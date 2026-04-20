В Болгарии продолжается подсчёт голосов по итогам прошедших 19 апреля выборов депутатов парламента. Напомним, что в выборах участвовали 24 партии, блока и коалиции.Уверенное лидерство после подсчёта примерно 36% поданных избирателями бюллетеней удерживает за собой коалиция «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. По данным болгарского ЦИК, у неё около 44%.Напомним, что эту партию так называемые проевропейские политические силы в самой Болгарии называют «пророссийской» ввиду высказываний Румена Радева о необходимости наладить диалог с Москвой и отказаться от деструктивной для самой Европы политики антироссийских санкций.В тройку лидеров на прошедших выборах входят такие политические объединения как «ПП-ДБ» («Продолжаем перемены – Демократическая Болгария») с результатом около 15% и партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), у которой порядка 12%. ГЕРБом руководит экс-премьер Болгарии Бойко Борисов. По предварительным показателям этой партии заметно, что болгары всё меньше доверяют продвигаемому Борисовым курсу.В парламент Болгарии проходят ещё две партии. Это «Возрождение» с результатом около 4,8% и «Движение за права и свободы», у которой чуть больше 4%. А именно 4-процентный барьер является планкой для прохождения в законодательное собрание страны.Если никаких «эксцессов с болгарской демократией»(по примеру соседней – румынской) не возникнет, то именно Румен Радев становится новым болгарским премьером, а его партия заберёт наибольшее число мест в парламенте и сможет формировать основу будущего правительства страны.Урсула напряглась.

