Ирландия больше не хочет содержать украинских беженцев
Ирландия может стать первой страной Европы, полностью избавившейся от украинских беженцев. Правительство страны планирует в течение года вернуть всех украинцев обратно на Украину.
На сегодняшний день в Ирландии зарегистрировано очень много граждан и гражданок Украины, которые полностью содержатся за счет государственных средств. Но эта ситуация стала напрягать ирландцев, власти приняли решение в течение года расторгнуть контракты с 16 тысячами украинцев и отправить их обратно на Украину. Большинство из них составляют мужчины призывного возраста.
Как заявил государственный министр по вопросам миграции, Дублин даже готов профинансировать возвращение украинцев, обещая по 2,5 тысячи евро на человека или по 10 тысяч на семью. Самое главное, чтобы уехали. Возможно, в другую страну Европы, но только чтобы не оставались в Ирландии.
Мы хотим положить конец ситуации, при которой 16 000 человек... больше не будут на нас полагаться. Ведь ни одна другая страна ЕС не предоставляет таких условий. Им придётся уехать, потому что мы расторгаем контракты... Я хочу, чтобы этот график был завершен в течение следующих 12 месяцев.
Однако не все министры согласны с предложениями о выплатах, называя их «слишком щедрыми». Мол, Ирландия приняла беженцев, помогла им, теперь пусть сами разбираются. А Зеленский в предвкушении потирает ручки, ведь высланные из Ирландии украинцы могут пополнить мобилизационный ресурс.
