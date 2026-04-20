В США назвали оружие, которым было атаковано иранское судно Touska

Трамп прокомментировал американскую атаку на грузовое судно M/V Touska («Тоуска), которое шло в Аравийском море под иранским флагом. По словам президента США, «пробита дыра в машинном отделении»:

Теперь наши морпехи смотрят, что там у этого огромного судна величиной с авианосец на борту.

К настоящему моменту известно о том, что удар был нанесён в северной части Аравийского моря. Атаку в отношении коммерческого судна «Тоуска» провёл эсминец ВМС США USS Spruance.

Американского Центральное командование:

Судно под иранским флагом длительное время игнорировало многочисленные радиопредупреждения. Наши военные перед нанесением ударов потребовали от экипажа судна покинуть машинное отделение, по которому и был открыт огонь.

Известно, что судно следовало в порт Бендер-Аббас. Его скорость на момент атаки составляла порядка 17 узлов.

Эсминец открыл по нему огонь из 127-мм пушки Mk 45. Несколько снарядов попали в двигательную установку, судно потеряло ход. Затем на борт высадились морские пехотинцы 31-го экспедиционного отряда США. Судно взято под контроль американскими военными. О судьбе членов экипажа и их гражданстве пока не сообщается.

В Иране указали на то, что судно следовало из Китая, и назвали инцидент «морским пиратством» и нарушением хрупкого перемирия. Иранское командование пообещало «скорый и решительный ответ» на агрессию. В США, вероятно, посчитали, что судно доставляет из КНР оружие.

Это первый случай применения вооружения в рамках американской блокады, введённой в апреле 2026 года. До сих пор США ограничивались разворотом коммерческих судов и устными угрозами.
  1. Ропот 55 Звание
    +5
    Сегодня, 06:48
    Ну что янки своё слово сказали,посмотрим что скажут иранцы.
    1. Егоза Звание
      +6
      Сегодня, 06:58
      Полагаю, что за ними не заржавеет. зря янки туда сунулись, а Трампу хоть какая-то победа нужна. Видимо совсем подгорать стало. Миротворчество уже не катит.
      1. Ропот 55 Звание
        +4
        Сегодня, 07:08
        Егоза hi ,ну так Трамп открыто же заявил что раз Нобелевской премии Мира ему не видать то он на всех обиделся и будет вести себя как хулиган,вот теперь и доказывает,хоть и с трудом,в активе только операция с Мадуро да и то с мутным результатом.
        1. роман66 Звание
          +1
          Сегодня, 07:19
          Правильно! " Если вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите! "
          1. Ропот 55 Звание
            0
            Сегодня, 07:30
            роман66 hi ,тут скорее логика подростка,мол раз вы меня не наградили то вы ещё всё пожалеете и теперь у меня есть повод вести себя как последний lol
            1. роман66 Звание
              +1
              Сегодня, 07:31
              hi может и проще - деменция и потеря реальности
    2. Владивосток1969 Звание
      +3
      Сегодня, 07:23
      Ранее сообщалось, что США перехватили судно в Оманском заливе. Сразу после этого Иран ударил по американским кораблям дронами, назвав перехват сухогруза нарушением перемирия

      Иран уже ответил.
      1. Ропот 55 Звание
        0
        Сегодня, 07:43
        Владивосток 1969 hi ,тут вопрос в результате этого ударара, амеры захватили судно и что с экипажем не понятно и грузом, если оно было с грузом,а удар Ирана какие имел последствия? Как интересно слово pindos написать нельзя .
    3. ZovSailor Звание
      +1
      Сегодня, 08:03
      hi А персы уже ответили, что намеченные переговоры у паков под вопросом, тому как делегация не готова выехать из Тегерана без положительных шагов от 3,14 ндосов.
      Попутно появлялась информация о возможных атаках на делегацию во время поездок в предыдущий раз и планах сионистов на нынешний раунд переговоров.
  2. kosmozoo Звание
    0
    Сегодня, 06:54
    Иранское командование пообещало «скорый и решительный ответ» на агрессию
    Возможно это ответ, а может и планомерная работа:
    В США пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах не менее 11 ученых, имевшим доступ к американским военным, ядерным и космическим исследованиям.
    1. Ропот 55 Звание
      0
      Сегодня, 06:57
      kosmozoo hi ,вы предлагаете что Иран таким образом ответил США ????
      1. kosmozoo Звание
        -1
        Сегодня, 07:08
        Да, думаю проиранские ребята постарались. Уж очень смерти странные и из статистики выбиваются. Даже Трампу пришлось пообещать разобраться.
        1. Ропот 55 Звание
          +2
          Сегодня, 07:15
          kosmozoo, а почему если это Иран выбрали именно этих кренделей? А самое главное если эти учёные такие нужные-важные для такой отрасли то чего они без федеральной охраны шарахались?
          1. роман66 Звание
            0
            Сегодня, 07:19
            В натуре - страх потеряли, а Брюс Уиллис уже не тот
        2. cpls22 Звание
          0
          Сегодня, 08:53
          За какой срок статистика ? Можно ознакомиться ?
    2. Солдатов В. Звание
      +2
      Сегодня, 07:30
      Никуда они не исчезли, просто спрятали куда ни будь где разрабатывают новое ядерное оружие. Выдали новые паспорта, водительские удостоверения. Если и семьи исчезли, то это точно.
  3. LASVEGAS Звание
    0
    Сегодня, 07:00
    Это и был ответ Ирана - показать, что Китай не поставляет оружие им.
    Не поставляет водным путём!
  4. Владислав Минченко Звание
    0
    Сегодня, 07:21
    Это первый случай применения вооружения в рамках американской блокады

    И далеко не последний...
  5. Earl Звание
    +2
    Сегодня, 07:22
    Полагаю, если на атакованном корабле нашлось бы оружие, то вой стоял бы невообразимый. Иран теперь обязательно ответит, а какое-никакое перемирие оказалось сорвано американцами.
  6. Сергей Викторович Королев Звание
    +2
    Сегодня, 07:43
    Пиратство в чистом виде. Морской разбой! Сколько будет земля терпеть этих ков. Содом и Гомора для этого образования самое мягкое наказание. Небытие и забвение.
    1. Ропот 55 Звание
      +1
      Сегодня, 07:49
      Сергей Викторович Королев hi ,к сожалению поставить США на место некому,а уничтожить как страну могут только сами амеры,а они не торопятся этого сделать.
  7. север 2 Звание
    -2
    Сегодня, 07:49
    совершенно не оправдывая и не поддерживая агрессию США против Ирана . хочу подметить хороший показатель арт.установки этого американского эсминца , атаковавшего судно под иранским флагом. Если верить американцам , что они предупредили что будет обстреляно именно машинное отделение судна и снаряды легли точно в машинное отделение , при этом судно двигалось со скоростью 17 узлов - то арт. установка на том американском эсминце действительно хороша .
    1. yuriy55 Звание
      0
      Сегодня, 08:50
      Хотите, я вам продемонстрирую хороший показатель помпового ружья против деревянной лодки?
    2. cpls22 Звание
      0
      Сегодня, 08:56
      Ещё бы знать, с какого расстояния они попали. Судно то мирное - издалека стрелять не надобно..
  8. Schneeberg Звание
    +1
    Сегодня, 07:49
    Это у них в крови
  9. duschman80-81 Звание
    +1
    Сегодня, 07:52
    В Тегеране нет нашего МИДа, озабоченности выражать некому, поэтому ВС Ирана отвечает на пиратство Трампа по старинке, как и полагается .
  10. APASUS Звание
    +1
    Сегодня, 08:15
    А где Рэмбо ? Раскидал бы КСИР за пол дня
  11. yuriy55 Звание
    0
    Сегодня, 08:48
    Меня несколько удивляет ситуация, в которой всем известная страна, ссылаясь на свою неприкосновенность и личное право решать международные конфликты (как правило в свою пользу) не только нападает на суда и корабли суверенных государств без права и без повода, но ещё и публично об этом заявляет и хвастает...
    Что думает сообщество о чисто гипотетической ситуации, когда суда или корабли ВМС США будут атакованы неизвестными кораблями (подлодками, БЭКами) неизвестной принадлежности в районе мирового океана с глубиной 5 000- 6 000 метров?