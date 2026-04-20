Иран бьёт дронами по кораблям ВМС США в ответ на захват своего судна

20 апреля 2026 года иранские войска запустили несколько волн беспилотников в сторону американских кораблей в Оманском заливе и северной части Аравийского моря.

По данным иранского агентства PARS, а также службы информации Tasnim, атака стала прямым ответом на действия ВМС США, которые 19 апреля обстреляли и захватили судно M/V Touska под иранским флагом. Напомним, что судно это, как сообщили в Иране, шло из Китая. Тегеран обвинил США в пиратстве и пообещал жёсткий ответ. Атаки американских кораблей беспилотниками, судя по всему, превращаются именно в такой ответ со стороны Ирана.



Иранское военное командование заявило, что удары дронами были нанесены по нескольким военным кораблям США, находившимся в регионе. Подробности результатов атаки пока не раскрыты.

США пока не опубликовали официальное подтверждение ущерба или перехвата дронов. При этом в ряде иранских медиа говорится о том, что первым кораблём ВМС США, попавшим под удар дронов Исламской Республики, стал эсминец USS Spruance - тот самый, который нанёс огневое поражение упомянутому иранскому судну Touska.

Президент Дональд Трамп ранее назвал захват Touska необходимой мерой для соблюдения морской блокады иранских портов. По словам Трампа, это судно размерами с авианосец.
  1. yuriy55 Звание
    +4
    Сегодня, 08:55
    По словам Трампа, это судно размерами с авианосец.

    Жди, Доня, атаку на свой авианосец, ибо тут тебе не здесь...
    1. Охотовед 2 Звание
      0
      Сегодня, 08:57
      Иран бьёт дронами по кораблям ВМС США

      Каков результат, есть информация?
      1. Миха1981 Звание
        0
        Сегодня, 09:02
        Наверное никакого, максимум расход ракет ПВО.
    2. Южноукраинец Звание
      +3
      Сегодня, 08:59
      Цитата: yuriy55
      Жди, Доня, атаку на свой авианосец, ибо тут тебе не здесь...

      Ну сгорит у них камбуз, со всеми прилегающими помещениями, что поделаешь. Это ведь какой то матрос или повариха - негритянка, тостером пользоваться не умеют).
  2. Уарабей Звание
    +1
    Сегодня, 08:58
    Надо было ракетами по Линкольну пока он поблизости. А то снова спрячется.
    1. a.s.zzz888 Звание
      0
      Сегодня, 09:02
      Вы что, потом опять мерикатос все свое постельное, и не только постельное, в унитаз спустит, чтобы свалить домой... wink
  3. A503 Звание
    +1
    Сегодня, 08:59
    Ну что сказать.....молодцы иранцы, не боятся отвечать на акты агрессии, в отличии от кое-кого. Кстати, сегодня 19 апреля 1943 года секретным Постановлением СНК СССР № 415-138сс на базе Управления особых отделов (УОО) НКВД СССР было создано Главное управление контрразведки "Смерш" (ГУКР СМЕРШ). СМЕРШ стал самым страшным и беспощадным врагом всякой сволочи в годы Великой Отечественной Войны. И сейчас он , ох как бы не помешал.... soldier
  4. Борис Сергеев Звание
    +1
    Сегодня, 09:00
    Это вам, конечно, не российские танкеры захватывать!
  5. a.s.zzz888 Звание
    +2
    Сегодня, 09:01
    Иран бьёт дронами по кораблям ВМС США в ответ на захват своего судна
    И ни каких тебе красных линий! Так держать! мерикатоса под плинтус!
  6. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 09:01
    Насчитал по маринтрафику 6 кораблей в том районе под флагом Ирана. Позиционируются как корабли ,а не суда .Тип неизвестен .Будет мокруха ? Подождём .
  7. APASUS Звание
    +1
    Сегодня, 09:02
    Президент Дональд Трамп ранее назвал захват Touska необходимой мерой для соблюдения морской блокады иранских портов

    Пиратство стало мировым трендом
  8. НСВ Звание
    0
    Сегодня, 09:05
    Вот что значит отсутствие красных фломастеров!!!