотя поговорить с президентом США белорусский лидер все же хотел. Однако, как заявил Лукашенко, это должна быть встреча равных, а не «вассала с императором», как у Зеленского, преданно заглядывающего в глаза и выпрашивающего оружие и деньги.



Неправда, что я прям горю желанием побывать в США и вот просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное. Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. (...) Мне кланяться и что-то выпрашивать не надо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого.

Также Лукашенко подтвердил, что Белоруссия и США готовят «большую сделку», но ее необходимо проработать, чтобы были учтены интересы обеих сторон.

Это не «петушиная какая-то политика», нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ. (...) Мы готовы к сделке, но её нужно подготовить, чтобы там были и интересы США, и Беларуси.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 17:08
    Да, если сбудется - будет Встреча Века!
    Самомнение у обоих - зашкал. Только зря Лукашенко про встречу равных заговорил. Это многие пытались, с Россией - проходит, с США - никогда.
    Лукашенко пытается в условиях предстоящего краха выторговать какое-то будущее для Белоруссии. Только зря всё это: Белоруссия - не самодостаточная страна. Это либо часть России, либо Евросоюза, либо американский вассал, но тут есть ньюанс.
    При любом раскладе Батька лишний любой из сторон.
    Т.А.В.
      Т.А.В.
      +7
      Сегодня, 17:15
      Краха кого или чего? очень интересно
      Iron_69
        Iron_69
        +2
        Сегодня, 18:22
        А вам происходящее ничего не напоминает!? Вот мне почему то все напоминает 1916 год, непонятная война от которой народ начал уставать, царь который ...не может, "верхи не могут, а низы не хотят", а потом был февраль 17-го, потом Брестский мир, ...позорный как говорят.
    Nemo70
      Nemo70
      -1
      Сегодня, 17:18
      Батька опять языком чешет ))) У России проще денег срубить ...Трамп про Белоруссию забыл )))
      Санкции снял частично в надежде ,что "Орешник " Лукашенко вернет Русским ..)))) И крикнет Слава Трампу ...
    stelltok
      stelltok
      -3
      Сегодня, 17:19
      Лукашенко пытается в условиях предстоящего краха выторговать какое-то будущее для Белоруссии.

      Что вы имеете ввиду под крахом?

      Только зря всё это: Белоруссия - не самодостаточная страна.
      Это либо часть России, либо Евросоюза, либо американский вассал, но тут есть ньюанс.

      Не обязательно страна должна под кого-то ложиться.
      РБ может быть страной которая не будет чьей-то.
      Гений Ё
        Гений Ё
        +1
        Сегодня, 18:53
        Не может ни РБ, ни другие бывшие республики СССР стать независимыми странами!
        Потому, что для этого надо иметь огромную Армию и Военпром и самостоятельно их обеспечивать!!!
        carpenter
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:26
          Цитата: Гений Ё
          Не может ни РБ, ни другие бывшие республики СССР стать независимыми странами!

          Именно так и создавал И.В. Сталин страну, чтобы все республики не могли быть без России независимыми.
  ВячеSeymour
    ВячеSeymour
    -15
    Сегодня, 17:12
    . Я же не Володя Зеленски, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. (...) Мне кланяться и что-то выпрашиватьне надо. Было бы неплохо но пока обходимся и без этого

    КЛОУН ...- куда Зеленскому до него!!!
    Nemo70
      Nemo70
      +4
      Сегодня, 17:21
      Цитата: ВячеSeymour
      КЛОУН ...- куда Зеленскому до него!!!

      Ну не оскорбляйте Батьку ,он не жиид и за народ свой болеет душой ..Нормально они живут тихо и без войны пока .Газ и нефть вон по дешевки получают И товары у них качественные по ГОСТУ Советскому !!
      Тушенка у белоруссов была четкая мясо по полной и настоящее ..Москава все сжирает ,но иногда их товары и до провинции доходят ..Трактора точно "Беларуссы
      Darkdimon
        Darkdimon
        0
        Сегодня, 20:00
        Газпром копейку не пропустит. Цен дороже, чем раньше были в Германию, а сейчас в Китай. На правах монополиста, поэтому цены и не придают огласке, но все равно информация вылезает наружу, ну как шваркают уважаемые партнёры и так все знают.
    Lako
      Lako
      +9
      Сегодня, 17:43
      Знаешь чем лучше, президент беларус, бывший председатель колхоза, президента еврея-наркомана. Беларус будет строить метро, заводы, АЭС, жилье-у себя в стране. А еврей будет строить себе особняки, в Италии, Лондоне, Израиле. А вам-метр на два и полтора в глубину. На большее не рассчитываете.
      ВячеSeymour
        ВячеSeymour
        -6
        Сегодня, 18:53
        Знаешь чем лучше, президент беларус, бывший председатель колхоза, президента еврея-наркомана. Беларус будет строить метро, заводы, АЭС, жилье-у себя в стране. А еврей будет строить себе особняки, в Италии, Лондоне, Израиле. А вам-метр на два и полтора в глубину. На большее не рассчитываете.

        Да уж , ...глубоки твои познания ! Сам то небось на мавзолей замахиваешься ?
  Ирек
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:13
    Ты же не еврей , чтобы тебе Лохматый оружие давал.
    Nemo70
      Nemo70
      0
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Ирек
      Ты же не еврей , чтобы тебе Лохматый оружие давал.

      ха ха ха ..Без коментариев !!! Ну сказанул смеюсь в кулак
    knn54
      knn54
      +2
      Сегодня, 18:05
      -Ты же не еврей .
      Он цыган.
  Глухой
    Глухой
    -3
    Сегодня, 17:15
    Либо Батька на двух стульх хочет усидеть. Но с учетом того что от нас у него - многоходовочка (с) wink lol
  HAM
    HAM
    +4
    Сегодня, 17:16
    И ничему то жизнь Батьку и не научила....кто друг,кто враг,а кто так...и он не то ,ни другое...он третье..
    Zaurbek
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 17:42
      Может, наоборот, научила ...
  Zaurbek
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 17:41
    А в чем сделка? Удобрения?
  RuAbel
    RuAbel
    0
    Сегодня, 18:01
    Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие.

    Конечно, у тебя Путин есть.
  Попуас
    Попуас
    +1
    Сегодня, 18:12
    Прям не знаю как это коментировать..
    Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого
    .... request
  Kusja
    Kusja
    0
    Сегодня, 18:13
    Лишь бы бацька не заигрался...
  Слово
    Слово
    -3
    Сегодня, 19:01
    До 13года мы РБ и Россия дикатовали цену на калийные удобрения, потом картофельный дед решил обманывть партнеров Уралкалия и стал продавать на стороне в обход договорённостей. Чумной колхозник хочет толкнуть источник валюты пиндаcтaну, лишь бы навредить России, так как боится приватизации с нашей стороны.
    Darkdimon
      Darkdimon
      0
      Сегодня, 19:40
      Одном олигарху, который в кремле дверь ногой открывал, показалось мало и надо бы бабло по-быстрому срубить, взял и отобрал внутренние контракты, так что пришлось спешно продавать Уралкалий, а заодно ныть, чего Беларуськалий в Китай с дисконтом продает.
  Livonetc
    Livonetc
    0
    Сегодня, 19:28
    "Лукашенко: я же не Зеленский, выпрашивать оружие и деньги у Трампа не буду".
    Кто б сомневался.
    Не просить, а предлагать.
    Потрясающую сделку.
    Соскучился по второму, третьему, четвертому и последующим стульям.