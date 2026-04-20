В США назвали оружие, которым было атаковано иранское судно Touska
Трамп прокомментировал американскую атаку на грузовое судно M/V Touska («Тоуска), которое шло в Аравийском море под иранским флагом. По словам президента США, «пробита дыра в машинном отделении»:
Теперь наши морпехи смотрят, что там у этого огромного судна величиной с авианосец на борту.
К настоящему моменту известно о том, что удар был нанесён в северной части Аравийского моря. Атаку в отношении коммерческого судна «Тоуска» провёл эсминец ВМС США USS Spruance.
Американского Центральное командование:
Судно под иранским флагом длительное время игнорировало многочисленные радиопредупреждения. Наши военные перед нанесением ударов потребовали от экипажа судна покинуть машинное отделение, по которому и был открыт огонь.
Известно, что судно следовало в порт Бендер-Аббас. Его скорость на момент атаки составляла порядка 17 узлов.
Эсминец открыл по нему огонь из 127-мм пушки Mk 45. Несколько снарядов попали в двигательную установку, судно потеряло ход. Затем на борт высадились морские пехотинцы 31-го экспедиционного отряда США. Судно взято под контроль американскими военными. О судьбе членов экипажа и их гражданстве пока не сообщается.
В Иране указали на то, что судно следовало из Китая, и назвали инцидент «морским пиратством» и нарушением хрупкого перемирия. Иранское командование пообещало «скорый и решительный ответ» на агрессию. В США, вероятно, посчитали, что судно доставляет из КНР оружие.
Это первый случай применения вооружения в рамках американской блокады, введённой в апреле 2026 года. До сих пор США ограничивались разворотом коммерческих судов и устными угрозами.
