ВС РФ нанесли поражение Бориспольскому автозаводу и атаковали цели под Харьковом

ВС РФ нанесли поражение Бориспольскому автозаводу и атаковали цели под Харьковом

В ночь на 20 апреля российские войска нанесли серию ударов по целям на контролируемых киевским режимом территориях.

Поступают сведения о поражении нескольких целей в Киевской области. Сообщается о прилётах реактивных «Гераней» по территории Бориспольского автобусного завода. Сборкой автобусов это предприятие давно не занимается, а вот выпуск продукции военного назначения на его территории противник сумел наладить. Спутники NASA фиксируют несколько очагов пожаров на территории БАЗа, в том числе на месте ангаров для готовой продукции.



Многочисленные удары были нанесены по объектам в Харьковской области. Так, в районе Купянска, где в последние несколько суток российские войска добились определённых успехов, отбив у ВСУ несколько улиц на севере города, применялись ФАБ с УМПК. Поражены позиции ВСУ и замаскированные места размещения военной техники на правом берегу реки Оскол.

Огневое поражение целей было зафиксировано также в районе таких населённых пунктов Харьковской области как Богодухов, Изюм, Шевченко и Берестин (до 2024 – Красноград).

Местные жители сообщают о прилётах в районе Великого Бурлука, к которому приближается российская армия.

Напомним, что за последние несколько суток ВС РФ освободили на севере Харьковщины населённые пункты Волчанские Хутора, Зыбино и вошли в Покаляное. На этом участке фронта продвижение армии России продолжается.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 06:36
    Спутники NASA фиксируют несколько очагов пожаров на территории БАЗа, в том числе на месте ангаров для готовой продукции.

    По данным американской разведки что ли статья. belay
    И почему НАСА ,а не Пентагон?
    Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53
      Сегодня, 07:24
      А с космодрома Плесецк недавно запустили очередную партию спутников военной разведки... И такие сообщения поступают практически каждый месяц о пополнении группировки разведывательных спутников.... Верю, что они все в работе и по истечению срока службы на орбите (10-15 лет), контейнеры с фотопленкой будут доставлены на землю для проявки. Вот тогда мы наконец-то увидим все пожары на заводах врага, которые были от наших ударов.
      Ну, а пока приходится доверять снимкам со спутников NASA и ЦРУ.. request lol
  2. Комментарий был удален.
  Reklastik
    Reklastik
    Сегодня, 06:50
    нанесли поражение Бориспольскому автозаводу
    - так и надо этому ку! А ведь им руководил талантливый военачальник - дурака воевать заводом не поставят.