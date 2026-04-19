Иранские медиа: США передислоцировали ЗРК, так как те были вскрыты разведкой

Недавние спутниковые снимки показывают, что Соединённые Штаты в период прекращения огня передислоцировали свои системы THAAD и Patriot - в Иордании. Сообщается о том, что таким образом, командование США меняют позиционные районы ПВО-ПРО на Ближнем Востоке, стараясь «запутать Иран». По крайней мере, именно так ситуацию представляют иранские медиа.

Из сообщения:



Передислокация систем THAAD и Patriot проведена американцами в связи с тем, что разведка Ирана предыдущие их позиции вскрыла. Американские военные опасаются того, что эти дорогостоящие комплексы могут быть уничтожены.

При этом в самих США утверждают, что Корпус стражей исламской революции в Иране «чрезмерно увлекается нейросетями для создания изображений». Американские эксперты пишут, что такие комплексы на Ближнем Востоке армия США не размещает на единой площадке.



Официальных комментариев командования ВС США по поводу передислокации систем ПВО-ПРО нет.

В целом при сохраняющемся режиме прекращения огня обе стороны активно действуют в рамках информационной войны. А то перемирие, которое было объявлено ранее, истечёт уже завтра-послезавтра. И если успеха не принесёт новый раунд переговоров в Пакистане, то в регионе война может вспыхнуть с новой силой.
  1. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 21:31
    Такие здоровые сараи не спрячешь, тем более, если работает "Яогань".
    1. михаилл Звание
      Сегодня, 21:46
      Хорошо сфоткали, тени хорошие, ровные. Ни одна масксеть не помешала.
  2. Евгений_Свириденко Звание
    Сегодня, 21:36
    Понятно что паузу обе стороны стараются использовать по полной. Сам факт взятия оной (паузы) свидетельствует что "Акелла промахнулся" и сильно недооценил Иран. Ирану конечно досталось, но нужно понимать что это был второй раунд, и он в принципе был готов. Третий вероятно будет решающим...
    1. commbatant Звание
      Сегодня, 22:46
      Паузы играют на руку сионистам и американским ампириалистам, но не как ни ИРИ.
  3. Irokez Звание
    Сегодня, 21:38
    Там арабы везде с сотовыми и даже в Израиле есть и просто так спрятать не получится. Ну ещё и спутниковые снимки никто не отменял, а они от куда-то появляются и может даже с "Иранских" спутников.
  4. SAG Звание
    Сегодня, 21:48
    Получается либо фонит из управления разведки Ирана, либо американцам удалось захватить шифрограммы и перехватить сигнал радиостанции группы разведки. Второй вариант если разведка осуществлялась со спутника, то опять же либо предатель в ГШ, либо сигналы спутника дешифровывают. Аэроразведка маловероятна, тогда это же ПВО по ним и отработало.
    Опять же дезинформацию тоже исключать нельзя. Вобщем вопросов немеряно, а ответов не предвидится.
    Знал бы - не читал новость laughing
  5. Вадим С Звание
    Сегодня, 21:58
    Я так понимаю в основном Китай помогает с всевидящем оком, он не мало вложил в эту страну. Надеюсь мы тоже кой чего подбрасываем
  6. мерцание Звание
    Сегодня, 22:16
    От китайских разведывательных спутников не спрячутся.
  7. 5.11 Звание
    Сегодня, 22:18
    Кучно стоят .
    Так и хочется ... ну вы поняли . Парой Искандеров , а апосля ещё одним с кассетной БЧ.