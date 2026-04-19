Иранские медиа: США передислоцировали ЗРК, так как те были вскрыты разведкой
Недавние спутниковые снимки показывают, что Соединённые Штаты в период прекращения огня передислоцировали свои системы THAAD и Patriot - в Иордании. Сообщается о том, что таким образом, командование США меняют позиционные районы ПВО-ПРО на Ближнем Востоке, стараясь «запутать Иран». По крайней мере, именно так ситуацию представляют иранские медиа.
Из сообщения:
Передислокация систем THAAD и Patriot проведена американцами в связи с тем, что разведка Ирана предыдущие их позиции вскрыла. Американские военные опасаются того, что эти дорогостоящие комплексы могут быть уничтожены.
При этом в самих США утверждают, что Корпус стражей исламской революции в Иране «чрезмерно увлекается нейросетями для создания изображений». Американские эксперты пишут, что такие комплексы на Ближнем Востоке армия США не размещает на единой площадке.
Официальных комментариев командования ВС США по поводу передислокации систем ПВО-ПРО нет.
В целом при сохраняющемся режиме прекращения огня обе стороны активно действуют в рамках информационной войны. А то перемирие, которое было объявлено ранее, истечёт уже завтра-послезавтра. И если успеха не принесёт новый раунд переговоров в Пакистане, то в регионе война может вспыхнуть с новой силой.
