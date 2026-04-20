Индия готовится к испытаниям «альтернативы» ЗРК С-400 - Kusha

Минобороны Индии надеется обзавестись собственной дальнобойной системой ПВО, разрабатывая ЗРК Kusha. В местной прессе указывается по этому поводу:

Проект Kusha называется стратегической альтернативой российской системе С-400 «Триумф», предлагая не только сопоставимые возможности, но и преимущества в стоимости, суверенитете и устойчивости жизненного цикла.

По словам представителей DRDO (примерный аналог «Ростеха»), комплекс был создан с нуля для устранения зависимости от импортных поставок. Сделка по закупке 5 дивизионов С-400 оценивается примерно в $5,43 млрд. Как ожидается, приобретение Kusha в аналогичных объёмах обойдётся всего в $2,6 млрд. Предполагается, что ЗУР к Kusha будут стоить $4,4–5,5 млн, что почти вдвое меньше оценочной стоимости российских перехватчиков, таких как 40Н6 и 48Н6:



Это стало возможным благодаря созданию полностью отечественной производственной цепочки.

Система Kusha проектируется как многослойный щит, использующий три типа ЗУР для поражения целей на различных эшелонах: M1 с дальностью полёта до 150 км для уничтожения БПЛА и крылатых ракет, M2 до 250 км для перехвата истребителей, M3 до 350–400 км для ликвидации крупных объектов, таких как самолёты AWACS и топливозаправщики. Заявленная вероятность поражения цели одной ЗУР составляет не менее 80%, при залповом пуске – 90–98%.

Как указывается, в отличие от импортных комплексов, в которых доступ к исходному коду ограничен, Kusha предоставляет Индии 100-процентный контроль над программным обеспечением и алгоритмами:

Это устраняет опасения по поводу теоретического риска использования дистанционных «аварийных выключателей», которые могут поставить под угрозу доступность системы в критических ситуациях.

Индия сможет самостоятельно обновлять алгоритмы обнаружения, сопровождения и поражения целей, не полагаясь на иностранных производителей. Отмечается, что это значительно сократит время адаптации к новым радиолокационным сигнатурам, тактике РЭБ или профилям угроз:

С-400 остаётся высокоэффективной системой и продолжает играть жизненно важную роль в многоуровневой системе ПВО страны. Но проект Kusha – это структурный сдвиг в сторону самодостаточности, обеспечивающий к тому же экономически эффективную альтернативу.

Испытания прототипа нового ЗРК ожидаются в 2026 году, а постановка на боевое дежурство планируется в 2028–2029 годы.
  Андрей Малащенков
Сегодня, 05:55
    Сегодня, 05:55
    Индусы уже создали заменитель клаша - оказалось полной ерундой - далее создали танк на замену нашим и тут полный конфуз .. теперь вот ЗРК ... думаю с тем же успехом ...
    LIONnvrsk
Сегодня, 07:04
      Сегодня, 07:04
      Цитата: Андрей Малащенков
      .. думаю с тем же успехом ...

      Дорогу осилит идущий. Объём собственного военного производства за последние 10 лет у них вырос в 2,5 раза. Существует несколько государственных программ по подготовке собственных квалифицированных кадров, по устранению зависимости от импортных оборонных элементов, особенно китайских, по разработке технологий и наращиванию производства продукции собственного ВПК. Инвестируют в собственную оборонку, а не хранят деньги на Западе. Около 250 лярдов выделено на эти цели. Конечно быстро это не сработает, но заложенный базис будет работать вдолгую.
  IbukiSuika
Сегодня, 06:25
    Сегодня, 06:25
    DRDO обещает на бумаге альтернативу С-400, а на деле выдаёт очередной проект с многолетними задержками и импортом всех ключевых деталей.
  Солдатов В.
Сегодня, 06:45
    Сегодня, 06:45
    Как они презентовали этот комплекс Kusha c танцами и песнями? У них на парадах до сих пор представляют боевых слонов и кавалерию.
    VicVic
Сегодня, 07:52
      Сегодня, 07:52
      Это их традиция, дань истории. Не стОит иронизировать по этому поводу, во всяком случае, в контексте попытки создать собственный ЗРК
  Normann
Сегодня, 07:10
    Сегодня, 07:10
    Интересно, а техническая документация на наши системы ПВО-ПРО им не передавалась? Или они вот так быстренько сами разработали свой аналог, турки не смогли, а это опа и готово.
  silberwolf88
Сегодня, 08:10
    Сегодня, 08:10
    Они и половины фишек наших комплексов ПВО (именно комплексов) дополняющих друг друга и являющихся пазлами общей картины защиты разной категории объектов не представляют
    Основа это конечно ракеты … системы обнаружения обработки и оценки информации … способность к сетецентрическому использованию … тут даже качественное копирование не даёт эффекта
    Пока видим очередную попытку создать своё … до сих пор это выходило криво