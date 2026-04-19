Большая часть золотого запаса США оказалась неликвидом

Интересная новость в отношении американских запасов золота появилась пару дней назад, но опубликована она была в специализированных изданиях, поэтому не все смогли с ней ознакомиться. А говорится в ней о том, что в американском Форт-Ноксе большинство золота является неликвидом.

Аналитики американской компании Money Metals, специализирующейся на торговле драгоценными металлами и предоставлении услуг, связанных с их инвестированием, хранением и управлением, изучили документы, датированные еще 2011 годом, и пришли к выводу, что золотой запас США в своем большинстве состоит из некондиционных слитков, не соответствующих современным стандартам и которые нельзя использовать в международных расчетах.



Для поставки на мировые рынки и международной торговли золото должно иметь пробу 995 и выше, а в Форт-Ноксе только 17% слитков соответствуют этим стандартам. Все остальное является низкопробным золотом. Причем 64% слитков имеют пробу от 899 до 901, а средняя проба всего запаса золота США не превышает 916. В российской системе таких значений даже нет.

Однако, как утверждают аналитики, в действительности ситуация может быть гораздо хуже, потому что реальное состояние золотого запаса США никому неизвестно. Последняя полноценная проверка проводилась в 50-х годах прошлого столетия. А в 1974 году для журналистов открыли всего лишь одну секцию Форт-Нокса из пятнадцати, но никто не проверял подлинность слитков. При этом часть документации по хранилищу пропала, печати на отсеках неоднократно вскрывались и слитки перемещались.

На этом фоне Германия и Саудовская Аравия, а также некоторые другие страны обсуждают возможность вывести свой золотой запас из США, как это сделала Франция. Минфин США молчит, полноценный аудит американского золота снова откладывается.
  1. drags33 Звание
    drags33
    +17
    Сегодня, 17:46
    Обесценивается не только золото амеров, обесцениваются сами сша... причем довольно стремительно и сразу по многим позициям...
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +8
      Сегодня, 17:50
      Цитата: drags33
      Обесценивается не только золото амеров, обесцениваются сами сша... причем довольно стремительно и сразу по многим позициям...

      А золото то ненастоящее !! Инфа была ..Там госрезерв под частными лицами с национальностью всем изаестной находятся ..Многие страны уже давно запросы кидают ,типо верните наш золотой запас ..А его уже НЭТ !
      40 трлн долгов у США ..Списывть нужно ,а как ? Да войнушку устроить ,где нибудь в Евразии
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +6
        Сегодня, 17:56
        золотой запас США в своем большинстве состоит из некондиционных слитков

        Кто бы сомневался. Китаю они уже предлагали позолоченный вольфрам...
        Косвенным подтверждением того, что с золотым запасом у американцев имеются изрядные проблемы, может послужить не столь давняя история с так называемым китайским вольфрамовым золотом. В октябре 2009 года министерство финансов США отправило в Китай партию золота, 5600 слитков по 400 унций каждый. То ли китайское правительство что-то нехорошее заподозрило, то ли узнало наверняка, но впервые в истории экспертам поручили провести проверку чистоты и веса золотых слитков. И немедленно разразился скандал – слитки оказались фальшивыми. Изготовлены они были из вольфрама, покрытого тончайшей амальгамой из настоящего золота.
        1. котик-русич Звание
          котик-русич
          -1
          Сегодня, 19:37
          Цитата: yuriy55

          Кто бы сомневался. Китаю они уже предлагали позолоченный вольфрам...
          Во времена "предвоенные"... вольфрам буде предпочтительней - вольфрам используют для бронебойных сердечников.
      2. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 17:59
        Французы нашли хороший выход.
        1. Modya Звание
          Modya
          0
          Сегодня, 20:06
          За это и поплатились контрактом на подлодки с Австралией
      3. Ross Звание
        Ross
        +4
        Сегодня, 19:20
        Хранит то запас ФРС, а у него есть волшебный принтер. Напечатают бумажек и прикупят у Набиулиной той же, она же каждый год продает золото последние годы.
        1. Nemo70 Звание
          Nemo70
          -1
          Сегодня, 19:42
          Цитата: Ross
          Хранит то запас ФРС, а у него есть волшебный принтер. Напечатают бумажек и прикупят у Набиулиной той же, она же каждый год продает золото последние годы.

          И ей звонят из ФРС США постоянно .Подымай ставки шалава )))) Или ухо отстрелим ..Одного руководителя ЦБ помнится убили в 90х ..
        2. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +2
          Сегодня, 19:47
          она же каждый год продает золото последние годы.

          Россия добывает золото, часть скупает у частных производителей, его и продают, последняя продажа была несколько месяцев назад, на пике цены.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +6
      Сегодня, 17:58
      -и слитки перемещались.
      Из первой в третью, пока проверяли вторую...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:48
    Китай уже получил один раз вместо золота вольфрам , правда шум поднимать не стали.
    1. maxxavto Звание
      maxxavto
      +8
      Сегодня, 17:49
      стали !!! слитки заменили
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +6
      Сегодня, 17:53
      Я тоже об этом читал. Но, правда, как-то вскользь, конкретики особой не было. Однако, китайцы были не первыми. Первым был генерал де Голль, после чего во Франции случились народные волнения и его выперли в отставку.
      1. maxxavto Звание
        maxxavto
        +9
        Сегодня, 17:56
        только золото в этом случае было НАСТОЯЩЕЕ !!!
      2. Lptsk Звание
        Lptsk
        -1
        Сегодня, 19:24
        деголя за Алжир турнули
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          +1
          Сегодня, 19:43
          Сразу после того как он золото из США отозвал, так вдруг эта алжирская тема и пыхнула))) А до того и дела никому не было))) Вовремя кто-то достал актив из чулана)))
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 19:56
          А на хрена студентам Сорбонны и других ВУЗов Франции, Алжир? Им больше делать нечего?
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 17:58
      Здесь подробнее о этом

      https://vkpb-skb.ru/index.php/ideologiya-ekonomika-politika/664-2011-09-15-05-55-35

      С. Дунаев: В хранилищах США вместо золота лежит вольфрам?
      Подробности Создано 15 Сентябрь 2011
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 19:21
        ..свинец дешевле и тяжелее будет. lol амерам на заметку... lol
    4. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 18:00
      Об этом все знают. Я даже видео в сети видел. В разрезе три стержня.
    5. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 18:00
      Слиток свинца позолочен и оцинкован вольфрамом.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +6
        Сегодня, 18:21
        Цитата: Младший рядовой
        Слиток свинца позолочен и оцинкован вольфрамом.

        Колдовство! Алхимия!
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +4
          Сегодня, 18:43
          Не ну свинец и вольфрам тоже вещь в хозяйстве полезная, думали золото купить, а там вон ещё сколько ништяков laughing
          1. isv000 Звание
            isv000
            +2
            Сегодня, 18:51
            Цитата: alexoff
            Не ну свинец и вольфрам тоже вещь в хозяйстве полезная, думали золото купить, а там вон ещё сколько ништяков laughing

            Одних лампочек сколько мона наделать!.. wassat
          2. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 19:21
            ..а из свинца аккумуляторы можно клепать... lol
        2. Комментарий был удален.
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 18:44
        Там были вольфрамовые прутки внутри слитка.
    6. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +4
      Сегодня, 18:05
      Цитата: Ирек
      Китай уже получил один раз вместо золота вольфрам , правда шум поднимать не стали.

      угу ..СМИ все под контролем евреев ..Сколько раз уже китаецев кидали ..Облигации и долговые обязательства США у них на триллионы ..Трамп это знает !!
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +3
        Сегодня, 18:12
        Неа. Не триллионы.

        **По состоянию на февраль 2026 года, согласно последним данным Министерства финансов США, Китай держит в американских государственных облигациях около 693,3 миллиарда долларов.

        Однако данные за февраль считаются устаревшими. Важнее обратить внимание на два ключевых сигнала:

        · Абсолютный минимум за последние годы. В феврале Китай незначительно сократил вложения — на 1,1 млрд долларов. С января 2025 года объём сократился уже на 9%, и сейчас это самый низкий уровень со времён финансового кризиса 2008 года.
        · Ясно выраженная долгосрочная тенденция к сокращению. Текущий портфель почти вдвое меньше пикового значения 2013 года (около 1,32 трлн долларов). Это широко рассматривается как планомерная стратегическая корректировка.
        1. Nemo70 Звание
          Nemo70
          +2
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Мини Мокик
          Китай держит в американских государственных облигациях около 693,3 миллиарда долларов.

          Скинули значит и многие страны мира втихую избавляются от этих бумажек ..Трамп рвет и мечет Хочет снова сделать США великой с помощью бомб ..Но что то у него не получается Русские виноваты !!
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 18:45
          А деньги выводят и вкладывают в инфраструктурные проекты в других странах. И эти страны США прям бесят и спать спокойно не дают, деньги должны все в США идти
    7. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Ирек
      Китай уже получил один раз вместо золота вольфрам , правда шум поднимать не стали.

      yes Шуметь не стали, просто закрыли глаза на нарушение чинцами авторских прав. И тут Остапов понесло... lol
  3. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +4
    Сегодня, 17:51
    Немцы и арабы хотели бы вывести, но кто же им даст?
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 18:07
      Цитата: tatarin1972
      Немцы и арабы хотели бы вывести, но кто же им даст?

      Да рты им резко затыкают сразу ..)))
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 17:51
    Новость на грани фантастики, где американцы накупили этого золота с нестандартными пробами? У каких " цыган" ?А понял - покупали у цыган ,а охраняли евреи .Или всётаки наоборот .Ничегнепонимаю!!! laughing
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +3
      Сегодня, 18:05
      Цитата: tralflot1832
      Новость на грани фантастики, где американцы накупили этого золота с нестандартными пробами?

      М.б. награбили ?
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        +4
        Сегодня, 18:24
        Цитата: cpls22
        Цитата: tralflot1832
        Новость на грани фантастики, где американцы накупили этого золота с нестандартными пробами?

        М.б. награбили ?

        Да есть такое у них в менталитете ,особенно ,когда в Конгрессе США 90% евреев )))
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          +7
          Сегодня, 18:39
          Цитата: Nemo70
          Да есть такое у них в менталитете ,особенно ,когда в Конгрессе США 90% евреев )))

          Анекдот на тему:
          "Анекдот №-1041100187
          Раввин собрал всех евреев города и сказал им:
          - Знаете, почему нас русские не любят?
          Потому что мы водку пить не умеем. Приносите завтра по бутылке водки,
          мы их сольем в один чан и будем учиться пить.

          Все согласились. Один еврей подумал:
          - Если все принесут по бутылке водки, и только я принесу бутылку воды,
          никто и не заметит.

          На следующий день приходят все евреи с бутылками, сливают их в один чан.
          Раввин наливает оттуда одну стопку, пробует и говорит:
          - Чистая вода. Вот за это-то нас русские и не любят!"
          1. ergh081 Звание
            ergh081
            +2
            Сегодня, 19:38
            Могу добавить: их за это нигде не любят. Вообще не секрет
          2. Nemo70 Звание
            Nemo70
            +1
            Сегодня, 19:51
            Цитата: Кубик123
            - Чистая вода. Вот за это-то нас русские и не любят!"

            в догонку Если в кране нет воды .ее ввыпили жж laughing
            Это не анегдот ..У арабов они так действовали ..рядом с оазисом бурили артезианскую скажину и перекачивали воду ..ВСЕ оазис засыхал и арабы уходили ..))))
            Умеют они втихую действовать ..Но сейчас уже внаглую мочат всех подряд и ООН им не указ )))
    2. Cympak Звание
      Cympak
      +6
      Сегодня, 18:25
      Цитата: tralflot1832
      Где американцы накупили этого золота с нестандартными пробами

      Скорее всего это "старое" золото, изготовленное еще в 19 - начале 20 века. Проблем переплавить его на современные пробы нет. Если, конечно, там действительно лежит золото....
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:46
      Так известно же, что во время великой депрессии у населения золото изымали. Оно там до сих пор хранится. Ну и наверное бодяжили
    4. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 19:59
      где американцы накупили этого золота с нестандартными пробами? У каких " цыган"

      Одно время в ходу, в том числе в Штатах, были золотые монеты. Потом их вывели из обращения и переплавили в слитки. Они содержат такой процент золота, который был в соответствующих монетах.
      Золотые слитки, находящиеся в хранилище, приблизительно семи дюймов длиной, 3,5 дюйма шириной и 1,75 дюйма толщиной. Каждый из этих слитков содержит эквивалент 400 тройских унций (12,4 кг) чистого золота, хотя они различаются по составу. Слитки Монетного двора содержат как минимум 99,5 % золота, в то время как слитки из переплавленных золотых монет содержат столько золота, сколько было в монетах[45].

      Лондонский список London Good Delivery List 1934 года, опубликованный лондонским рынком золота (предшественник Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов) определил слитки из переплавленных монет как «содержащие от 899 до 901 промилле или от 915½ до 917 промилле, от 350 до 420 унций чистого золота»[46]. Эти два уровня пробы отражают состав золотых монет наших дней. Монеты США, изготовленные в 1838—1933 годах, содержат 90 % золота и 10 % меди[47]. Монеты Великобритании содержат 22 доли золота из 24 (91⅔ %). Эти низкие доли золота контрастируют с более чем 99,9 % содержанием золота в золотых инвестиционных монетах, изготовленных в современное время. Старые монеты предназначались для обращения, а новые нет.

      Никакой сенсации нет. Все это давно известно и публично оглашено.
      В 2011 году комитет по финансовым делам Конгресса США опубликовал полные описи золотых слитков министерства финансов США для подготовки материалов слушаний под названием: «Расследование по золоту H.R. 1495, Закон о прозрачности золотого резерва 2011 года и надзор за золотыми запасами США»[48]. Согласно описи, 64 % золотых монет в хранилище характеризуются пробой от 899 до 901; 2 % характеризуются пробой от 901,1 до 915,4; 17 % характеризуются пробой от 915,5 до 917 и 17 % характеризуются пробой большей или равной 995. Среднее значение пробы составляет 916,7[49][50].
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 17:54
    Видимо, теперь надо заново отправить некондиционные слитки на аффинажный завод. Там их перельют и тогда узнаем, сколько золота на самом деле. recourse А можно было бы провести для школьников лабораторную работу на тему Закона Архимеда. Исследовать слитки таким упрощённым методом древнего учёного. laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +9
      Сегодня, 18:19
      А можно было бы провести для школьников лабораторную работу на тему Закона Архимеда. Исследовать слитки таким упрощённым методом древнего учёного. laughing

      не прокатит
      вольфрам очень близок по плотности
      поэтому придётся по методу Шуры Балаганова🧐
    3. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +4
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Eugen 62
      А можно было бы провести для школьников лабораторную работу на тему Закона Архимеда.

      Это ничего подтвердить не сможет. Удельный вес вольфрама (19,25 г/см³) и золота (для золота 999,9 пробы удельный вес — 19,32 г/см³) почти одинаков. Разница 0,36 %. Любые примеси дадут большую ошибку. Всегда можно будет списать на пробу. Именно поэтому вольфрам идеален для подделки.
  6. RuAbel Звание
    RuAbel
    +3
    Сегодня, 17:55
    Тот самый случай, когда понты дороже денег. Последние события в мире подтверждают мнения экономистов, что Америка держится на нефтедолларе, а Форт Нокс просто красивая сказка.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 18:19
      Цитата: RuAbel
      Последние события в мире подтверждают мнения экономистов, что Америка держится на нефтедолларе,

      Вся история наглосаксов в целом и США в частности показывает на политику грабежа и насильственного свержения несогласных "делиться" режимов. Если янки похлопывают вас по плечу пока вы подписываете "договор" то это значит что они всё уже решили и формируют группу экспроприации вашего добра...
      1. ученый Звание
        ученый
        +3
        Сегодня, 19:08
        Цитата: isv000
        уже решили и формируют группу экспроприации вашего добра
        Если договор предусматривает расчеты в американской валюте, тот кто его подписывает автоматически становится американским рабом. Сейчас доля $ мировой торговле составляет более 40% и тенденции к снижению не наблюдается, несмотря на усилия БРИКС. Это значит, что 40% товаров и ресурсов в Мире обслуживает не только гос.долг США, но и благосостояние самих американцев, т.е. фактически находится у них в рабстве. По сути это и есть современный неоколониализм. А те, кто не желает поддерживать американскую и европейскую валюту своими ресурсами и товарами автоматически попадают под военный каток НАТО. Это и стало главной причиной того, что Россия стала главным врагом Запада и это причина их войны с Ираном.
        На золотой запас в Форт-Ноксе всем давно плевать. Если в хранилищах США не окажется вообще ни какого золота ни чего не изменится в их схеме грабежа других народов.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:57
    Франция не вывезли золото из США ,она его продала американским банкам и во всей цепочке - золото - $ - € присутствуют американские банки ( пятилитровые laughing ).Золото ещё надо уметь продать .
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 18:03
      Чтобы матрасники и не поимели с жабоедов своей доляхи))) - такого быть не может.
    2. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 18:10
      Цитата: tralflot1832
      Франция не вывезли золото из США ,она его продала американским банкам и во всей цепочке - золото - $ - € присутствуют американские банки ( пятилитровые laughing ).Золото ещё надо уметь продать .

      Де Голь помнится зарядил сухогруз амерсккими бумажками и потребовал золотом вернуть ..Сняли сразу !!! Кадафи тоже ляпнул о золотом динаре и нефть за нацвалюту продавать Убили жестко и страну развалили ..
      Русские учли все это и медленно доллар гасят и экономику США
      1. Кубик123 Звание
        Кубик123
        0
        Сегодня, 18:51
        Цитата: Nemo70
        Кадафи тоже ляпнул о золотом динаре и нефть за нацвалюту продавать Убили жестко и страну развалили ..

        Саддам Хусейн отказался продавать нефть за золото. Решил продавать за евро. Повесили. Доминик Стросс-Кан после того как заявил с трибуны МВФ что доллар стал ненадежен и надо подыскать другой актив на замену, сразу попал в тюрьму за изнасилование горничной нью-йоркского отеля Sofitel New York Нафиссату Диалло. Позже дело развалилось, но ему оно стоило поста Президента Франции.
  8. balabol Звание
    balabol
    +3
    Сегодня, 18:01
    часть золотого запаса США оказалась неликвидом - неликвид, это то что никому не нужно. А это просто старые слитки с пробами 999, их надо доочистить на афинажных заводах. Да, это кое какие затраты, но в стоимости резерва учитывается стоимость именно чистого золота в слитках. Решили, что проще учитывать с 999 пробой.
  9. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 18:02
    Большая часть золотого запаса США оказалась неликвидом
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      0
      Сегодня, 18:35
      Цитата: михаилл
      Большая часть золотого запаса США оказалась неликвидом

      Где золото Зина ???
      В салон крастоты отнесла ..Ты не заметил какая я красивая стала ?
      Дура ,собирай вещи в деревню опять уезжаем ..
  10. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 18:06
    Да кто ж его проверит то?Пока сша являются мировым лидером,это невозможно.
  11. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 18:14
    В Форт-Ноксе давно уже большая часть слитков из крашеной глины. Анунаки прилетят - голову оторвут "хранителям"... wink
  12. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 18:16
    Не удивлюсь если "золотые слитки" в Форт-Ноксе отлиты в Китая из силумина . того самого сплава цинка с г-ном как и большинство дешевой китайской бытовой сантехнической фурнитуры.
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 18:35
      Не удивлюсь если "золотые слитки" в Форт-Ноксе отлиты в Китая из силумина . того самого сплава цинка с г-ном как и большинство дешевой китайской бытовой сантехнической фурнитуры.

      Это навряд ли. Силумин и золото отличаются по весу в несколько раз... легче поверить про позолоченный вольфрам... но и это не точно.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 18:25
    большинство золота является неликвидом.
    в смысле позолоченный вольфрам?
    вроде как была история с китайцами и американским "золотом"
  14. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:35
    золотой запас США в своем большинстве состоит из некондиционных слитков, не соответствующих современным стандартам и которые нельзя использовать в международных расчетах.

    Ну, я думаю, аффинаж у сертифицированного производителя легко это исправит. Было бы что.
    Не оказалось бы так, что под видом не кондиционного золота осказался вообще мусор и не золото. what lol
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:37
    Может, король и голый, вот только нюанс, не только в этом его сила...
  16. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 19:00
    Доллар США держится на том, что взрыв инфляции обесценит колоссальные долги США, то есть горы бумаги, которые набрали власти всех стран. И все власти мира страшно боятся, что им придется признать - это просто бумага. А под эту бумагу кредитов набрано - не сосчитать...
    Золотые запасы других стран США слопали давным-давно. Капитализм же! Чего это золото просто так лежит, тем более чужое, по которому отчета никто не требует?! Нет там ничего и быть не может! Но ситуация как с долларом - никакие власти не могут признать, что сдали они свое золото в США за долю малую, а возвращать нечего, и они о том знают. Да их с дерьмом съедят...
    Шум начали подымать сами США. Потому что хотят простить всем свои долги) А проблемы индейцев...
  17. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 19:05
    Довольно интересно... Неужели кто-то надеется, что их пустят в хранилище, для проведения инвентаризации? И потом, зачем "некоторым государствам" нужно было хранить свой золотой запас, в США?.) На даже в случае официального обращения, отказ от инвентаризации, крайне негативно повлияет на экономику США и всего мира.. Так что, пусть и дальше хранят болванки со сплавами....))))
  18. Roman_4 Звание
    Roman_4
    0
    Сегодня, 19:12
    Цитата: tralflot1832
    Новость на грани фантастики, где американцы накупили этого золота с нестандартными пробами? У каких " цыган" ?А понял - покупали у цыган ,а охраняли евреи .Или всётаки наоборот .Ничегнепонимаю!!! laughing

    Таки если мы берем ненадолго золотой слиток золота с хранения с пробой 999, расплавим и совсем немного этого золота отольем в маленькую формочку, а в основной расплав добавим на этот объем более дешёвого металла, то получим на выходе тот же слиток золота , с немного другой пробой , но поверьте такого же цвета и веса. И совсем ничего не поменяется кроме пробы. И таки все слитки на месте и у нас появляется немного лишнего золота. А с вольфрамовым золотом , это был вообще розыгрыш, это были слитки банка приколов, дети играли , и случайно перепутали, отправили в Китай.
  19. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:14
    "На этом фоне Германия и Саудовская Аравия, а также некоторые другие страны обсуждают возможность вывести свой золотой запас из США, как это сделала Франция. Минфин США молчит, полноценный аудит американского золота снова откладывается."

    Германии и СА скорее средний палец покажут, чем отдадут их слитки.
    На всех умников товарных слитков не напасешься, а не товарные отдавать грех великий. Проще извиниться и пообещать все исправить.
  20. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:22
    Так они и до «цыганского золота» "нагегемонят".
  21. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 19:24
    А матрас то дутый и голый.:)
  22. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 19:34
    Для поставки на мировые рынки и международной торговли золото должно иметь пробу 995 и выше, а в Форт-Ноксе только 17% слитков соответствуют этим стандартам. Все остальное является низкопробным золотом. Причем 64% слитков имеют пробу от 899 до 901, а средняя проба всего запаса золота США не превышает 916. В российской системе таких значений даже нет.

    Янки давно перешли в категорию фриков. Больше понтов. Иран их хорошо причёсывает. А если другие подключатся, то Трампа точно налысо побреют
  23. Панадол Звание
    Панадол
    +1
    Сегодня, 19:42
    А вы что, думаете холодная война просто так была ? Американскую мечту надо было как то оплачивать.
    На лжи держится весь, так называемый, свободный мир.
  24. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:48
    Цыгане золото увели wink
  25. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 19:52
    Вся страна понарошку, даже золотой запас...
  26. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 20:01
    А если вспомнить относительно недавнюю новость с амерским золотом, переданным Китаю, то там вообще абзац. Во многих слитках была обманка - вместо цельного слитка золота внутри находились вольфрамовые болванки, которые по цене в четыре раза дешевле золота. Короче говоря колорады полные аферисты и нет у них в госзапасниках ценностей, чтобы окупить их госдолг хотя бы наполовину. Нищеброды они!
  27. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:05
    Цитата: solar
    где американцы накупили этого золота с нестандартными пробами? У каких " цыган"

    Спасибо ,автору надо быть внимательным к сенсациям .Но постараться можно .