Индия готовится к испытаниям «альтернативы» ЗРК С-400 - Kusha
Минобороны Индии надеется обзавестись собственной дальнобойной системой ПВО, разрабатывая ЗРК Kusha. В местной прессе указывается по этому поводу:
По словам представителей DRDO (примерный аналог «Ростеха»), комплекс был создан с нуля для устранения зависимости от импортных поставок. Сделка по закупке 5 дивизионов С-400 оценивается примерно в $5,43 млрд. Как ожидается, приобретение Kusha в аналогичных объёмах обойдётся всего в $2,6 млрд. Предполагается, что ЗУР к Kusha будут стоить $4,4–5,5 млн, что почти вдвое меньше оценочной стоимости российских перехватчиков, таких как 40Н6 и 48Н6:
Система Kusha проектируется как многослойный щит, использующий три типа ЗУР для поражения целей на различных эшелонах: M1 с дальностью полёта до 150 км для уничтожения БПЛА и крылатых ракет, M2 до 250 км для перехвата истребителей, M3 до 350–400 км для ликвидации крупных объектов, таких как самолёты AWACS и топливозаправщики. Заявленная вероятность поражения цели одной ЗУР составляет не менее 80%, при залповом пуске – 90–98%.
Как указывается, в отличие от импортных комплексов, в которых доступ к исходному коду ограничен, Kusha предоставляет Индии 100-процентный контроль над программным обеспечением и алгоритмами:
Индия сможет самостоятельно обновлять алгоритмы обнаружения, сопровождения и поражения целей, не полагаясь на иностранных производителей. Отмечается, что это значительно сократит время адаптации к новым радиолокационным сигнатурам, тактике РЭБ или профилям угроз:
Испытания прототипа нового ЗРК ожидаются в 2026 году, а постановка на боевое дежурство планируется в 2028–2029 годы.
Информация