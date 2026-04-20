Новая атака противника на порт Туапсе

Новая атака противника на порт Туапсе


В морском порту Туапсе в ходе новой массированной атаки дронов ВСУ погиб мужчина. Это еще был повторный удар, который противник нанес по городу сегодня ночью.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Чиновник написал:

Выражаю глубокие соболезнования родным.

Он добавил, что еще один человек получил ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По словам губернатора Кубани, в Туапсе были и другие последствия вражеского удара:

В морском порту произошло возгорание.

Местные жители сообщают о крупном пожаре на терминале.

Кроме портовой инфраструктуры, есть повреждения и в самом городе. В основном, пострадало остекление. В частности, повреждены стекла в церкви, школе, детсаду, музее и в многоэтажном доме. Отмечено также повреждение газовой трубы.

Чиновник отметил, что на местах падения фрагментов беспилотников работают сотрудники специальных и экстренных служб.

Кондратьев сообщил, что находится в постоянном контакте с главой Туапсинской районной администрации Сергеем Бойко.

Украинские военные атаковали Туапсе вскоре после полуночи. Люди в городе слышали взрывы.

В это время в аэропортах Краснодара и Геленджика вводились временные ограничения на полеты.

Похоже, сегодняшняя атака беспилотников ВСУ была менее интенсивной, чем произошедшая 16 апреля. Тогда вражеские дроны и их обломки повредили около 60 жилых домов. Погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка. Еще семь человек получили травмы.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +22
    Сегодня, 09:11
    Почему порт Одессы и Рени, принимают до сих пор суда ?
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +9
      Сегодня, 09:14
      ... и почему на рейде нет торчащих из под воды мачт кораблей, мешающих судоходству?
      1. Aken Звание
        Aken
        +15
        Сегодня, 09:28
        Глубокоуважаемые Западные партнёры не разрешают.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 09:29
      APASUS
      Сегодня, 09:11
      Почему порт Одессы и Рени, принимают до сих пор суда ?

      hi Там же у султана форум проходит с участием главы МИД РФ.
      Поймут ли враги правильно наши активные действия рядом под боком, если тревожить? ( САРКАЗМ)
      Султан даже встречу предлагает с просроченным жыдонаркофюрером на троих или более, а мы тут обсуждаем дела народные российские земные, гибель людей, кровь, страдания.
      am
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 10:29
        Цитата: ZovSailor
        Там же у султана форум проходит с участием главы МИД РФ.

        Статья недавно была, что в КНР Лавров многозначительно промолчал request
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 11:29
          alexoff
          Сегодня, 10:29
          Статья недавно была, что в КНР Лавров многозначительно промолчал request

          hi Не могу в это поверить, ведь основное оружие дипломата и политика его язык.
          Хотя с другой стороны - это оружие может оказаться и врагом, значит выбрана тактика молчания, как у врача, главный постулат - Не навреди!
          wassat
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Сегодня, 11:52
            Возможно всё же заметили что последние месяцы что не скажут - всё не то, и либерахи стебут, и ватники негодуют, а уважаемые партнёры внимания не обращают crying
            А потому лучше молчать

            https://moskva.bezformata.com/listnews/ego-slov-o-ssha-i-evrope/158746389/
            Если что - вот одна из статей про многозначительное молчание, которую многие перепечатали feel
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              0
              Сегодня, 12:04
              alexoff
              Сегодня, 11:52
              Возможно всё же заметили что последние месяцы что не скажут - всё не то, и либерахи стебут, и ватники негодуют, а уважаемые партнёры внимания не обращают crying
              А потому лучше молчать

              hi Ничтоже сумняшеся основные направления политики утверждает Кремль.
              В ходе нынешней сложной обстановки с СВО, как и в мире в международном масштабе, принята новая тактика ведения дипломатии.
              Поэтому журналистам необходимо отлавливать главу в курилке, где он может употребить далеко не лестный лексикон о врагах с применением Великого русского, часть цитат из которого мы слышим из уст рыжего Сатаны - педофила из Фашингтона.
    3. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      -2
      Сегодня, 09:40
      Медведь в которого выстрелили в 1991 году упал, но еще не умер. В период 1992-и по сей день он попытался кое как встать и замахнуться своей громадной лапой.
    4. сайгон Звание
      сайгон
      +4
      Сегодня, 09:48
      По причине доброго президента РФ других причин не вижу . Считаю что на прокат надо взять президента Ирана и тогда и портам вражим кирдык придет и в Европе притихнут . Но сие есть не возможно , только мечтать что будет у нас решительный президент.
    5. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 09:48
      Цитата: APASUS
      Почему порт Одессы и Рени, принимают до сих пор суда ?

      Запахом Анкориджа пованивает.
    6. g_ae Звание
      g_ae
      -1
      Сегодня, 10:21
      Это противоречит "духу Анкориджа".
    7. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 10:32
      Почему порт Одессы и Рени, принимают до сих пор суда ?
      А почему у них как ни в чем не бывало работает ТВ?
    8. alanery Звание
      alanery
      0
      Сегодня, 10:51
      потому что нет политической воли...
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +14
    Сегодня, 09:12
    Своим «мычанием» российское руководство ускорит достижение целей, преследуемых ВСУ и командой нарко-утырка...
  3. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +2
    Сегодня, 09:14
    А картинка к заголовку к чему и о чем?
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 09:16
      Цитата: Кирилл76
      А картинка к заголовку к чему и о чем?

      Если дочитать до конца, то можно увидеть надпись: иллюстративный характер.
      1. Кирилл76 Звание
        Кирилл76
        +5
        Сегодня, 09:32
        Если дочитать до конца, то можно увидеть надпись: иллюстративный характер

        Так всегда читаю до конца. Просто сам работал в издательствах, и всегда умиляет, когда вместо горящего резервуара две бочки, а на месте падения легкомоторного самолета фото горящего ИЛ-96..Хотя может быть сейчас так принято.. Публика схавает..))
    2. russ71 Звание
      russ71
      0
      Сегодня, 09:19
      В Туапсе дроны атаковали НПЗ.

      В резервуарном парке начался мощный пожар.

      По словам местных, по городу летело очень много БПЛА.

      Но об этом не пишут...ПОКА!
      1. russ71 Звание
        russ71
        +4
        Сегодня, 09:21
        Подойдет фото?!

        Обломки видать...
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 11:13
          а фото фейковое, да есть пожары бочек но не как на фото
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 10:06
        постоянно мимо езжу, все емкости даже сетками не были накрыты, всем пофиг
      3. kapitan92 Звание
        kapitan92
        0
        Сегодня, 10:20
        Цитата: russ71
        В Туапсе дроны атаковали НПЗ.

        В резервуарном парке начался мощный пожар.

        По словам местных, по городу летело очень много БПЛА.

        Но об этом не пишут...ПОКА!

        Пишут и не только у нас. Какие на.. обломки? Серьезная атака, как и подготовка к ней. Перегруз ПВО. Порт горит. Фото уже транслируют западные агентства. А у нас обломки........... laughing Чинуши и хенералы попы прикрывают, ведь главное, чтобы "папа" не наказал. Позорище!!! Порт защитить не могут! am
        1. Tagan Звание
          Tagan
          -3
          Сегодня, 10:46
          Позорище!!! Порт защитить не могут!

          У вас есть эталон стопроцентной защиты от массированных атак большого количества объектов разнесенных на обширной территории?
          Научите, кого надо, как это сделать, если такой специалист. Поистерить-то конечно можно. Но выхлоп нулевой.
    3. Панадол Звание
      Панадол
      0
      Сегодня, 10:32
      Вам что, фото реального пожара выставить?
      Хотя учитывая нашу беззубую конрразведку, неудивительно , что бьют.
      На объездной толпа стоит и снимает . Хоть бы один мент подошёл, и проверил , кто есть кто ?
      А пофигу. Кстати , этот вопрос к СБ Роснефти тоже относится
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 09:17
    Очевидное... очередной повод крикнуть "доколе" и обозвать всех руководящих/рулящих по разному.
    А подумать, осознать, что эта СИСТЕМА именно так и работает и другой, в данный момент времени у нас тут НЕТ.
    Читайте учебники, это очень полезно...
    1. alexbor Звание
      alexbor
      +6
      Сегодня, 09:42
      Читайте учебники, это очень полезно...

      а что в учебниках написано об этой СИСТЕМЕ?
      ИМХО, Государство (если оно государство) должно ВСЕМИ силами защищать своих Граждан, а не только власть
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 10:29
        Вы не читали... и о чем с вами говорить/обсуждают?
    2. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 09:43
      Цитата: rocket757
      эта СИСТЕМА именно так и работает и другой, в данный момент времени у нас тут НЕТ.

      А это хорошо или плохо?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:33
        Это так есть!
        "Папа, а что такое хорошо, а что такое плохо!"
        Вопрос/тема не новая, вечная... мне, как человеку советской формации, воспитания и т. д. нынешняя система власти, т. е. теперешний правящий класс... не друзья и это как минимум,а по совокупности, чего они натворили и творят с МОЕЙ СТРАНОЙ... можете даже не гадать, кем их считал, считаю и буду считать soldier
    3. Андрей М
      Андрей М
      -2
      Сегодня, 10:56
      У большинства местных обитателей в голове одни лозунги - им бесполезно, что-нибудь объяснять, им пропагандоны ведь уже все разжевали и в мозги положили (я б даже сказал наложили).
      Вот тут выше один ZovSailor пишет
      с просроченным жыдонаркофюрером

      просрочен значит, ага. А у вас есть примеры, когда во время полноценной прям войны (как наши пропагандоны заявляют не меньше миллиона мол врага уже положили) шли выборы президента в какой нибудь стране ? А у нас там за 25 лет ничего не просрочилось, нет ?
      Щас опять накидают минусов и ни одного контраргумента, ох....бяда...
  5. Кисулькен
    Кисулькен
    -13
    Сегодня, 09:19
    Тут многие жалуются, что Россия ничего не делает. А что вы предложите делать? Россия уже использует все доступные средства поражения, а использование ЯО не только покажет слабость, но и создаст прецедент, поссле которого могут застеклить к примеру Иран или ещё кого. Бить по "координатам" в Европе, это не разумное решение и власти это понимают, если не дай Бог Европа вступит в войну, то Россия не выстоит, нам бы сейчас Украину добить.
    1. russ71 Звание
      russ71
      +11
      Сегодня, 09:28
      Ну хотя бы начать с портов... мостов... энергетики...

      Случайно уронить разведчики США над Черным морем...

      НЕ случайно сбить беспилотник ВСУ имено НАД территорией Литвы (Эстонии, Латвии, Финляндии)
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:28
      Про нас тоже можно было б сказать, что прослеживается такое... в "лажках" каникулы устроили...
      Вот только не факт, что это наше внутреннее, тут и внешние факторы надо учитывать... провокаторов хватает.
    3. DenZ Звание
      DenZ
      +2
      Сегодня, 09:29
      Чет Вы очкуете сильно. Так нельзя. Если Европа вступит в войну то получит ЯО поскольку никто сяськи-масяськи с ней разводить не будет и именно еще и потому что у нас уже Украина и мы прижаты в угол. Кого там могут застеклить по нашему примеру, думаю для нас на тот момент будет глубоко вторично ( ибо у самих проблем будет по горло)
    4. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:30
      Путин же говорил - мы ещё не начинали. Или уже начали, просто никто не заметил?
      Это риторический вопрос, если что.
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        +3
        Сегодня, 10:06
        Может он под "мы" имел совсем не РФ? А то глядя на удары по России, кто-то таки уже начал всерьез.
    5. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 09:31


      Тут многие жалуются, что Россия ничего не делает. А что вы предложите делать? Россия уже использует все доступные средства поражения, а использование ЯО не только покажет слабость, но и создаст прецедент, поссле которого могут застеклить к примеру Иран или ещё кого. Бить по "координатам" в Европе, это не разумное решение и власти это понимают, если не дай Бог Европа вступит в войну, то Россия не выстоит,


      И поэтому продолжаем наблюдать, как европейские дроны прибывают на Украину.

      В Иран бы вас, на "перековку".
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 11:55
        И поэтому продолжаем наблюдать, как европейские дроны прибывают на Украину.
        да они уже забили на доставку дронов на Украину, зачем тащить за тридевять земель если можно прям с территории ЕС спокойно запускать? Они и долетают с большей вероятностью
    6. alexbor Звание
      alexbor
      +1
      Сегодня, 09:32
      Ну и что остается делать, скрипеть зубами или уничтожить всю верхушку территории 404 вместе с русофобской радой, весь генаралитет, как штатники делают, или все высказывать озабоченности и рисовать огрызком карандаша линии?
    7. Обычный Звание
      Обычный
      +3
      Сегодня, 09:41
      Для начала вдарить по Банковой и Раде. Так сказать показать всю серьезность дальнейшей судьбы украины и в частности куева.
    8. Дилетант Звание
      Дилетант
      -3
      Сегодня, 09:59
      Россия уже использует все доступные средства поражения

      А вы откуда знаете все или не все? Или это из разряда "Я так думаю". А может еще хуже - попытка обелить бездействие власти? У России пока и дроны, и Искандеры и даже Орешники есть. Только вот их цели не очень понятны.
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +9
    Сегодня, 09:27
    Чтож, 15-летние уверения Властей и провластных СМИ, что игра будет в одни ворота, окончились очередным пшиком.
    Естественно, никто не ответил за потери и смерти.
    Проблемы простолюдинов бояр не волнуют.
    1. DenZ Звание
      DenZ
      -2
      Сегодня, 09:31
      А кто говорил про "одни ворота" из власти?
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +6
    Сегодня, 09:33
    Это все стало ежедневной рутиной. Спасибо верховному.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      -7
      Сегодня, 09:45
      Слышь, чубатый, если бы тебя только власть беспокоила, а не страна в целом, то ды бы не придумал бы себе фамилию взяв за основу "Наша Раша". Ты чубатый огрызок ненавидящий просто Россию.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        0
        Сегодня, 10:19
        Мы гордо называем нашу страну "Россия", а иностранцы завистливо говорят Russia. Но все-таки она наша!
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -3
    Сегодня, 09:33
    Цитата: Кисулькен
    если не дай Бог Европа вступит в войну, то Россия не выстоит, нам бы сейчас Украину добить.

    Врете...как вы представляете себе вступление Европы в войну с Россией?
    А если в ответ по Европе Орешники полетят?
    Чем Европа будет отбиваться?
    Эти страшилки про победу Европы и поражение России оставьте глупым обывателям в Европе.
    Не способна НАТО победить Россию чисто технически.
    1. DenZ Звание
      DenZ
      -1
      Сегодня, 09:36
      Да он провокатор не очень умный ( мягко говоря). Лепет несет какой-то.
    2. Развед Звание
      Развед
      +5
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не способна НАТО победить Россию чисто технически

      Из ваших слов следует, что зато Россия способна победить НАТО чисто технически. Тогда вопрос: а почему Россия пятый год не может победить Украину? Чисто технически?
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 09:56
        Из ваших слов следует, что зато Россия способна победить НАТО

        Я этого не говорил...это вы уже дорисовали. smile
        Тогда вопрос: а почему Россия пятый год не может победить Украину? Чисто технически?

        Это не технический вопрос...а политический. smile
        Тут как раз все очевидно.
        Наша армия связана по рукам и ногам политическими и экономическими ограничениями Кремля...ЯО не применить, братский, народ, дадены гарантии безопасности руководству укронациков, по поставщикам оружия и магистралям снабжения не бьют по экономическим причинам...ну и ещё ряд причин которые нельзя озвучивать здесь. hi
        1. Развед Звание
          Развед
          0
          Сегодня, 10:16
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Я этого не говорил...это вы уже дорисовали.

          Мое предположение логически вытекает из вашего.
          Насчет ЯО согласен. А вот насчет "гарантий безопасности руководству укронациков"... Кто, где и когда их давал? В каком документе можно с ними ознакомиться? Конспирологией не интересуюсь.
      2. russ71 Звание
        russ71
        +5
        Сегодня, 09:58
        Мне кажется, что нет волевого решения именно ПОБЕДИТЬ!!!
        Все АКТИВЫ за границей ... терять не охота...
      3. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +3
        Сегодня, 10:08
        1.Потому, что провалена работа в мирное время, когда были ресурсы, влияние, транзит, свободное посещение в 404. Деньги , которые должны были идти на подкуп(устранение) воровались нашими чиновниками. Один переворот ничему не научил, пришли к второму.
        2. Потому что была плохая работа с 14-22годах (подготовка к конфликту)
        3. Потому что была не правильная оценка сил и средств врага и количества нужных наших войск и их действий в 404 и их количества.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 11:57
          Проблема что как всё воровалось - так оно и продолжается. Если можно что-то не сделать - не сделают, если можно украсть - украдут. А можно практически всё
    3. Максим из Иркутска Звание
      Максим из Иркутска
      -3
      Сегодня, 09:56
      Как в Иране, одним мигом уничтожать высшее политического руководства, а оставшимся предъявят ультиматум. И что-то я сомневаюсь, что они запустят орешник!
  9. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +3
    Сегодня, 09:43
    Так скоро всю нефтянку добьют и порты отгрузки sad
  10. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    Сегодня, 10:02
    Почему-же почему-же почему-же, как в той песенки, пятый год -_-

    Дроны в ту сторону летят почти каждый день, просто раньше сюда меньше прилитало. Но это связанно не с Украиной, а Европой. Если же есть желающие вдарить по ЕС, записывайтесь в хуситы вперед!
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:00
      В ту сторону дронов кажись гораздо меньше стало летать. Ну и летают они непонятно куда, бьют буквально в километрах от лбс, куда можно было и артой накидать. Но нет, дрон, который может долететь до Львова и попасть в тяговую подстанцию, прилетит в сарай в харьковской области fool
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 10:13
    Дорогие западные партнёры систематически выносят всю инфраструктуру, с помощью которой ворье торгует недрами России.
  12. Felaret Звание
    Felaret
    +1
    Сегодня, 10:31
    Техника тысячи порезов. Пираньи тоже не одним куском жертву к праотцам отправляют. Так и будут нас жрать, пока не окочуримся, или не забьем уже на красные линии, нарисованные совсем в другое время, в других реалиях
  13. alanery Звание
    alanery
    -1
    Сегодня, 10:50
    Вместе с озабоченностью, начались глубокие соболезнование родным... :-( плохая тенденция!
  14. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 10:58
    Европейцы и американцы взяли под контроль течение этого конфликта. А свои планы они озвучили.
    Полное текущее финансирование украинской армии и всё возрастающие поставки вооружений, в первую очередь современных беспилотников различных типов. Только британцы взяли годовое обязательство в 120 тысяч. Скорее всего в этом году увидим и массовое применение крылатых ракет против наших объектов в тылу.. Хотя европейцы для маскировки началом прямого вступления в конфликт с РФ называют 2030 год, в реальности нужно заложить. 2028г..
    Если будем идти по коридору огороженными их красными флажками, в конце нас будет ждать совсем не то, о чём говорят на федеральных ТВ каналах.