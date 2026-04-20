5 041 23
Урсула напряглась: Партия Радева впереди после подсчёта трети голосов в Болгарии

В Болгарии продолжается подсчёт голосов по итогам прошедших 19 апреля выборов депутатов парламента. Напомним, что в выборах участвовали 24 партии, блока и коалиции.

Уверенное лидерство после подсчёта примерно 36% поданных избирателями бюллетеней удерживает за собой коалиция «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. По данным болгарского ЦИК, у неё около 44%.



Напомним, что эту партию так называемые проевропейские политические силы в самой Болгарии называют «пророссийской» ввиду высказываний Румена Радева о необходимости наладить диалог с Москвой и отказаться от деструктивной для самой Европы политики антироссийских санкций.

В тройку лидеров на прошедших выборах входят такие политические объединения как «ПП-ДБ» («Продолжаем перемены – Демократическая Болгария») с результатом около 15% и партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), у которой порядка 12%. ГЕРБом руководит экс-премьер Болгарии Бойко Борисов. По предварительным показателям этой партии заметно, что болгары всё меньше доверяют продвигаемому Борисовым курсу.

В парламент Болгарии проходят ещё две партии. Это «Возрождение» с результатом около 4,8% и «Движение за права и свободы», у которой чуть больше 4%. А именно 4-процентный барьер является планкой для прохождения в законодательное собрание страны.
Если никаких «эксцессов с болгарской демократией»(по примеру соседней – румынской) не возникнет, то именно Румен Радев становится новым болгарским премьером, а его партия заберёт наибольшее число мест в парламенте и сможет формировать основу будущего правительства страны.

Урсула напряглась.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:20
    Немцы рулят элитой Болгарии традиционно.
    Я бы не стал возлагать на Борисова какие то надежды...слишком незначительно его влияние на пронемецкую элиту Болгарии.
    Ропот 55
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 06:26
      Тот же ЛЕХА hi ,согласен с вами,"пророссийским " его называют в Европе но это не значит что он пророссийский,тут два варианта либо он будет рубиться за Болгарию а Россия ему нужна для получения "плюшек" либо станет как Зеленский и Мерц те тоже много своим избирателям обещали до выборов в плане улучшения жизни внутри страны и соблюдения интересов своих народов,однако придя к власти все случилось с точностью наоборот.
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        -2
        Сегодня, 07:02
        России нужны здоровые прагматики в европейских странах.

        Нам нужно активнее формировать свое влияние за рубежом.

        К сожалению, "пятая колонна" сильна в России и тормозит развитие страны.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:55
      hi Будем политкорректны, там свой замес теста с кухней и баблом.
      К слову сказать, есть информация, что через родину салаки Каллас идёт обналичка и выплата бонусов основным гейропейским воротилам, включая фон дер Кляйн и даже жыдонаркофюрера.
      Будем ждать подтверждений, как и с расследованием арестованного нала с куръерами бандеронацистов в Будапеште.
      Аркадий007
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 08:33
        А вот прочитал и задумался.
        Наши то деньги на выборы в Болгарию тоже давали или только смотрели со стороны на телодвижения ЕС?
        Они как-то не особо стесняются говорить, что тот или иной кандидат не нравится и его надо отодвинуть, а наши всё больше конфетами балуют.
        По итогу мы едино будем виновны если выборы не устроят противоположную сторону. Вот и вопрос, а чего мы мнёмся постоянно и стесняемся сами себя?
        ZovSailor
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 09:05
          Аркадий007
          Сегодня, 08:33
          Наши то деньги на выборы в Болгарию тоже давали или только смотрели со стороны на телодвижения ЕС?

          hi Я не вхож в кабинеты высокого уровня и даже бизнеса, но по наблюдениям известно, что страна братушек-небратушек давно находится под перекрёстным использованием мелко бритов, полосатых и гейропы.
          У мелко бритов есть программа, широко не афишируемая, с выделением средств на переселение части населения на материк в свете прогнозируемого подтопления островов в будущем.
          Но основной вопрос политического будущего любой страны в руках крупного бизнеса.
          У РФ присутствуют интересы здесь, но при высоких рисках столкновения со всеми втянутыми в процесс игроками возникают большие сомнения, будут ли оправданы ожидания в перспективе при затраченных средствах?
  BAI
    BAI
    +8
    Сегодня, 06:23
    Нет никого пророссийских. В конце концов болгары всегда воевали против России в 20м веке
    Ропот 55
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:29
      BAI hi ,только ответственность за это не несли.
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 07:05
      Хорошо бы провести анализ причин вступления болгар в войны с Россией.
    Incvizitor
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 07:21
      Они хотят как словаки люто ненавидя Россию и ее народ, подмахивая западу передавать бандеровским фашистам вооружение эшелонами ещё и хапать от России плюшки.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 06:24
    — В Брюсселе Радеву не рады ...
    (Расслабься, Урсула ...)

    — В Брюсселе Радеву не рады ...
    (Расслабься, Урсула ...)
  Солдатов В.
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 06:29
    Пока Болгария в НАТО она нам враг, сколько она передала боеприпасов и вооружения бандеровцам и сколько ещё передаст. А для производства всего этого она хочет получить дешёвую нефть. Её заводы производящие боеприпасы Украине давно надо бомбить. И Лукойл надо судить за поставки топлива на Украину через Болгарию и Румынию и Молдавию. Посмотрим как будет заливаться соловьём этот Радев чтобы получить нашу дешёвую нефть.
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:45
      Солдатов В hi ,а может и не будет заливаться а просто пришлёт гонцов и спокойно по деловому договориться,я такой возможности не исключаю.
      Солдатов В.
        Солдатов В.
        +1
        Сегодня, 06:53
        По деловому я так представляю: мы прекращаем военные поставки Украине а вы даёте нам необходимые нефтепродукты. hi
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    -1
    Сегодня, 06:41
    Раз Урсула напрягалась, значит скоро побежит "обсирать" нового премьера грязью.
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:43
      Артур Грудинин hi ,да не напряглась она,с чего? Пусть сначала этот проявит себя действиями и поступками а не заявлениями ДО выборов а там уже видно будет кто напряжется а кто прогнётся
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 07:01
    Европа оружие клепает для ВСУ а мы все ищем "пророссийских" политиков в ЕС. Детский сад какой то!
    Себенза
      Себенза
      0
      Сегодня, 07:28
      Был бы детский. Дяденьки вполне себе взрослые рыщут и находят. Дифирамбы словакам с венграми на ветке пелись регулярно. А от полировки Вучичем кремлёвской брусчатки так вообще щенячий восторг. Без стеснений озвучены-Мы будем с вами воевать. Ну как ещё донести болезным, что это неизбежно.
  убей фашиста
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 07:21
    Если западным ушлепкам сильно это не понравится, то непризнают результаты выборов или просто отменят. В первый раз чтоли
  Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 07:36
    Интересно, а что за перемены они там хотят продолжить в партии ППДБ? Партия полных д....ов, вот как это расшифровывается. наверное хотят ввести в болгарскую камасутру еще несколько поз, как Болгария должна угождать ЕС, в принципе наверное в этом и есть разница между ППДБ и ГЕРБ (позы уже определены и опробованы).
  Jovanni
    Jovanni
    0
    Сегодня, 07:46
    Ну был он президентом. И чего?
  Schneeberg
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 07:52
    Цитата: Артур Грудинин
    скоро побежит "обсирать" нового премьера грязью.
    Ответить
    Ее бы покормить едой с американского авианосца, она "oбcepит" весь Евросоюз
  Eugen 62
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 08:30
    В любом случае у Прогрессивной Болгарии получается менее 50%. Это значит, что придётся вступать в коалицию с кем-нибудь. А это значит, что придётся учитывать мнение партнёра по коалиции. Т. е. рано пить шампУнЬское. Посмотрим чем всё это закончится.