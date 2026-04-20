США опубликовали видео высадки десанта на иранский корабль M/V Touska

3 120 16
Центральное командование США обнародовало видео, которое наглядно демонстрирует, как выглядит современная морская блокада. В Аравийском море подразделение морской пехоты США покинуло десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолетах. Затем они направились к иранскому торговому судну M/V Touska.



Записанное ночью видео показывает минимум два вертолета с десантниками. В пункте назначения военные США спустились на тросах на контейнеры, стоящие на корабле. Морпехи сохраняли молчание и держали оружие наготове.

Ранее американский эсминец USS Spruance (DDG 111) в течение шести часов требовал от коммерческого судна под иранским флагом подчиниться. После игнорирования предупреждений американцы применили оружие, чтобы лишить Touska хода. Затем в дело вступили морпехи.

Сам Трамп назвал захват Touska необходимой мерой для соблюдения морской блокады иранских портов. Он подчеркнул, что судно размерами сопоставимо с авианосцем. В Тегеране на это уже ответили, назвав действия США пиратством.

Иранские военные привели силы в повышенную боеготовность. Затем они запустили несколько волн беспилотников в сторону американских кораблей в Оманском заливе и северной части Аравийского моря.

16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    +4
    Сегодня, 10:16
    Ну "круто" обвешанные оружием натасканные военные закошмарили гражданских,ну очень "эпично". Музочки не хватает в духе "Апокалипсиса сегодня"
    1. a.s.zzz888 Звание
      0
      Сегодня, 10:28
      еще небось, и медальки какие отхватят от пентагона, за проведение боевой операции))...
    2. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 10:57
      Смелые парни, чего уж там....
      1. Izotovp Звание
        0
        Сегодня, 11:12
        Интересно, насколько быстро они стали бы спускаться, если бы на судне нашлось пару вполне себе легальных дробовиков ? По-одному, по очереди, используя для удержания только мышечную силу без возможности использования оружия… красиво
  2. a.s.zzz888 Звание
    +1
    Сегодня, 10:26
    А чего мерикатосы не высадились на военное судно Ирана? Только и могут ковровыми, где нет ПВО, и с гражданскими воевать...
  3. solar Звание
    0
    Сегодня, 10:28
    Вертолет тоже сохранял молчание...
    1. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 10:57
      Контейнеры тоже соблюдали молчание... И даже чайки...
  4. faterdom Звание
    -1
    Сегодня, 10:29
    Ну очень умно.
    В Персидском заливе застряла масса судов, включая туристические, не говоря уж про любого размера танкеры и балкеры, имеющие отношение к США, Израилю, или, как минимум, их союзникам. И их вполне реально демонстративно захватить один-за-один, чисто в рамках информационной войны - в ответ.
    1. Уарабей Звание
      -2
      Сегодня, 10:30
      Ну вот матрасы на такой ответ и расчитывают.
      1. faterdom Звание
        -1
        Сегодня, 10:32
        Зачем? У них и так лицо, скажем не очень выглядит, союзники уже ну очень криво поглядывают на все это.
        1. Уарабей Звание
          -1
          Сегодня, 10:53
          Это видимость, что они "криво поглядывают". Ни на чем эти "кривые взгляды" не сказываются. Одна болтовня.
  5. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 10:33
    Дело идёт к тому что на судах придётся держать подразделения с тяжёлыми ручными вооружениями .
    Так куда стреляли американцы если контейнеровоз светится как ёлка.Не удивлюсь если он ещё и ход имеет .В контейнера - болванками ?
  6. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 10:35
    Потому что это военное!
  7. Earl Звание
    0
    Сегодня, 10:59
    Не сомневаюсь, Педофил с Пигом смотрели в прямом эфире героический захват гражданского судна и мастурбировали на брудершафт.
  8. Хамзат-41 Звание
    0
    Сегодня, 11:00
    США не могут отступить от Ормузского пролива! На кону вся империя нефтедоллара! Если нефть будут продавать за юани это будет серьезным ударом для доллара!
  9. мусоргский Звание
    0
    Сегодня, 11:49
    Пора бы Ирану на таких судах иметь ПЗРК!