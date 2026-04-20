«Гибрид Tomahawk и советской Х-55»: Китай модернизировал ракету CJ-10

Китай разработал модернизированную версию крылатой ракеты CJ-10, зона поражения которой превысила 2000 км, что значительно увеличило возможности по уничтожению целей в глубине боевых порядков противника.

CJ-10 представляет собой дозвуковую КР (около 0,75 Мах) с БЧ массой примерно 500 кг (которая может быть как фугасной, так и ядерной), предназначенную для нанесения дальнобойных высокоточных ударов (КВО менее 10 м) по наземным целям. Она использует многоуровневую архитектуру наведения, сочетающую ИНС, спутниковую навигацию и систему сопоставления с рельефом местности (КЭНС), что обеспечивает высокую точность огня и устойчивость к средствам РЭБ.



По мнению западных обозревателей, модернизированный вариант отличается улучшенной двигательной установкой и усовершенствованной системой наведения, что позволило увеличить дальность огня с 1500 км (оценочно) до 2000 км и более:

CJ-10 – это гибрид американского Tomahawk и советской Х-55, вобравший в себя технологии обеих систем. При её создании Китай использовал неразорвавшиеся Tomahawk, полученные из Пакистана и Афганистана, и Х-55, закупленные на Украине в 2000-х годах.

CJ-10 может запускаться с наземных мобильных ПУ (вариант DF-10), с кораблей (в модификации YJ-18 с ВПУ на борту эсминцев типа 052D и 055) и стратегических бомбардировщиков H-6K (в версии YJ-100).

CJ-10 стала первым массовым инструментом дистанционного удара Китая. Она позволяет НОАК поражать цели на так называемых «первой и второй цепях островов» (включая базы США на Гуаме), не заходя в зону действия ПВО противника.

  rocket757
    Сегодня, 07:24
    КР... нацелены на стационарные, стратегически важные объекты.
    А теперь стоит посмотреть/сработать против какого противника это может сработать эффективно, а в каких случаях, это как стрельба по воробья из гаубицы?
    Вариантов не один, два, как показывает практика тех конфликтов, в которых подобное оружие применялось/применяется. soldier
    LIONnvrsk
      Сегодня, 08:49
      Всё течет, всё меняется. Ракета не новая, первая инфа о ней была в 2009. На фотке парад в 2015 году. Естественно нужна периодическая модернизация. По видео видно, что и компоновку изменили, блок управления совместили с кабиной, пусковые контейнеры в ряд расположили. Работают китайцы, движутся вперёд.
      Немного рассуждения от натовцев - https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/china-upgrades-cj-10-cruise-missile-to-2000-km-range-expanding-pla-long-range-strike-capability
  Южноукраинец
    Сегодня, 08:43
    Что наша, что америкосовская ракеты родом из 80х, и вот спустя почти 50 лет, совершить "прорыв" у китайцев не вышло. Фактически, они повторили ТТХ ракет с которых скопировали свою.