ЕС может ввести санкции против Израиля благодаря уходу Орбана

Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников, Израиль может вскоре столкнуться с санкциями Брюсселя. Причина проста: ушел главный «блокировщик» таких решений – Виктор Орбан.



Венгерский премьер на протяжении долгого времени тормозил любые антиизраильские инициативы. Теперь, после поражения его партии на выборах и прихода к власти Петера Мадьяра, вето может исчезнуть. Издание констатирует:

Эти санкции, вероятно, продвинутся.

Собеседники Politico не скрывают, что поводом стала не только смена венгерской вывески, но и действия израильской армии в Ливане. Масштабные удары по югу Ливана, гибель мирных жителей и миротворцев, наземная операция. Все это, по словам источника, стоило Израилю некоторых друзей в Европе.

В Брюсселе обсуждают вполне конкретные меры. Вплоть до приостановки соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. Документа, который регулирует торговые и политические связи между сторонами. Это серьезный шаг, который ударит по израильской экономике.

Напомним, Евросоюз ранее неоднократно призывал Израиль прекратить наземные операции в Ливане. Призывы игнорировались. Теперь, когда венгерская «защита» ослабла, терпению Брюсселя может прийти конец.
  1. Ilya-spb Звание
    Сегодня, 11:28
    Израиль? Это другое. Евросоюз не будет вредить иудеям.
    1. Silver99 Звание
      Сегодня, 11:38
      Главный блокировщик санкций против Израиля-это Трамп !!! Они в одной иудейской связке.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Сегодня, 11:39
      Может и будет.В наше время нельзя ни в чём быть до конца уверенным.Газета The Jerusalem Post недавно привела оценку аналитика Иерусалимского центра по вопросам внешней политики и безопасности Йони Бен Менахема: "Турция — это новый Иран".За этим стоит представление о том, что Анкара, если Тегеран ослабнет, может попытаться сама занять ведущие позиции в регионе.В середине марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu заявил: после иранского конфликта Израиль "не может жить без врага". Следующей, по турецкой трактовке, окажется Анкара. Израиль, утверждает турецкая сторона, теперь пытается "объявить Турцию новым врагом".
      Суннитская Турция на сегодняшний день во многом контролирует суннитскую Сирию,так же как шиитский Иран во многом контролирует преимущественно шиитский Ирак.Для Израиля же замена проиранского Асада на протурецкого Джулани (Шараа)по сути как замена шила на мыло.Ну и не забываем про соперничество Израиля и Турции за звание главного газового хаба в Европу.

      . Однако структурное соперничество Турции и Израиля за последние годы закрепилось и на фоне иранского кризиса проявилось еще отчетливее. Сейчас обе страны рассматривают друг друга как угрозу собственной безопасности.Возьмем Иран. Израильское правительство во главе с Нетаньяху стремится к сценарию, при котором власть в Тегеране либо будет свергнута, либо окажется настолько ослаблена, что перестанет представлять для Израиля экзистенциальную опасность. Возможный вакуум власти и хаос, который почти неизбежно последует за ним, Нетаньяху, по сути, готов принять как побочный эффект.Турция, напротив, хочет предотвратить такой сценарий. Не потому, что считает Тегеран союзником, например, в Сирии обе страны годами преследовали противоположные цели, а потому, что для Анкары нынешняя власть в Иране выглядит меньшим злом. Ее падение, как опасаются в Турции, откроет пространство для того, чтобы курдское движение добилось большей автономии. Турецкие силовые структуры рассматривают эти стремления как риск для безопасности страны. ... В Сирии в последние годы Анкара и Иерусалим тоже преследовали разные цели. Турция является одним из ключевых сторонников нового лидера страны Ахмеда аш-Шараа и делает ставку на максимально стабильное, централизованно управляемое государство. Мотивы во многом те же, что и в отношении Ирана: Анкара стремится не допустить закрепления курдских автономий и одновременно предотвратить новые волны беженцев.
      Израиль же не доверяет новой власти в Дамаске и приписывает ей опасную исламистскую идеологию. С этой точки зрения децентрализованная Сирия со слабым руководством проще контролируется.


      https://inosmi.ru/20260420/turtsiya-278045741.html
    3. astepanov Звание
      Сегодня, 11:49
      А Россия будет? Или "мы своих не бросаем", включая рыжего Толика?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 11:29
    ❝ ЕС может ввести санкции против Израиля благодаря уходу Орбана ❞ —

    — «Нет худа без добра» © ...
  3. APASUS Звание
    Сегодня, 11:32
    Как ? Как ЕС посмеет что то сказать Израилю ? Это они скорее Орбаном прикрывались ,что это он не дает ,а сейчас найдут другую причину. Просто не верю что санкции требуют столь долгого согласования ,там Урсула выступила и санкции к утру готовы
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      Сегодня, 11:51
      Вчера Мадьяр заявил ,что Орбан может встать на место Урсуллы , вот был бы номер.))) Сегодня санкйии введут ,а завтра опять оменять . laughing
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 11:32
    Где смеяться ,что не делает ЕС всё к лучшему ?! wassat
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      Сегодня, 11:49
      все к лучшему ,только не для ЕС ...впрочем как обычно )))
  5. Incvizitor Звание
    Сегодня, 11:36
    Вряд ли введут они все из одного вольера "не выпускать, больны холерой!"
  6. taiga2018 Звание
    Сегодня, 11:44
    Ставлю свои седины что санкций ЕС в отношении Израиля не будет,но если и будут то очень формальные и после очень долгих извинений со стороны европы, мол ну не могли мы иначе,простите нас.
  7. Владислав Минченко Звание
    Сегодня, 11:49
    Вот зачем чепуху писать?
    Никто и никогда против этого бешеного пса Израиля санкций не введёт.
    Иначе гегемон рассвирипеет, т.к. тоже воюет на стороне Израиля.
  8. a.s.zzz888 Звание
    Сегодня, 11:56
    Аха, "может" , но далеко не факт...
  9. Earl Звание
    Сегодня, 12:01
    Ракетно-бомбовый удар по сионистам всяко был бы лучше, ну для начала хоть так. А вообще удивительно, что осуждая одних фашистов, Европа одновременно наизнанку выворачивается для поддержки других.
  10. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 12:09
    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана. В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».