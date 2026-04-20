Новая атака противника на порт Туапсе
В морском порту Туапсе в ходе новой массированной атаки дронов ВСУ погиб мужчина. Это еще был повторный удар, который противник нанес по городу сегодня ночью.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Чиновник написал:
Он добавил, что еще один человек получил ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
По словам губернатора Кубани, в Туапсе были и другие последствия вражеского удара:
Местные жители сообщают о крупном пожаре на терминале.
Кроме портовой инфраструктуры, есть повреждения и в самом городе. В основном, пострадало остекление. В частности, повреждены стекла в церкви, школе, детсаду, музее и в многоэтажном доме. Отмечено также повреждение газовой трубы.
Чиновник отметил, что на местах падения фрагментов беспилотников работают сотрудники специальных и экстренных служб.
Кондратьев сообщил, что находится в постоянном контакте с главой Туапсинской районной администрации Сергеем Бойко.
Украинские военные атаковали Туапсе вскоре после полуночи. Люди в городе слышали взрывы.
В это время в аэропортах Краснодара и Геленджика вводились временные ограничения на полеты.
Похоже, сегодняшняя атака беспилотников ВСУ была менее интенсивной, чем произошедшая 16 апреля. Тогда вражеские дроны и их обломки повредили около 60 жилых домов. Погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка. Еще семь человек получили травмы.
