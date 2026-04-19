Европейские медиа назвали выборы в Болгарии «реваншем Путина»

Европейские медиа назвали выборы в Болгарии «реваншем Путина»

В Болгарии подходят к концу парламентские выборы, в которых участие принимают 24 партии и блока. По состоянию на 19:00 (время совпадает с московским) явка составляла около 45% от числа зарегистрированных в стране избирателей.

Выборы для Болгарии в последние годы стали частым явлением. Так, с 2021 года это уже восьмые выборы парламентариев. Причина столь частого проведения – партия, которая в них побеждает, либо не может сформировать коалицию для учреждения правительства, либо эта коалиция создаётся, но в итоге она столь разношёрстна, что правительство в итоге превращается в недееспособное.



Новые парламентские выборы были назначены после отставки кабмина во главе с Росеном Желязкова в конце прошлого года. Правительство Желязкова было обвинено в коррупции.

Согласно результатам опросов, лидирующей партией является «Прогрессивная Болгария». Точнее, это не партия, а коалиция – под руководством экс-президента страны Румена Радева. Тот факт, что партийная коалиция Радева, вероятно, займёт первое место на болгарских парламентских выборах, в ЕС называют «политическим реваншем Путина после поражения Орбана в Венгрии». Дело в том, что пробрюссельские круги в Софии и, собственно, сам Брюссель считают Радева «пророссийским» политиком. Основываются на том, что Радев давно выступает за завершение украинского конфликта, за запрет на поставки оружия Киеву, а также за отмену антироссийских санкций и за возобновление контактов с Москвой.

Так вот, «Прогрессивная Болгария» Румена Радева по опросам набирает порядка 35% голосов. У партии ГЕРБ-СДС («Граждане за европейское развитие Болгарии — Союз демократических сил»), по итогам опросов, около 20%. Тройку замыкает партия «ДБ» (не то, что вы подумали, а пробрюссельская «Демократическая Болгария) с оценочным результатом в 12%. Подчёркнём, что это результаты опросов, а не результаты выборов.

То есть, всё идёт к тому, что новым болгарским премьером может стать именно Румен Радев, но вот удастся ли ему сформировать работоспособное правительство – большой вопрос. Мало того, в современной «демократической» Европе возможна ведь и отмена итогов выборов, если Брюссель посчитает их «неправильными», как это было не так давно в Румынии.
  Aken
Сегодня, 19:50
    Aken
    Сегодня, 19:50
    Да, Путин самолично пачки бюллетеней подбрасывает. Специально приехал.
    михаилл
Сегодня, 20:04
      михаилл
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Aken
      Специально приехал.

      "Кошка бросила котят -
      Это Путин виноват!
      Зайку бросила хозяйка -
      Кто виновен, угадай-ка?!
      Вот кончается доска
      У несчастного бычка,
      Наша Таня громко плачет -
      Рядом Путин, не иначе!"(Пародия на А. Барто).
  stelltok
Сегодня, 19:52
    stelltok
    Сегодня, 19:52
    Брюссель считают Радева «пророссийским» политиком.
    Основываются на том, что Радев давно выступает за завершение украинского конфликта,
    за запрет на поставки оружия Киеву,
    а также за отмену антироссийских санкций
    и за возобновление контактов с Москвой.


    Политик думает про свою страну, а не про чужие государства.
    Но почему то Брюссель всех политиков которые думают про свою страну считают плохими.
  ТермиНахТер
Сегодня, 19:54
    ТермиНахТер
    Сегодня, 19:54
    Ну, так закон сохранения энергии))) где-то убыло (Венгрия), где-то прибыло (Болгария). Однако, с Венгрией еще не понятно.
  taiga2018
Сегодня, 20:00
    taiga2018
    Сегодня, 20:00
    Не надо нам таких "пророссийских" политиков,это же значит с барского плеча поставки в Болгарию дешевого газа и нефти.