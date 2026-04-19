Иран решил не отправлять своих переговорщиков в Исламабад
Пока Трамп в очередной раз угрожает Ирану «полным уничтожением», если он не примет условия США, иранская переговорная группа вообще не собирается лететь в Исламабад и встречаться с американцами. Как сообщает иранское агентство Tasnim, Тегеран не видит смысла встречаться только ради встречи.
У Ирана нет планов отправлять свою переговорную группу в Исламабад, пока США продолжают блокировать Ормузский пролив. Да и говорить с американцами не о чем, после первого раунда переговоров ничего нового не появилось. Иран и США продолжают обмениваться сообщениями через пакистанского посредника, никаких прорывов в диалоге не намечается.
Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада.
Напомним, что первый раунд переговоров был сорван из-за чрезмерных требований США, Трамп решил, что он «победитель» и выставил свои условия, которые не были приняты Ираном. А предложения Ирана США проигнорировали. В этой ситуации в Тегеране приняли решение не заморачиваться, по сотому разу говоря об одном и том же, а просто проигнорировать американцев.
Ранее Трамп пообещал «уничтожить» Иран, если он не примет требований США. Судя по всему, во вторник, 21 апреля, боевые действия возобновятся. Не зря же Трамп нагнал столько войск на Ближний Восток.
