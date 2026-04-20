США опубликовали видео высадки десанта на иранский корабль M/V Touska
Центральное командование США обнародовало видео, которое наглядно демонстрирует, как выглядит современная морская блокада. В Аравийском море подразделение морской пехоты США покинуло десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолетах. Затем они направились к иранскому торговому судну M/V Touska.
Записанное ночью видео показывает минимум два вертолета с десантниками. В пункте назначения военные США спустились на тросах на контейнеры, стоящие на корабле. Морпехи сохраняли молчание и держали оружие наготове.
Ранее американский эсминец USS Spruance (DDG 111) в течение шести часов требовал от коммерческого судна под иранским флагом подчиниться. После игнорирования предупреждений американцы применили оружие, чтобы лишить Touska хода. Затем в дело вступили морпехи.
Сам Трамп назвал захват Touska необходимой мерой для соблюдения морской блокады иранских портов. Он подчеркнул, что судно размерами сопоставимо с авианосцем. В Тегеране на это уже ответили, назвав действия США пиратством.
Иранские военные привели силы в повышенную боеготовность. Затем они запустили несколько волн беспилотников в сторону американских кораблей в Оманском заливе и северной части Аравийского моря.
