Большая часть золотого запаса США оказалась неликвидом
Интересная новость в отношении американских запасов золота появилась пару дней назад, но опубликована она была в специализированных изданиях, поэтому не все смогли с ней ознакомиться. А говорится в ней о том, что в американском Форт-Ноксе большинство золота является неликвидом.
Аналитики американской компании Money Metals, специализирующейся на торговле драгоценными металлами и предоставлении услуг, связанных с их инвестированием, хранением и управлением, изучили документы, датированные еще 2011 годом, и пришли к выводу, что золотой запас США в своем большинстве состоит из некондиционных слитков, не соответствующих современным стандартам и которые нельзя использовать в международных расчетах.
Для поставки на мировые рынки и международной торговли золото должно иметь пробу 995 и выше, а в Форт-Ноксе только 17% слитков соответствуют этим стандартам. Все остальное является низкопробным золотом. Причем 64% слитков имеют пробу от 899 до 901, а средняя проба всего запаса золота США не превышает 916. В российской системе таких значений даже нет.
Однако, как утверждают аналитики, в действительности ситуация может быть гораздо хуже, потому что реальное состояние золотого запаса США никому неизвестно. Последняя полноценная проверка проводилась в 50-х годах прошлого столетия. А в 1974 году для журналистов открыли всего лишь одну секцию Форт-Нокса из пятнадцати, но никто не проверял подлинность слитков. При этом часть документации по хранилищу пропала, печати на отсеках неоднократно вскрывались и слитки перемещались.
На этом фоне Германия и Саудовская Аравия, а также некоторые другие страны обсуждают возможность вывести свой золотой запас из США, как это сделала Франция. Минфин США молчит, полноценный аудит американского золота снова откладывается.
