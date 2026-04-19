Эрдогану отказывают в поставках F-35: политика Турции не нравится США
Турция не получит американские истребители пятого поколения F-35, политика Эрдогана не нравится США. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт.
Попытки Эрдогана усидеть сразу на нескольких стульях привели к предсказуемому финалу, передовые американские самолеты Турция не получит. По модернизации F-16 вроде вопрос решаемый, а вот с F-35 тему можно закрывать. А турки до последнего надеялись все же вернуться в программу истребителей пятого поколения, из которой вылетели после закупки российской ЗРС С-400.
В вину Эрдогану Скотт ставит ненависть к Израилю, дружбу с Россией и Ираном, а также финансирование группировки ХАМАС, действующей в секторе Газа. Для представителя Конгресса США этого достаточно, чтобы записать Турцию во враги США.
Турция — страна, которая финансирует ХАМАС и «Братьев-мусульман», ненавидит Израиль, любит Россию и Иран… Удачи вам с приобретением F-35, F-16 и любой другой оборонной техники американского производства. Я говорил Эрдогану в 2018 году и говорю ему снова: вы не получите F-35.
Между тем командование турецких ВВС заявляет о необходимости иметь в своем составе истребители пятого поколения. Российский Су-57 турки сразу отклонили, но не по причине, что он якобы «плохой», а просто чтобы не ссориться еще сильнее с США. Такая же история и с китайским Chengdu J-20, хотя этот вариант был наиболее вероятным для турков. Если закроется тема и с F-35, то у Турции останется единственный вариант — это допиливать собственный истребитель KAAN. В серию его планировали отправить в 2028 году, но пока неизвестно, когда завершатся все запланированные испытания и т. д.
