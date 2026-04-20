Власти ОАЭ уведомили США о возможной нехватке американских долларов

4 483 8
Власти ОАЭ уведомили США о возможной нехватке американских долларов

Власти Объединённых Арабских Эмиратов направили уведомление США о том, что страна может столкнуться с нехваткой американских долларов. Связано это с экономическими неурядицами, в том числе с явным снижением возможностей по продаже нефти и газа на мировом рынке. То есть, в страну перестали в прежних объёмах течь «нефтедоллары».

Из материала американской WSJ:



ОАЭ уведомили США, что в случае нехватки долларов США им, возможно, придётся использовать китайский юань или другие валюты для проведения транзакций, связанных с энергоносителями.

Тем временем китайский юань продолжает укрепляться относительно американского доллара. Укрепление незначительное – порядка 2% за месяц, однако эксперты считают, что оно было бы более весомым, если бы сами китайские экономические власти «не охлаждали» юань, опасаясь снижения конкурентоспособности товаров, произведённых в КНР.

Тем временем, на фоне новых проблем в Ормузском проливе, растут цены на нефть. Марка Brent на биржах Восточной Азии торгуется в диапазоне 95-96 долларов, что говорит о 5-процентном росте цены с начала суток. Российская марка нефти, называемая Urals, реализуется примерно по 102 доллара за «бочку».

Если в Ормузском проливе вновь будут греметь взрывы и гореть коммерческие суда, то цены на нефть явно продолжат своё восхождение.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    +2
    Сегодня, 07:52
    Власти Объединённых Арабских Эмиратов направили уведомление США о том, что страна может столкнуться с нехваткой американских долларов


    Месяца не прошло как все потратили?
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 08:48
      Цитата: LAlexAlex
      Месяца не прошло как все потратили?

      И тем не менее Трамп им прикажет:
      - Хоть у вас нефтедоллары уже кончаются, но вы всё равно терпите! Торговать за нефте-юани - не сметь! А то мы вам за это морды начистим и все ваши "корыта" с вашей нефтью потопим!
  2. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 07:54
    Если в Ормузском проливе вновь будут греметь взрывы и гореть коммерческие суда, то цены на нефть явно продолжат своё восхождение.

    Что сегодня скажут международные биржи , после атаки беспилотниками КСИР на американские корабли?
    1. APASUS Звание
      APASUS
      -1
      Сегодня, 08:12
      Цитата: Canecat
      Что сегодня скажут международные биржи , после атаки беспилотниками КСИР на американские корабли?

      Ничего не скажут, так как биржи под контролем США и СМИ не заметят повреждений. Если что то будет , то копейки
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 08:15
    Плавно, но уверенно, доллар как единая мировая валюта теряет свои позиции и всё это очень раскачивает всю макроэкономику США.
    Может так случиться что Иран выиграет войну не оружием, а тем что США начнут разваливаться изнутри.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:40
    Вrent далеко Urals ближе. Только напрягает танкер у Козьмино с названием Ursula 1. laughing
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 08:52
    Продажа встала, доллары не поступают.
    Инвестиции и туризм упали ниже плинтуса.
    Денег на восстановление нет.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:04
    Власти ОАЭ уведомили США о возможной нехватке американских долларов
    Какие проблемы. 1 тонна бумаги, 2 тонны краски и фсё! Забирай готово! laughing