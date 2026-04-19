Через Брюссель мы получили сигнал от Украины о том, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже с понедельника при условии, что Венгрия снимет блокировку кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег. После возобновления поставок нефти мы больше не будем препятствовать одобрению кредита.

Украина готова уже с завтрашнего дня запустить поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», если Будапешт снимет свое вето на кредит в 90 млрд евро. Об этом заявил Виктор Орбан, все еще остающийся премьером до формирования нового правительства.У Зеленского подгорает, деньги стремительно кончаются, уже появилась информация о задержке зарплат военным, о гражданских сферах можно не говорить, там ситуация намного хуже. На этом фоне главарь бандеровского режима сделал предложение Венгрии. Мол, если венгры снимут свое вето на выдачу кредита Евросоюза, то на следующий день российская нефть прямо польется на венгерскую землю. И трубопровод «Дружба» будет работать на полную.Однако Орбан, видимо, вспомнил знаменитую фразу театрального монтёра Мечникова из советской комедии: «Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья», заявил, что пусть сначала Зеленский запустит нефтепровод, после чего Венгрия снимет свой запрет.Ранее в правительстве Орбана заявляли, что Киев специально перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», заявив о якобы его повреждении. В ответ Будапешт заблокировал кредит для Украины на 90 млрд евро.Зеленский надеялся, что к власти в Венгрии придет новое правительство и снимет вето, но, судя по заявлениям Мадьяра, делать это он не собирается.