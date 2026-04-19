«Простые израильтяне» у посольства США: Перемирие с «Хизбаллой» - предательство

«Простые израильтяне» у посольства США: Перемирие с «Хизбаллой» - предательство

Израильские власти решили провести пиар-кампанию против перемирия с «Хизбаллой», однако не от своего имени, а, что называется, от имени «трудового народа».

Так, в Западный Иерусалим, где располагается посольство США (его туда из Тель-Авива на своём первом президентском сроке перенёс Дональд Трамп) прибыли около двух сотен жителей города Кирьят-Шмона, расположенного неподалёку от границы с Ливаном. Основная цель такой поездки обозначена следующим образом:

Выразить протест США в связи с продвигаемым перемирием с «Хизбаллой».

Жители Кирьят-Шмоны организовали пикет у здания американского посольство, призывая американских дипломатов «услышать голос израильтян». Они заявили о том, что «их дома обстреливались «Хизбаллой», и это будет продолжаться и дальше, если группировка не будет уничтожена».

Среди требований протестующих (если США всё же решат не уничтожать «Хизбаллу») – полное разоружение ливанской группировки.
Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн:

Мы, жители севера страны, чувствуем не победу, а предательство. Это перемирие ставит север Израиля под угрозу. Не сейчас, так в будущем.

Напомним, что ранее прекращения огня Израиля против Ливана потребовал Тегеран. Израильское руководство изначально отказывалось на такую меру идти, однако последовало определённое давление со стороны США. И это давление явно не пришлось по нраву израильским элитам.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    Сегодня, 17:21
    Израильские власти решили провести пиар-кампанию против перемирия с «Хизбаллой», однако не от своего имени, а, что называется, от имени «трудового народа».

    Трудовой народ Израиля - звучит как начало анекдота laughing
    роман66
      роман66
      Сегодня, 17:31
      А шахтеры были?......
      .........
      Nemo70
        Nemo70
        Сегодня, 17:32
        Цитата: роман66
        А шахтеры были?......
        .........

        Арон с Профессором точно были !!
      НИКНН
        НИКНН
        Сегодня, 18:17
        Цитата: роман66
        А шахтеры были?......
        .........

        Рома hi Портные там...., ну не знаю может скрипачи еще подгребли, но точно там по фейсконтролю отбирали, чтобы точно было видно издали, что это евреи. wink
        роман66
          роман66
          Сегодня, 18:31
          Коля! hi ну, ведь кто-то должен работать? " Простые палестинцы"?
      Nexcom
        Nexcom
        Сегодня, 19:34
        ..кошерные шахтёры, забойщики, сталевары, стропальщики и вообще простые грузчики! все там были, все. wassat именно они там и устроили демонстрацию. yes
    knn54
      knn54
      Сегодня, 17:33
      А чего не возле резиденции своего премьера?
      роман66
        роман66
        Сегодня, 18:32
        А хрен ли с него толку? Мелкая шпана. К серьёзным пацанам идти на поклон надо
    Nemo70
      Nemo70
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Охотовед 2
      рудовой народ Израиля - звучит как начало анекдота

      Да уж и смех и грех ..Всех подымают по миру ))) Как бы погромы не начались опять ..
      Фамилии опять менять начнут ..!
    carpenter
      carpenter
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Охотовед 2
      Трудовой народ Израиля - звучит как начало анекдота

      Анекдот из двух слов - «еврей забойщик».
      Шмель_3
        Шмель_3
        Сегодня, 20:03
        Цитата: carpenter
        Анекдот из двух слов - «еврей забойщик».

        В Донецке встречал! Были и армяне и грузины
    Eugen 62
      Eugen 62
      Сегодня, 18:01
      Трудовой народ Израиля - звучит как начало анекдота
      Неправда! negative Я сам знал такого! Трудился на комбинате на рабочей должности. Однако, каждый раз подчёркивал, что он единственный в городе еврей-трудящийся! Правда, когда началась перестройка, оказался самым ярым демократом и борцуном с коммунизмом. Куда-то там выбрался и трудящимся быть перестал. laughing
      isv000
        isv000
        Сегодня, 18:40
        Цитата: Eugen 62
        Правда, когда началась перестройка, оказался самым ярым демократом и борцуном с коммунизмом. Куда-то там выбрался и трудящимся быть перестал.

        А всего то надо было вступить в партию и орать на собраниях Слава КПСС. Главное не спрашивать при этом кто такой Слава и почему он - КПСС... wink
        p.s. Я вот малость не успел, ещё бы пару лет и, после обучения в партийной школе, хотя ещё десяток лет я мог бы ходить помполитом и вкусно кушать а спать сладко... winked
    Шмель_3
      Шмель_3
      Сегодня, 20:01
      Цитата: Охотовед 2
      Трудовой народ Израиля - звучит как начало анекдота

      Понимаю, что навлеку "праведный гнев ура-патриотов", но кто создал продвинутые технологии в Израиле? Арабы, Палестинцы? Израильские кибуцы, не продвинутый аналог советских колхозов и совхозов? Или там используют наемный труд арабов? Пожалуйста, не путайте такие понятия как еврей и еврей! Честно говоря и ваших постов, я вижу, что украинец и бандеровец это синонимы для вас! Вы не видите разницы! Немец = Фашист? Я вас правильно понял?
      А теперь давайте перенесемся в нашу сторону. Как вы отнесетесь к перемирию России с Украиной? Будете приветствовать?
  Irokez
    Irokez
    Сегодня, 17:23
    А кастрюли на голове у них наблюдаются? Голаны когда отдадут, Газу когда восстановят? На этом пикете есть ответы?
    Ну и там Биби как поживает в отставку как Зе не собирается?
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 17:30
    Сейчас Нетаньяху заявит - "Глас народа - глас Б-жий"
    Они заявили о том, что «их дома обстреливались «Хизбаллой», и это будет продолжаться и дальше, если группировка не будет уничтожена

    Вообще евреи на самом деле умные, и прекрасно понимают, что Хезболлах спокойно может продолжать пулять ракеты и не месяц, и не два. Провокация однако.
    Nemo70
      Nemo70
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Младший рядовой
      Вообще евреи на самом деле умные, и прекрасно понимают,

      Разбегутся опять по миру и фамилии сменят ))) А там бойня начнется жуткая ..Если Русские впрягутся с хоооохлами выжившими и чеченцами )))
  Амиго.
    Амиго.
    Сегодня, 17:33
    А чего они такие возмущённые сами на землю обетованную не поедут?
    Ах да там стреляют, убивают, куда проще в пиндо_стане орать в "патриотичной" истерии
  Fangaro
    Fangaro
    Сегодня, 17:36
    Цитата: Амиго.
    А чего они такие возмущённые сами на землю обетованную не поедут?
    Ах да там стреляют, убивают, куда проще в пиндо_стане орать в "патриотичной" истерии


    Они возле посольства, а не возле Капитолия.
    RuAbel
      RuAbel
      Сегодня, 17:58
      Они возле посольства И в Капитолии)
  Orso
    Orso
    Сегодня, 18:03
    Би-би наскреб родни со всей еврейщины и закатил спектакль.
  Fangaro
    Fangaro
    Сегодня, 18:29
    Цитата: RuAbel
    Они возле посольства И в Капитолии)


    Скажу Вам по секрету,
    Он ненавидит лето.
    И любит зиму,
    Как жару узбек.

    Личное мнение... Ни национальность, ни религия, ни гражданство, ни место работы, ни занимаемая должность не делят нас на людей и нелюдей.
    Только то, что и как мы оцениваем с нашей точки зрения.
    isv000
      isv000
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Fangaro
      Ни национальность, ни религия, ни гражданство, ни место работы, ни занимаемая должность не делят нас на людей и нелюдей.

      И лишь современное население Израиля есть исключение из этого правила...
  isv000
    isv000
    Сегодня, 18:36
    что называется, от имени «трудового народа».

    Еврей устраивается на работу на стройку. Ему дают лопату.
    -А у вас есть лопата с моторчиком?
    - А где вы видели лопату с моторчиком?
    -А где вы видели еврея с лопатой?
  Fangaro
    Fangaro
    Сегодня, 19:05
    Цитата: isv000
    что называется, от имени «трудового народа».

    Еврей устраивается на работу на стройку. Ему дают лопату.
    -А у вас есть лопата с моторчиком?
    - А где вы видели лопату с моторчиком?
    -А где вы видели еврея с лопатой?


    А у евреев есть анекдоты про русских?
    Или про англичан, французов...
    poquello
      poquello
      Сегодня, 19:24
      Цитата: Fangaro
      А у евреев есть анекдоты про русских?

      «Папа, а правда, что евреи хотели продать Россию? — Что ты, сынок, конечно нет. Евреи хотели купить Россию, но потом подумали: „А на хрена нам столько балалаек?“»
  Товарищ Ким
    Товарищ Ким
    Сегодня, 19:28
    Да у них там кризис.
    Ребята из ЦАХАЛ стали выгорать от убийств. Психологи советуют не убивать больше 20 мирных палестинцев день, иначе профдеформация, ночные мочеиспускания и вопли о хохлососте и казачьих погромах.
    А главрь иудофашисткого режима- Нетаньяху, требует продолжат геноцид палестинского народа.
    Вот их и пучит.
    Когда счёт убитых за день детишек переваливат за второй десяток, молодые 19-ти летние палачи-ЦАХАЛовцы, теряют хватку, блюют и просятся к Маме.