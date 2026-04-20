Новое продвижение ВС РФ в Константиновке, восточнее улицы Мирошниченко ВСУ нет
Российские войска ликвидировали силы противника, попавшие ранее в огневой мешок на юго-востоке Константиновки. В результате успешных действий под контроль ВС РФ перешла территория, примыкающая с востока к улице Мирошниченко в черте города. Это часть промзоны Константиновки, где расположены три автозаправочные станции.
Этот локальный успех ВС РФ привёл к тому, что сил противника в Константиновки восточнее упомянутой улицы Мирошниченко, а также восточнее переходящей в неё улицы Соборности, теперь не осталось.
Тяжёлые бои идут в районе железнодорожного вокзала в Константиновке, а также в направлении станции Дмитриевка, находящейся в северо-западной части города. ВС РФ продвигаются по обоим берегам реки Кривой Торец, причём активнее - на её правобережье. Продвижение трудное ввиду вязкой обороны противника и засилья дронов.
Напомним, что накануне российские войска продвинулись на востоке Сумской области, лишив противника так называемого Миропольского выступа, взяв в течение суток под контроль около 22 квадратных километров территории.
