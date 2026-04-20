ФСБ задержала гражданку ФРГ, по заданию Киева готовившую теракт в Пятигорске

ФСБ удалось предотвратить очередной теракт, совершить который украинские спецслужбы планировали на объекте правоохранительных органов Ставропольского края. В Пятигорске задержали 56-летнюю гражданку Германии, в рюкзаке которой обнаружили снаряженное поражающими элементами взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Теракт планировалось совершить в утренние часы для наибольшего количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщают в ФСБ, привести бомбу в действие предполагалось дистанционно. Для исполнения теракта украинские спецслужбы завербовали гражданина одной из среднеазиатских республик 1997 года рождения, который должен был привести СВУ в действие путем дистанционного подрыва. При этом женщине отводилась роль так называемого «биодрона» — предполагалось, что она погибнет при взрыве. По словам задержанной, в апреле текущего года с ней в мессенджере связался человек с ярко выраженным украинским акцентом, предложивший высокооплачиваемую работу. После того как женщина согласилась, куратор поручил ей забрать из тайника сумку и доставить ее на территорию одного из объектов правоохранительных органов.



Задержанные дали признательные показания и пояснили, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных спецслужбами Украины. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ. В ведомстве напоминают — все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

  Василенко Владимир
    Сегодня, 12:16
    а кто по происхождению сей гражданка ФРГ?!!!
    в 56 лет вроде как мозги уже быть должны, а для маразма еще рановато
    Tagan
      Сегодня, 12:27
      в 56 лет вроде как мозги уже быть должны

      Если они у некоторых экземпляров куриные, то положение это никак не спасет. Мозги вроде есть, а ума нема.
    двп
      Сегодня, 12:29
      Скорее всего уроженка СССР,выехавшая в Германию. В своё время много этнических немцев туда рвануло по программе переселения соотечественников.
      Юрась_Беларусь
        Сегодня, 12:34
        Это не обязательно должна быть немка из Поволжья. Немецкое гражданство женщина могла получить выйдя замуж за немца. А тут выбор национальностей большой как Советский Союз.
      Василенко Владимир
        Сегодня, 12:34
        а Россия ей что прищемила?
        topol717
          Сегодня, 12:56
          Пообещали большое финансовое вознаграждение. Ничего личного просто бизнес.
            Сегодня, 13:06
            на сколько я понял, платить ей не собирались laughing
              Сегодня, 13:09
              А зачем ей платить?))) Они уже все попилили. Как Попандопуло.
    3. Монтесума Звание
      Сегодня, 12:36
      По данным РИА-Новости, эта "гражданка" была ещё и дроппером, то есть, предоставляла свои банковские карты для финансовых мошеннических операций - та ещё паскуда.
      Сегодня, 13:42
      Наверняка советская украинка. Тут два варианта:
      -Или еврейская эмиграция с Украины. Из много с Украины понаехало
      -Или вышедшая за муж за немца украинка. В семидесятые немцы участвовали в строительстве нефтепровода Дружба. И многие молодые строители женились на местных. На украинках в том числе (Нормальна по сути своей, история)
      Сегодня, 13:44
      Мне из среднеазиатских, да ещё и немцев, только одна на ум республика приходит, и русофобия там давно процветает, те ещё нацики !!
  Руслан М
    Сегодня, 12:32
    Пораб вернуть смертную казнь с трансляцией исполнения. Иначе это не прекратится. Но увы, Кремлевские старцы такое не потянут перед "западными партнерами".
    Konnick
      Сегодня, 12:39
      Перед показом сериалов....специально для недалеких
    topol717
      Сегодня, 12:58
      Почитайте что такое драконовские меры и почему вдруг они неожиданно стали плохими, я думаю у вас изменится отношения к приговорам.
  APASUS
    Сегодня, 12:40
    Что обещали гражданину ФРГ интересно ,за теракт ? Это надо быть таким упоротым в ноль, что бы из Германии поехать в Россию для теракта .Это не случайная жертва ,это убежденный нацист должен быть
    Владимир М
      Сегодня, 14:05
      В статье как-то коряво написано. Не говорится, что "немку" завербовали именно для теракта, но акцент вербовщика упоминается.
      В тоже время говорится кого завербовали для теракта.
      Для исполнения теракта украинские спецслужбы завербовали гражданина одной из среднеазиатских республикреспублик
  Старый еврей
    Сегодня, 12:40
    Это будет продолжаться до тех пор, пока не закроют границы и не введут визовый режим со всеми странами. Жизненно необходимо для безопасности страны ликвидировать институт второго гражданства для всех, в т.ч. и "новых" граждан, у которых в кармане всегда имеется второй паспорт.
  tralflot1832
    Сегодня, 12:51
    Догадайтесь с одного раза какая это гражданка Германии ,которая разбирается в украинском акценте и в Германии она появилась в 1995 г В Россию приехала в 2022 г..Не видать ей немецкой пенсии.
    Fachmann
      Сегодня, 13:32
      Андрейhi, чисто теоретически, если эта ненормальная успела отработать в Германии 60 месяцев, то уже при достижении 64 лет, сидя в России на шконке, она может online оформить заявление на получение так называемой ранней пенсии (с уменьшением на 10,78%) из Германии, или, если ещё немного подождёт, в 67 лет полностью заработанную.
      Для справки, в Германии нет "минимальной пенсии", сколько заработал, столько и будешь получать. Грубо, если ты зарабатывал 2000 брутто в течение пяти лет, пенсия в 67 лет примерно 80 - 90 евро...
  север 2
    Сегодня, 12:52
    и всё время ведь кто то закладывает в тайники эти готовые и начинённые поражающими элементами взрывные устройства . Завербованному террористу остаётся только забрать эти готовые взрывные устройства и дальше всё по сценарию . Сколько по всей России таких закладок и кто эти закладки делает , вот не менее актуальные вопрос ? Не думаю что эти самодельные устройства изготовляет на Украине а потом их уже готовых переправляют в Россию и "развозят" по всей России в тайники . Возможно что именно в России их и изготовляют и по тайникам закладывают . Работы у ФСБ ну прямо непочатый край.
    А то постоянно в сообщениях - террорист забрал изготовленное взрывное устройство из тайника . Кто это устройство изготовил и кто её заложил в тайник?
    Юрий Васильев
      Сегодня, 13:03
      На Украину работают британские, американские, возможно и другие спецслужбы, они и помогают, изготавливают здесь же.
      литий17
        Сегодня, 13:49
        Это как? На територии посольств изготовляются и потом закладываются? Это уже не смешно показывать на бритов и компанию. Я что то не слышал что взяли тех кто закладывает и изготовляет. Берется всякая одноразовая шушера а система управления ими себя чувствует неплохо. Я понимаю, что есть клан недовольных и по факту от них только вонь в сетях. Но оказывается есть у нас и бендеровское подполье, которое стоит признать....
        Юрий Васильев
          Сегодня, 14:15
          Конечно не на территории посольств, зачем? Есть целая сеть агентов, были бы деньги, а денег у них много.
      Normann
        Сегодня, 14:49
        Они не на украину работают, они работают против нас руками украинцев
  VovaVVS
    Сегодня, 13:16
    Решила отметить день рождения любимого фюрера...
  Лиза Кернер-Тимошенко
    Сегодня, 13:45
    Сразу расстрелять надо таких!!!!!!!!!!
    rosomaha
      Сегодня, 14:14
      нет, при задержании избивать, а потом таких мучать надо неск дней..а потом живыми кидать свиньям на съедение..причём делать это партиями, пока пару мучают грызут..др пара смотрит на всё это и ждёт своей участи..а рядом ходит щуплый очкарик и издевательски-спокойным голосом рассказывает, что сейчас с ними будет, доводя до состояния что бы они молили о пощаде..но их брыкающихся и кричащих волокут, как обоср..й матрас, на экзекуцию. И всё это пока не публиковать..мол пропал чел без вести. Пусть хоть кто то получит удовольствие от уничтожения предателей России.
  Andrey Victorovich
    Сегодня, 14:20
    Это мы с этими "кураторами терактов" хотим о чём то договориться на переговорах? И они после переговоров будут заниматься исключительно музицированием на фортепиано, играть с кошечками и пить тёплое молоко на ночь?