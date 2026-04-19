Иран решил не отправлять своих переговорщиков в Исламабад

Пока Трамп в очередной раз угрожает Ирану «полным уничтожением», если он не примет условия США, иранская переговорная группа вообще не собирается лететь в Исламабад и встречаться с американцами. Как сообщает иранское агентство Tasnim, Тегеран не видит смысла встречаться только ради встречи.

У Ирана нет планов отправлять свою переговорную группу в Исламабад, пока США продолжают блокировать Ормузский пролив. Да и говорить с американцами не о чем, после первого раунда переговоров ничего нового не появилось. Иран и США продолжают обмениваться сообщениями через пакистанского посредника, никаких прорывов в диалоге не намечается.



Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада.

Напомним, что первый раунд переговоров был сорван из-за чрезмерных требований США, Трамп решил, что он «победитель» и выставил свои условия, которые не были приняты Ираном. А предложения Ирана США проигнорировали. В этой ситуации в Тегеране приняли решение не заморачиваться, по сотому разу говоря об одном и том же, а просто проигнорировать американцев.

Ранее Трамп пообещал «уничтожить» Иран, если он не примет требований США. Судя по всему, во вторник, 21 апреля, боевые действия возобновятся. Не зря же Трамп нагнал столько войск на Ближний Восток.
  Охотовед 2
Сегодня, 19:14
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 19:14
    говорить с американцами не о чем

    Красавцы good !
    Nemo70
Сегодня, 19:30
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 19:30
      Убить могут вместе с семьми ..! И так уже потери в военно-политическом руководстве большие и ученых в том числе
      ..Персы ,это вам не арабы И Венесуэлла !!..Они знают с кем имеют дело ..Шайтаны просят мира ? Ну ну
      Попали на кукан англосаксы с евреями ! Кровью захлебнутся теперь ..Персы умеют мстить и особенно их вассалам Арабы в панике и собирают реперации срочно )))) Лишь бы персов успокоить хе хе
    Андрей Николаевич
Сегодня, 19:35
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 19:35
      Да. Это не Минск и не Анкоридж.. Дураков-нет.
    Aken
Сегодня, 19:44
      Aken
      +3
      Сегодня, 19:44
      Эти люди не рисуют коричневые линии по Красной площади.
    Arzoo
Сегодня, 20:04
      Arzoo
      +1
      Сегодня, 20:04
      США не хотят переговоров, только тянут время, стягивая силы и средства на Ближний Восток. Очевидно, что это без толку.
  tralflot1832
Сегодня, 19:19
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 19:19
    Похоже Трамп попал на бабло .Иран весь его замысел с " инсайдом " сломал - Иран такой замечательный, может Ормуз называть Иранским проливом .Это было вроде в пятницу .
    Nexcom
Сегодня, 19:24
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:24
      ..амеров не признали в качестве "билетеров" пролива. lol какой пассаж! какой облом Доне... laughing

      зы ну так то да - дофига таких билетеров-халявщиков то появится - им только дай слабину.
    Наводлом
Сегодня, 19:25
      Наводлом
      +3
      Сегодня, 19:25
      может Ормуз называть Иранским проливом

      Иранской пролив, аедущий в Персидский залив
      Nexcom
Сегодня, 19:26
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 19:26
        может лучше Пролив несостоявшегося билетера Дони ? lol

        Доня, фиговый из тебя вахтёр получился. Расслабься. Иди Гренландию отжимай у датчан.
        михаилл
Сегодня, 19:39
          михаилл
          +1
          Сегодня, 19:39
          может лучше Пролив несостоявшегося билетера Дони ? lol
    Nemo70
Сегодня, 19:34
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 19:34
      Похоже Трамп попал на бабло .Иран весь его замысел с " инсайдом " сломал - Иран такой замечательный, может Ормуз называть Иранским проливом .Это было вроде в пятницу .

      По ходу да англосаксы благодяря Израилю вляпались по полной !! Эти то разбегутся и фамилии поменяют ..А вот англосаксам придется заплатить и кровью скорее всего !!
  Борис Сергеев
Сегодня, 19:33
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 19:33
    Надо же! А РФ готова отправлять переговорную группу пока США поставляют вооружения Украине.
    Nexcom
Сегодня, 19:41
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:41
      ..детишков чтобы не обидели. а то у одного уже дитенка выкинули из США - уже сколько клавиатур сломал от обиды...
    Капитан Пушкин
Сегодня, 19:42
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 19:42
      Надо же! А РФ готова отправлять переговорную группу пока США поставляют вооружения Украине.


      Надо же! А РФ готова отправлять переговорную группу пока США поставляют вооружения Украине.

      Более того. США постоянно вводят против РФ очередные новые санкции, после чего кремль вляпывается в очередные "переговоры", после чего США добавляет ещё больше санкций, как на РФ так и на всех её торговых партнеров, за торговлю с РФ.
      Кто-то понимает целесообразность и смысл таких "переговоров" ?
  drags33
Сегодня, 19:37
    drags33
    +3
    Сегодня, 19:37
    Иранцы не перестают удивлять своей стойкостью и чувством собственного достоинства! Как там у поэта сказано? "Гвозди бы делать из этих людей - крепче б не было в мире гвоздей" (Н.С.Тихонов)
  Младший рядовой
Сегодня, 19:38
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 19:38
    Сильный и грамотный политический ход. Ну не любят иранцы болтовню болтать, они делами занимаются. Ясно же назвали условия, а американцы все со своей иезуитской торговлей лезут. Как цыгане на лошадиной ярмарке.
  taiga2018
Сегодня, 19:42
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 19:42
    А наши "красавцы",готовы разговаривать с любым кто позовет на переговоры и подают это как великое достижение нашей дипломатии.
    Aken
Сегодня, 19:48
      Aken
      0
      Сегодня, 19:48
      Терпилы. Мифы о крутом Лаврове разрушились о действительность. Вся крутизна растаяла. Надо было ему 10 лет назад на покой уходить. В памяти потомков останется лохом.
      Nexcom
Сегодня, 19:56
        Nexcom
        0
        Сегодня, 19:56
        ..клевать ещё просто толком не начали.
  Podvodnik
Сегодня, 19:56
    Podvodnik
    +1
    Сегодня, 19:56
    Вряд- ли кто будет спорить, что Иран ведёт себя достойно. И в поступках, и в заявлениях. То что творят США , по моему мнению, вообще не поддается никакому объяснению. Никакому. Великая держава так себя вести не должна. Её непосредственный выбранный лидер-Трамп. Даже комментарий трудно сформулировать. Одним словом- торгаш. Сдулось величие. Нервничать начинают. На понт берут.
    Ирану стойкости и успехов в борьбе.
  tralflot1832
Сегодня, 19:56
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:56
    Трамп моргнул, теперь не 50/50 ,а 60/ 40 выручка в пользу Ирана за суда идущие по Иранскому проходу .Кому не нравится по Трамповскому проходу . laughing
    Nexcom
Сегодня, 19:57
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:57
      ...там проход узкий и длинный. lol
      некомфортно будет.
  Schneeberg
Сегодня, 19:58
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:58
    Надо наш МИД отправить на стажировку в МИД иранский. Может быть чему и научатся wink
  bambr731
Сегодня, 19:58
    bambr731
    0
    Сегодня, 19:58
    Как сообщает иранское агентство Tasnim, Тегеран не видит смысла встречаться только ради встречи.

    Ну правильно. Чего с ними встречаться если говорить не о чем? Это в Брюсселе любители языками молотить на всяких саммитах и «Коалиция желающих», а тут люди дела - врага глушить нужно, а не лясы с ними точить