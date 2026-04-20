Власти ОАЭ уведомили США о возможной нехватке американских долларов

ОАЭ уведомили США, что в случае нехватки долларов США им, возможно, придётся использовать китайский юань или другие валюты для проведения транзакций, связанных с энергоносителями.

Власти Объединённых Арабских Эмиратов направили уведомление США о том, что страна может столкнуться с нехваткой американских долларов. Связано это с экономическими неурядицами, в том числе с явным снижением возможностей по продаже нефти и газа на мировом рынке. То есть, в страну перестали в прежних объёмах течь «нефтедоллары».Из материала американской WSJ:Тем временем китайский юань продолжает укрепляться относительно американского доллара. Укрепление незначительное – порядка 2% за месяц, однако эксперты считают, что оно было бы более весомым, если бы сами китайские экономические власти «не охлаждали» юань, опасаясь снижения конкурентоспособности товаров, произведённых в КНР.Тем временем, на фоне новых проблем в Ормузском проливе, растут цены на нефть. Марка Brent на биржах Восточной Азии торгуется в диапазоне 95-96 долларов, что говорит о 5-процентном росте цены с начала суток. Российская марка нефти, называемая Urals, реализуется примерно по 102 доллара за «бочку».Если в Ормузском проливе вновь будут греметь взрывы и гореть коммерческие суда, то цены на нефть явно продолжат своё восхождение.