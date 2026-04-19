Лукашенко: я же не Зеленский, выпрашивать оружие и деньги у Трампа не буду
4 10825
Белорусский лидер готов встретиться с Дональдом Трампом, но в рабочем порядке. Бежать на встречу с американским президентом, тем более кланяться и выпрашивать подачки, как это делает Зеленский, Лукашенко не будет.
Президент Белоруссии дал интервью ведущему RT Рику Санчесу, в котором ответил на ряд вопросов в отношении возможного визита в США и «большой сделке», которую готовят Минск и Вашингтон. При этом он подчеркнул, что встреча с Трампом не является самоцелью, хотя поговорить с президентом США белорусский лидер все же хотел. Однако, как заявил Лукашенко, это должна быть встреча равных, а не «вассала с императором», как у Зеленского, преданно заглядывающего в глаза и выпрашивающего оружие и деньги.
Неправда, что я прям горю желанием побывать в США и вот просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное. Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. (...) Мне кланяться и что-то выпрашивать не надо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого.
Также Лукашенко подтвердил, что Белоруссия и США готовят «большую сделку», но ее необходимо проработать, чтобы были учтены интересы обеих сторон.
Это не «петушиная какая-то политика», нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ. (...) Мы готовы к сделке, но её нужно подготовить, чтобы там были и интересы США, и Беларуси.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация