Фото солдата ЦАХАЛ, разбивающего статую Христа на юге Ливана, вызвали резонанс
Действий израильской армии все сильнее осуждаются мировой общественностью. Но облетевшее сеть фото солдата ЦАХАЛ, разбивающего кувалдой статую Иисуса Христа во время рейда на юге Ливана, вызвали особый резонанс.
Фотографии, появившиеся в соцсетях, были опубликованы одним из местных граждан.
Командовании ЦАХАЛ не стали отрицать факт вандализма и подтвердили подлинность кадров. Оно пообещало, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные – наказаны. Там заявили, что он противоречит израильским моральным ценностям.
Как уточнили на ливанском портале Lebanon Debate, варварское деяние было совершено в населенном пункте Дибель на юге страны.
В публикации СМИ указано:
Израильский военный разбил голову статуе пророка Иисуса Христа в время рейда на юге Ливана.
Акт вандализма со стороны солдата ЦАХАЛ вызвал большое возмущение мировой общественности. Негативная реакция проявилась даже в США, где традиционно сильны произраильские настроения. К примеру, известный американский блогер Джексон Хинкл назвал демонами «героя» публикации и его сослуживцев, творящих зверства на юге Ливана.
На своей странице в социальной сети он написал:
Настоящие демоны.
Свое возмущение высказала и журналистка из США Кэндис Оуэнс. Она заявила:
Какие комментаторы уверенно будут читать нам лекции о иудео-христианских ценностях?
А в это время израильская армия методично разрушает инфраструктуру и жилые районы Южного Ливана.
