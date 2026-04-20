Пхеньян модернизирует свой арсенал: КНДР испытала ОТРК с кассетной боевой частью

В КНДР успешно проведены испытания кассетной боевой части для баллистической ракеты «Хвасонпхо-11ра». Пуски пяти ракет малой дальности были выполнены по полигону у восточного побережья республики. Ракеты преодолели расстояние 136 км и нанесли сосредоточенный удар по островной цели площадью 12,5–13 га.

Согласно сообщениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), маневренная твердотопливная ракета «Хвасонпхо-11ра» относится к классу тактических баллистических ракет «земля–земля». Ракеты данного типа размещаются на самоходной пусковой установке. ОТРК «Хвасонпхо-11ра» с массой боевой части в 250-500 кг способна поражать цели на дальности до 300 километров. «Хвасонпхо-11ра» размещаются на установленной на трехосном колесном шасси самоходной пусковой установке с четырьмя транспортно-усковыми контейнерами.




Появление кассетной боевой части является очередным шагом КНДР по совершенствованию ракетного арсенала в направлении большей гибкости боевого применения. В частности, оснащение ракет кассетными боеголовками может повысить их эффективность при поражении площадных целей, включая военные объекты США, расположенные в южной части полуострова.

Глава КНДР Ким Чен Ын, наблюдавший за испытаниями, отметил, что разработка и внедрение кассетных боевых частей различного назначения позволяют в полной мере удовлетворить оперативные потребности вооружённых сил республики. Он подчеркнул, что для эффективного ведения боевых действий важны как высокая точность ударов, так и способность поражать цели, расположенные на значительной площади.
  a.s.zzz888
    Сегодня, 11:06
    Кассета, она и в Африке кассета. Молодцы северяне. Засыпят содержимым кого хочешь ...
    Silver99
      Сегодня, 11:09
      В мире есть только две страны которые открыто могут дать в зубы гегемону США без всяких красных карандашей и суровых озабоченностей....... это КНДР и Иран.