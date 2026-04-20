«Много претензий»: Глава минсельхоза Новосибирской области отправлен в отставку

4 612 50
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку регионального министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Причину на оперативном сообщении объяснили так:



Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы.

Перечень претензий внушительный: неоперативное доведение господдержки до сельхозпроизводителей, срывы программы развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности. Но главная строка – это «опасные заболевания животных».

Губернатор подчеркнул:

Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных.

В конце 2025 года в регионе зафиксировали вспышку пастереллеза. К февралю ситуация переросла в массовый падеж и принудительный забой скота. К марту инфекция шагнула далеко за пределы области – в Омскую, Томскую, Свердловскую, Пензенскую, Самарскую области, Алтайский край и даже Якутию.

Ущерб, по разным оценкам, превысил 1,5 миллиарда рублей. Фермеры жаловались на недостаточные компенсации – власти выделили лишь 200 миллионов. Скандал дошел до Кремля после обращения телеведущей Виктории Бони к президенту.
50 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    +14
    Сегодня, 10:27
    И вот за эти все УБЫТКИ просто уволили????
    1. Scientist_ Звание
      +12
      Сегодня, 10:29
      Чаще всего за подобное награждают и повышают.
      1. Sky Strike fighter Звание
        +5
        Сегодня, 10:44
        Более всего интересно как органично Боня из запрещённого в стране Instagram вписалась в нынешнюю вертикаль власти.


        Более всего интересно как органично Боня из запрещённого в стране Instagram вписалась в нынешнюю вертикаль власти.В чем то взяла на себя функции региональных властей.Так как это они должны были обратиться в федеральный центр за помощью,а не замалчивать всё.Хотя бы на время появилась коммуникация Кремля с регионами страны.Потому что такое впечатление что региональным властям запрещено куда либо обращаться или в связи с огромным количеством косяков у региональных властей и желанием не быть за них наказанными они замалчивают всё до последнего,пока где то не случится катастрофа.А что было бы если бы Боня не обратилась через запрещённый в стране Instagram?Никто бы ни о чём и не узнал бы?

        *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена
        1. Попуас Звание
          +1
          Сегодня, 11:31
          Конкретно я её видео увидел в вк... hi пару недель назад... yes
    2. yuriy55 Звание
      +7
      Сегодня, 10:50
      Вы много слышали о судьбе некоего Захарченко, у которого наши 9 млрд. рублей (что в шесть раз больше убытка в Новосибирской области)?
      1. Sky Strike fighter Звание
        +4
        Сегодня, 10:54
        А ведь нам рассказывали что Instagram ( *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена).
        вреден, а это всего лишь средство коммуникации альтернативы которой в нашем Отечестве пока что к сожалению не создали ,а просто решили запретить.Ну был до недавнего времени Telegram и его решили затормозить.Теперь все стали переходить на южнокорейские и турецкие альтернативные приложения для общения.Такого результата хотели?

        В пояснительной записке к законопроекту говорится, что россияне продолжают рекламировать товары и услуги в запрещенных в стране соцсетях. Председатель ГД Вячеслав Володин указывал: такие платформы «ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности». По его словам, рекламируя товары в Instagram* и на других заблокированных платформах, россияне порой даже не задумываются, что «переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране».


        https://dzen.ru/a/aIyiGlcJhkQFC4UO

        Из-за ограничений Telegram в России пользователи все чаще переходят на альтернативные мессенджеры. Особенно высок интерес к тремя приложениям из Китая, Южной Кореи и Турции— WeChat, KakaoTalk и BiP соответственно.

        Согласно исследованию AdTech, в марте 2026 аудитория этих сервисов связи выросла в среднем на 60 %. А за первые три месяца текущего года прирост составил 50 %.

        Так, аудитория турецкого BiP за месяц выросла на 105 % — до 1,68 миллиона уникальных пользователей. KakaoTalk из Южной Кореи за то же время прибавил 82 % (436 тысячи пользователей). Наконец, китайский WeChat поднялся на 15 % (его аудитория теперь 1,15 миллиона человек).

        Оператор T2 также зафиксировал кратный всплеск интереса к KakaoTalk в последней декаде марта: ежедневное число его посетителей выросло в 8,8 раза.

        Отечественный форк Telega (альтернативная сборка на базе протоколов Telegram) показал самую высокую динамику — плюс 160 %, что соответствует почти 7,5 млн человек. Однако из-за удаления приложения из App Store 9 апреля сервис может лишиться внушительной части своей аудитории.

        В целом же лидер прежний. Несмотря на все проблемы, это Telegram, которым пользуются свыше 100 миллионов жителей России.
        1. yuriy55 Звание
          +1
          Сегодня, 11:02
          Нам тоже много рассказывали о радиостанциях «Свобода», «Свободная Европа» и «Голос Америки» именно те, у кого была радиоаппаратура иностранного производства или ВЭФы с расширенным диапазоном частот...
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            +1
            Сегодня, 11:04
            Именно те, у кого была радиоаппаратура иностранного производства или ВЭФы с расширенным диапазоном частот потом и захотели резко сменить комсомольское прошлое на будущее с капитализмом западного образца. Резко перекрасились в либералов все как один.Ну и смысл тогда было запрещать?Чтобы пытаться контролировать умы общества?
        2. Aken Звание
          +2
          Сегодня, 11:10
          Telega это подделка - мимикрия под Телеграм. Распространяется с целю шпионажа за пользователями. У кого есть - немедленно удалите.
      2. Aken Звание
        0
        Сегодня, 11:08
        А что не так с Захарченко? В чём его вина?
          +1
          Сегодня, 11:43
          Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 12,5 года за коррупцию, госпитализирован в клиническую больницу на севере Москвы. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович на своей странице в Facebook.
    3. роман66 Звание
      +1
      Сегодня, 10:59
      Ха, этот они еще его счета и активы не считали.
  2. a.s.zzz888 Звание
    +4
    Сегодня, 10:29
    ... а это точно на ВО статья?
    1. роман66 Звание
      +4
      Сегодня, 11:01
      Это про крепкий тыл! Кстати, а федеральный министр сельхоза - вообще не при делах???
      1. Aken Звание
        +5
        Сегодня, 11:11
        Он ничего не знал. Ему забыли доложить. Он узнал всё от Бони.
          +3
          Сегодня, 11:50
          Вот тебе и Боня.(сарказм если чо!) Навела шороху. А ведь до этого никто и не знал про массовый забой больного (или якобы больного ) скота в Сибири. А тут Боня.
  3. alexoff Звание
    +2
    Сегодня, 10:32
    Мавр сделал свое дело, мавр может уйти
  4. faterdom Звание
    +5
    Сегодня, 10:36
    Боня, пишы исчо!
    Монако форева!
  5. rocket757 Звание
    +4
    Сегодня, 10:37
    сигналы... это, даже, не смешно... negative
  6. alexboguslavski Звание
    +6
    Сегодня, 10:37
    Скандал дошел до Кремля после обращения телеведущей Виктории Бони к президенту.


    Это какой-то позор(с).
    1. Добрый злыдень Звание
      +5
      Сегодня, 10:42
      Адресок Бони не подскажете? От нее инфа до президента хорошо доходит!
      1. Aken Звание
        +2
        Сегодня, 11:12
        У Бони 13 миллионов подписчиков. Это те люди, которые теперь точно не проголосуют за ЕР.
        Игнорировать её - потерять власть.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    +4
    Сегодня, 10:38
    Эта версия для обывателей.
    В этой истории все гораздо интересней и круче.
    И она не укладывается в рамки этой статьи...здесь можно увлекательный сериал сделать со всеми наворотами.
    Детали лучше уж люди не из нашего района озвучивают.
      +3
      Сегодня, 11:42
      Фермера из этого региона говорили,что сначала представители мираторга приезжали, "милостиво"просили продать хозяйство по дешевле, после отказа уже находили на фермах опасные болезни...утверэдать что это правда не буду,но я эту историю так знаю... hi
        0
        Сегодня, 12:09
        Ничего нового. В губернаторство Ткачева, парни прятали своих хрюшек по камышам, спасали от забоя.
        А он потом еще и министром стал.
        Чего еще ожидать от этой власти. История повторилась снова.
    +3
    Сегодня, 10:40
    К.. з.. л отпущения легко отделался - хорошо хоть не самоубили
    +11
    Сегодня, 10:45
    У большинства россиян сложилось мнение что никакого заболевания не было, пандемии не было, потому что изначально все замалчивалось. Просто вырезали ЗДОРОВУЮ скотину варварским способом, а зачем, в этом должно разбираться ФСБ. Если о причине массового забоя скота не говорят то значит это чистое вредительство, диверсия в условиях войны с Западом. Мало у нас терактов, походу это один из них. Надо проверить все властные структуры на наличие вражеских агентов.
    -3
    Сегодня, 10:46
    Боня наша спасительница! :-)
    +7
    Сегодня, 10:51
    1) Согласно нормативным документам по ветеринарии пастереллёз лечится антибиотиками, а не уничтожается скот. Не стыковка получается. 2) Если предположить, что под этим заболеванием скрывали ящур, то тогда не бьётся обращение с уже умерщвленным скотом. В сети есть видео, снятое уже на Пасху, скот так и валяется возле скотомогильника. А сколько этих видео было во время забоя - тупо бросали сначала, а утилизировали уже потом и как-нибудь. Если это был ящур или какое другое опасное заболевание, за одну такую утилизацию можно смело снимать чиновников с должностей и отдавать под суд за халатность, массово. Они же по факту способствовали его распространению. 3) Скорее всего есть третья причина, о которой можно только гадать. А т.к. анализы на болезнь даже не проводили (как утверждают пострадавшие крестьяне), то эта причина и вовсе не связана со вспышкой болезни...
    +5
    Сегодня, 10:54
    А если бы Боня до Путина не достучалась, уволили бы главу минсельхоза Новосибирской области? А губернатор Новосибирской области, как и Путин, был не в курсе? Ему Боня тоже должна была сообщить о происходящем?
    +4
    Сегодня, 10:56
    К февралю ситуация переросла в массовый падеж и принудительный забой скота.

    Американцы перебили всех бизонов - кормовую базу индейцев, а у нас не организовали вакцинацию КРС, что привело к принудительному забою скота...
    А в нашей стране есть ветеринарная служба и физические ветеринары для домашнего КРС, и ли они все тренируются на кошках и собаках?
    +3
    Сегодня, 10:56
    А вот и "стрелочника" нашли.
    +4
    Сегодня, 10:58
    Главная претензия в том, что правда вылезла наружу, но когда все поутихнет его пристроят на теплое местечко, ведь он лишь исполнитель.
    -5
    Сегодня, 10:59
    Боне той до ноги те коровы. Там все решилось задолго до того, как гламурная фифа клюв раскрыла. У Бони жопаболь от осознания факта, что блогеров могут приземлить за мошенничество.
    +5
    Сегодня, 11:00
    А туту видимо реально обосрались и коричневое по ляжкам прикрыть пытались не умело или мутили очередной схематоз, но опять же тяма не хватило все разрулить без лишнего шума.
    +2
    Сегодня, 11:03
    Даже странно, могли простить и наградить. А так где ни будь опять всплывет министром- регионалом.
    +4
    Сегодня, 11:14
    Меня вот, что волнует. ладно скот попал под УБОЙ. но тогда компенсируйте им по полной стоимости. что бы люди могли приобрести вновь.
    -2
    Сегодня, 11:22
    Не передёргивайте ,из Бони революционерка как из меня Максимус Трамп . laughing Боня не в курсе много ,она озвучила только то что есть у " блохеров ".Внимательно по буквам читайте ответ Пескова - перевод его пурги " девочка молодец она в курсе проблем ,по которым идёт уже работа .Кто боялся - тот ещё больше будет бояться." Даже на западе поняли что из Бони Навольный*** не получится ибо тупа и живёт за границей. laughing drinks
    +3
    Сегодня, 11:24
    Нынешняя номенклатура своих не бросает. Вот увидите будет назначен генеральным в каком ни будь холдинге.
    -2
    Сегодня, 11:26
    Слышен голос из прекрасного Монака,
    Прекрасная Монака, не будь ко мне жестока,
    От чистого истока в пркрасную Монаку
    Я начинаю путь.
    Теперь этот министр тоже сможет переехать в Монаку, стать там блогером и писать свою версию скотства Пескову.
    +4
    Сегодня, 11:27
    В этой новости печально все.
    1 - получается власть обворовала граждан компенсировав им лишь 1/7 ущерба который сама и причинила (насильственное изъятие и уничтожение скота).
    2 - до уровня Кремля власть не работает, не может представлять интересы народа, ведь все структуры (депутаты, чиновники, надзорные органы, местная администрация, журналисты и и.д.) не были услышаны а Кремль услышал лишь Викторию Боню.
    3 - Президент сам не интересуется происходящим в стране, если работают только обращения телеведущей...

    Это особенно печально учитывая то что сейчас идёт СВО и власть обязана реагировать не только на нарядных девушек.
    +2
    Сегодня, 11:31
    Удивительная вещь,у среднеазиатов проживающих в новосибирской области и имеющих скотину,животных не трогали.
      0
      Сегодня, 12:05
      Не сметь межнациональный мир нарушать! На улицах Новосибирска овцы пасутся, а вы завидует. Какой наукоград без овец и мечетей? Где прикажете учёным намаз совершать?
      0
      Сегодня, 12:09
      По этому поводу хороший пример. Китайцы провели митинг в Комсомольске на Амуре приехали полиция, нацгвардия. но близки не подходили.
      Когда коренное население страны решило провести митинги по поводу блокировок интернета, им сказали, что в стране ковид и митинги запрещены.
    +3
    Сегодня, 11:34
    Во автор врет, какие такие опасные заболевания были, если они секретные. Когда это началось все вообще хранили молчание. Свет отключали, интернет глушили, только бы весть о массовом незаконном забое скота не просочилась наружу. Ментов колоннами направляли ОМОН с дубинами и щитами. Если это все так было зачем было это все.? А так лживый автор красиво упаковал ,Иуда ,продался власти и типа никто не виноват Стрелочника нашли,министра. Такое беззаконие творили, а это теперь как бы за кадром. Губер ни при чем,прокуратура,СК, менты .Не надо считать нас дураками.Жаль, что ВО становится таким провластным рупором,где другое мнение не нужно.То что творит власть сейчас ,это госпереворот и геноцид русского народа.Когда уже вы нажретесь олигархи,власть и прочая банда ?
    0
    Сегодня, 11:35
    Нашли крайнего. А кто проверять, кем-то в минсельхозе, одобренные прививки будет, или опять "комерческая тайна"?
    0
    Сегодня, 11:40
    Обо сра лся губернатор, а Минсельхоза в отставку отправили! Похоже у губера Новосибирской области в части конфликта интересов рыльце в перьях.
    -1
    Сегодня, 11:51
    на которой уже клеймо негде ставить ...
    0
    Сегодня, 12:02
    Виктория Боня услышана! Ну, он наверное от корпоратов достаточно получил. И детям и внукам хватит, а крепостные, да кому о6и интересны?
    0
    Сегодня, 12:07
