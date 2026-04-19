«Простые израильтяне» у посольства США: Перемирие с «Хизбаллой» - предательство
Израильские власти решили провести пиар-кампанию против перемирия с «Хизбаллой», однако не от своего имени, а, что называется, от имени «трудового народа».
Так, в Западный Иерусалим, где располагается посольство США (его туда из Тель-Авива на своём первом президентском сроке перенёс Дональд Трамп) прибыли около двух сотен жителей города Кирьят-Шмона, расположенного неподалёку от границы с Ливаном. Основная цель такой поездки обозначена следующим образом:
Выразить протест США в связи с продвигаемым перемирием с «Хизбаллой».
Жители Кирьят-Шмоны организовали пикет у здания американского посольство, призывая американских дипломатов «услышать голос израильтян». Они заявили о том, что «их дома обстреливались «Хизбаллой», и это будет продолжаться и дальше, если группировка не будет уничтожена».
Среди требований протестующих (если США всё же решат не уничтожать «Хизбаллу») – полное разоружение ливанской группировки. Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн:
Мы, жители севера страны, чувствуем не победу, а предательство. Это перемирие ставит север Израиля под угрозу. Не сейчас, так в будущем.
Напомним, что ранее прекращения огня Израиля против Ливана потребовал Тегеран. Израильское руководство изначально отказывалось на такую меру идти, однако последовало определённое давление со стороны США. И это давление явно не пришлось по нраву израильским элитам.
