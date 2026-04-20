Новое продвижение ВС РФ в Константиновке, восточнее улицы Мирошниченко ВСУ нет

3 213 6
Российские войска ликвидировали силы противника, попавшие ранее в огневой мешок на юго-востоке Константиновки. В результате успешных действий под контроль ВС РФ перешла территория, примыкающая с востока к улице Мирошниченко в черте города. Это часть промзоны Константиновки, где расположены три автозаправочные станции.

Этот локальный успех ВС РФ привёл к тому, что сил противника в Константиновки восточнее упомянутой улицы Мирошниченко, а также восточнее переходящей в неё улицы Соборности, теперь не осталось.



Тяжёлые бои идут в районе железнодорожного вокзала в Константиновке, а также в направлении станции Дмитриевка, находящейся в северо-западной части города. ВС РФ продвигаются по обоим берегам реки Кривой Торец, причём активнее - на её правобережье. Продвижение трудное ввиду вязкой обороны противника и засилья дронов.

Напомним, что накануне российские войска продвинулись на востоке Сумской области, лишив противника так называемого Миропольского выступа, взяв в течение суток под контроль около 22 квадратных километров территории.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Аркадий007
    +2
    Сегодня, 08:25
    Сложно даже комментировать всё происходящее.
    Удачи и веры нашим ребятам!
    Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 08:29
      . Продвижение трудное ввиду вязкой обороны противника и засилья дронов.


      Кстати массового поступления в ВС РФ аналогов украинских БПЛА типа Баба-яга так и не дождались за столько лет. Хотя не первый год уже с фронта поступает на них запрос.Но видать есть те,кому виднее что Армии на фронте нужно,а что нет. Типа берите те БПЛА , что вам дают. Преимущество ВСУ в малом небе сковывает дальнейшее продвижение.А всё из-за бюрократии и нерасторопности,иногда из-за чьих то корыстных интересов прямо скажем.Есть контракт и по нему будут выпускать пусть и уже давно устаревшие БПЛА,но зато пролонгированные и кому то выгодные. Авгиевы конюшни конечно ещё расчищать и расчищать .(Выражение «авгиевы конюшни» означает крайне запущенное, загрязнённое место или ситуацию, требующую кардинальной очистки и коренных изменений. Это метафора для описания беспорядка, хаоса или накопившихся проблем). Чем быстрее тем лучше.Причём если их не расчистить будет совсем уж худо. Без излишней забюрокраченности всё бы было намного легче.Но кто то же с этой бюрократией должен бороться.

      Vitaly.17
        +1
        Сегодня, 08:45
        Хочется напомнить, что генерал Иван Попов сел в тюрьму только за то, что организовал сбор металлолома для укрепления позиций и защиты бронетехники от дронов. Наверное вспомнил свою пионерскую юность. При этом он ни каких денег на тратил и не воровал.
        А вы предлагаете дать в руки командирам свободные деньги которые они будут на что то тратить по своему разумению минуя ГРАУ, НИИ, командующих и замов министра. Это же сотни, если не тысячи генералов и офицеров которые в Москве станут жить на одну зарплату.
        Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 08:50
          Дело в том, что окончательная чистка рядов военных чиновников так и не была проведена. Они проявляют «осторожность», которая зачастую может означать как лоббирование чьих-то интересов в ущерб боевой работе, так и отрицание любых новшеств. Легче делать то, к чему привык. За гибель парней кабинетные не отвечают. Глава научного центра Алексей Чадаев «Ушкуйник» (дроны КВН) рассказал, как чинуши вставляют палки в колеса. «Ушкуйник» приготовил робота, которого хотели бы получить передовые части. Но его не могут их поставлять, пока не получат бумагу из штаба. Там говорят: доработайте, тогда получите разрешение. На это уйдет полгода, а робот нужен вчера. Ответ штабных: «Нам всё равно, мы тут решаем».

          Алексей Чадаев понял их логику: «Штабные в своём праве: если они сейчас молчаливо согласятся отдать полномочия фронтовым, это будет аппаратным поражением, ставящим под вопрос необходимость существования их структуры. Принимать решения, после которых их в среднесрочной перспективе всех уволят, не будет никто. Но тратить по полгода на процедуру, нужную только затем, чтобы оправдать существование одной структуры, в условиях военного времени – сомнительная роскошь.»

          А противник эту проблему решил. У ВСУ новые технологии могут заказывать командиры без долгих согласований.

          «О том, что у каждого полка или хотя бы дивизии должно быть право на закупку опытных образцов новых вооружений, я говорю с 2023 года. С тех пор вопрос актуальности не потерял», – добавляет военный блогер, политолог Алексей Живов.
          Vitaly.17
            +1
            Сегодня, 09:07
            Цитата: Sky Strike fighter
            ВСУ новые технологии могут заказывать командиры без долгих согласований

            Нельзя сравнивать нашу армию и банды наемников ВСУ под контролем иностранных инструкторов и воющих на деньги американских и европейских олигархов. У нас не только цели противоположные, но и совершенно разные способы их достижения.
            То что предлагает
            Цитата: Sky Strike fighter
            военный блогер, политолог Алексей Живов
            говорит о том, что о понятии техническое обеспечение войск он даже не слышал. Но ему простительно. Не имея элементарного военного образования знать организацию обеспечения войск он не может. Но повторять болтовню тупого говоруна зачем?
        Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 09:05
          Но и это ещё не всё.Чтобы не отстать надо быстро бежать вперёд.Нынешний конфликт это в первую очередь конфликт в сфере дронов.Потеря сигнала управления или глушение спутниковой навигации отправляет беспилотник в неуправляемый полёт или в лучшем случае заставляет его вернуться домой по памяти. В условиях, когда обе стороны массово насыщают фронт системами постановки помех, вопрос автономности дронов стал вопросом их выживания на поле боя.Для того чтобы дроны были эффективны требуется поддерживать серьезный темп внедрения инноваций в БПЛА,иначе можно в этой сфере безнадежно отстать,тем более если ещё и бюрократия будет ставить палки в колёса и не давать хода перспективным разработкам и внедрения инноваций в БПЛА.Ставки слишком высоки,чтобы позволить бюрократии ставить палки в колёса в угрожаемый период времени.Отстать в БПЛА значит проиграть малое небо,а именно оно во многом определяет исход конфликта.

          . Именно на решение этой задачи нацелен новый украинский Defense AI Center «A1». Министерство обороны Украины анонсировало его создание 18 апреля 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Это не очередной кабинетный комитет и не исследовательская лаборатория в чистом поле. По замыслу Киева, «A1» должен стать единым хабом, объединяющим военных, частные компании, учёных и международных партнёров вокруг оборонного ИИ.

          В современной войне побеждает тот, кто быстрее реагирует. Сегодня ИИ становится движущей силой решений, которые дают преимущество на поле боя — заявил министр обороны Украины Михаил Фёдоров. «А1» призван синхронизировать разработки и оперативно превращать идеи в инструменты для фронта.У центра три стратегических направления. Первое — превращение данных с поля боя в аналитические инсайты и сценарии действий. Система должна анализировать обстановку, прогнозировать действия противника и помогать командованию вырабатывать эффективные варианты реагирования. Второе — создание автономных систем. Речь идёт о беспилотниках и роботизированных платформах, способных работать без GPS и в условиях интенсивного применения РЭБ, а также о программных решениях для объединения их в единую сеть.


          https://warfiles.ru/270020-ukraina-zapustila-centr-ii-a1-dlja-dronov-rabotajuschih-v-uslovijah-rjeb.html