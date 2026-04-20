Иран бьёт дронами по кораблям ВМС США в ответ на захват своего судна
1 41312
20 апреля 2026 года иранские войска запустили несколько волн беспилотников в сторону американских кораблей в Оманском заливе и северной части Аравийского моря.
По данным иранского агентства PARS, а также службы информации Tasnim, атака стала прямым ответом на действия ВМС США, которые 19 апреля обстреляли и захватили судно M/V Touska под иранским флагом. Напомним, что судно это, как сообщили в Иране, шло из Китая. Тегеран обвинил США в пиратстве и пообещал жёсткий ответ. Атаки американских кораблей беспилотниками, судя по всему, превращаются именно в такой ответ со стороны Ирана.
Иранское военное командование заявило, что удары дронами были нанесены по нескольким военным кораблям США, находившимся в регионе. Подробности результатов атаки пока не раскрыты.
США пока не опубликовали официальное подтверждение ущерба или перехвата дронов. При этом в ряде иранских медиа говорится о том, что первым кораблём ВМС США, попавшим под удар дронов Исламской Республики, стал эсминец USS Spruance - тот самый, который нанёс огневое поражение упомянутому иранскому судну Touska.
Президент Дональд Трамп ранее назвал захват Touska необходимой мерой для соблюдения морской блокады иранских портов. По словам Трампа, это судно размерами с авианосец.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация