«Герани» снова поразили энергетические объекты в Днепропетровской области

Российские БПЛА продолжают уничтожать объекты энергетической инфраструктуры противника. Минувшей ночью наши БПЛА-камикадзе поразили электрическую подстанцию ПС «Першотравенская» в городе Шахтерское Днепропетровской области. Кроме того, противник сообщает об ударах по объектам инфраструктуры в Кривом Роге.

Помимо этого, ночные «Герани» поразили объекты противника в оккупированном ВСУ Херсоне, городе Шостка Сумской области, в Лозовой в Харьковской области, в Броварах в Киевской области, Харькове и Чернигове. Российские операторы БПЛА семейства «Герань» продолжают регулярно наносить удары по подстанциям, нефтебазам и газохранилищам в различных регионах Украины. Наибольший акцент делается на Полтавскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

Также продолжается планомерное уничтожение ПВД ВСУ в прифронтовой зоне. Только за последние недели «Геранями» успешно поражены места дислокации живой силы противника в Шостке Сумской, селе Каневское Запорожской области и ряде других населенных пунктов. Вместе с тем продолжается системная работа по уничтожению мобильных огневых групп противника, которые ВСУ стягивают в приграничные районы для противодействия «Гераням».

Координировать полет БПЛА для более точного поражения целей в условиях отсутствия спутниковой связи Starlink позволяет организация обширных Mesh-сетей. В частности, использование этой технологии существенно повышает результативность атак на подвижные или малоразмерные объекты, например, железнодорожные локомотивы и мобильные огневые группы противника.

  Михаил Нашарашев
    Сегодня, 10:30
    людей нет на улице
    "Неожиданно, идущий рядом со мной, Галагура что-то заподозрил и сделал знак рукой остановиться. Мы остановились.
    – Че такое, Сашок? – спросил у него младший сержант Лавров.
    – Людей нет. Где люди? – показал на пустующую часть Галагура.
    – И птицы затихли, – заметил кто-то.
    – Талалаев! – вытаращив глаза, прошипел младший сержант и приказал. – Всем в укрытие!"
  silberwolf88
    Сегодня, 10:31
    Видимо мало бъём раз продолжают кошмарить Россию … да и на фронте практически снизился темп наступления значительно … так что больше ударов разных и более жёстких … пора превращать все коммуникации в хлам
    torbas41
      Сегодня, 10:50
      Мы не мало бъем, просто бъем не туда и не тем по кому надо.
    Андрей Николаевич
      Сегодня, 10:53
      Декомунизация должна быть-декомунизацией.
  alexboguslavski
    Сегодня, 11:18
    Сегодня ночью "Герань" прилетела в дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова (более известного как "Флэш"), заявил он сам.

    Дома больше нет, но советник все еще есть. Считает, что это была целенаправленная попытка его ликвидации, из-за чего объявил срочносбор сам на себя.