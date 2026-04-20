Власти ОАЭ уведомили США о возможной нехватке американских долларов
4 4838
Власти Объединённых Арабских Эмиратов направили уведомление США о том, что страна может столкнуться с нехваткой американских долларов. Связано это с экономическими неурядицами, в том числе с явным снижением возможностей по продаже нефти и газа на мировом рынке. То есть, в страну перестали в прежних объёмах течь «нефтедоллары».
Из материала американской WSJ:
ОАЭ уведомили США, что в случае нехватки долларов США им, возможно, придётся использовать китайский юань или другие валюты для проведения транзакций, связанных с энергоносителями.
Тем временем китайский юань продолжает укрепляться относительно американского доллара. Укрепление незначительное – порядка 2% за месяц, однако эксперты считают, что оно было бы более весомым, если бы сами китайские экономические власти «не охлаждали» юань, опасаясь снижения конкурентоспособности товаров, произведённых в КНР.
Тем временем, на фоне новых проблем в Ормузском проливе, растут цены на нефть. Марка Brent на биржах Восточной Азии торгуется в диапазоне 95-96 долларов, что говорит о 5-процентном росте цены с начала суток. Российская марка нефти, называемая Urals, реализуется примерно по 102 доллара за «бочку».
Если в Ормузском проливе вновь будут греметь взрывы и гореть коммерческие суда, то цены на нефть явно продолжат своё восхождение.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация