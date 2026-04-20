«Гибрид Tomahawk и советской Х-55»: Китай модернизировал ракету CJ-10
2 4833
Китай разработал модернизированную версию крылатой ракеты CJ-10, зона поражения которой превысила 2000 км, что значительно увеличило возможности по уничтожению целей в глубине боевых порядков противника.
CJ-10 представляет собой дозвуковую КР (около 0,75 Мах) с БЧ массой примерно 500 кг (которая может быть как фугасной, так и ядерной), предназначенную для нанесения дальнобойных высокоточных ударов (КВО менее 10 м) по наземным целям. Она использует многоуровневую архитектуру наведения, сочетающую ИНС, спутниковую навигацию и систему сопоставления с рельефом местности (КЭНС), что обеспечивает высокую точность огня и устойчивость к средствам РЭБ.
По мнению западных обозревателей, модернизированный вариант отличается улучшенной двигательной установкой и усовершенствованной системой наведения, что позволило увеличить дальность огня с 1500 км (оценочно) до 2000 км и более:
CJ-10 – это гибрид американского Tomahawk и советской Х-55, вобравший в себя технологии обеих систем. При её создании Китай использовал неразорвавшиеся Tomahawk, полученные из Пакистана и Афганистана, и Х-55, закупленные на Украине в 2000-х годах.
CJ-10 может запускаться с наземных мобильных ПУ (вариант DF-10), с кораблей (в модификации YJ-18 с ВПУ на борту эсминцев типа 052D и 055) и стратегических бомбардировщиков H-6K (в версии YJ-100).
CJ-10 стала первым массовым инструментом дистанционного удара Китая. Она позволяет НОАК поражать цели на так называемых «первой и второй цепях островов» (включая базы США на Гуаме), не заходя в зону действия ПВО противника.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация