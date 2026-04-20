СМИ: над Украиной пролетела ступень американской многоразовой ракеты New Glenn

Судя по всему, над Украиной пролетела вторая ступень американской многоразовой космической ракеты New Glenn. Этот объект вовсе не был метеором, как предполагали некоторые.



Такое мнение было высказано в одном из украинских СМИ.

Речь идет о запуске, которые провела вчера компания Blue Origin, принадлежащая американскому предпринимателю Джеффу Безосу. В ходе пуска первая ступень ракеты, уже использованная ранее в предыдущей миссии NG-2, успешно выполнила возложенные на нее задачи, совершив успешное приземление на платформу. Это стало доказательством того, что она вполне может быть использована повторно.

Но со второй ступенью все вышло далеко не так удачно. А ведь именно на нее возлагалась главная часть миссии. Ступень должна была вывести на околоземную орбиту спутник BlueBird 7 от компании AST SpaceMobile. Но он оказался не там, где должен быть, а гораздо ближе к Земле. Так как аппарат вывели на нерасчетную орбиту, он не сможет функционировать, а сойдет с нее и сгорит в плотных слоях атмосферы. Возможно, полет именно этой неудачно запущенной ступени и зафиксировали украинские наблюдатели.

Таким образом, компания Blue Origin одновременно добилась крупного успеха в использовании многоразовых ракет-носителей и потерпела серьезную неудачу и значительные убытки.

Спутник BlueBird 7 должен был стать вторым аппаратом в группировке, принадлежащей компании AST SpaceMobile из Техаса. Он должен был оказаться на околоземной орбите уже через час и 15 минут после старта ракеты, но что-то пошло не так.

  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +4
    Сегодня, 12:41
    СМИ: над Украиной пролетела ступень американской многоразовой ракеты New Glenn

    Жаль, что не по Банковой.
    Символичное "послание свыше" было бы.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Андрей К
      Жаль, что не по Банковой.
      Символичное "послание свыше" было бы.

      Однако же, кое-что прилетело, куда надо. Информация канала "Военкоры Русской Весны".
      Советник министра обороны Украины заявил о прилете "Герани" по его дому

      ▪️ Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что это был целенаправленный удар с целью его убийства.
      ➖"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный «Шахед» врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив", — пишет он.
  2. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +1
    Сегодня, 12:44
    New Glenn 3 угробил спутник BlueBird 7
    «Во время миссии New Glenn 3 спутник BlueBird 7 был выведен на более низкую, чем планировалось, орбиту верхней ступенью ракеты-носителя»,
    — сообщили в компании Blue Origin -
    «Несмотря на то, что спутник отделился от ракеты-носителя и получил питание, высота его орбиты слишком мала для поддержания работы с помощью бортовых двигателей малой тяги, поэтому он сойдет с орбиты».

    ОФИГЕННЫЙ "успех" :))
    1. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 13:54
      Цитата: Петр Яковлев
      ОФИГЕННЫЙ "успех" :))

      Это несомненный успех.
      Да, ПН не вывели на расчетную. Такое бывает. И нередко.
      Но ступень "Never Tell Me the Odds" (GS1-7E02) уже летала на второй миссии New Glenn (NG-2, 13 ноября 2025 года). Тогда она впервые в истории программы успешно приземлилась на дроншип Jacklyn в Атлантике после запуска зондов NASA ESCAPADE к Марсу.
      Для NG-3 эту же первую ступень запустили повторно — это была ее вторая полётная миссия. Да, двигатели BE-4 полностью заменили на новые (с апгрейдами), но сам корпус ступени — reused.
      После разделения ступень снова успешно села на тот же дроншип Jacklyn — это её вторая посадка.
      Blue Origin за один день вошла в клуб компаний, которые не просто сажают бустеры, а повторно используют и повторно сажают их на орбитальной тяжёлой ракете. Это первый случай reuse первой ступени New Glenn в истории.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:44
    Почему не посадить ступень с помощью парашюта и только на последнем этапе использовать двигатель для торможения ? Тут маразм какой то ,видели когда ни будь как птицы летят хвостом вперед
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:51
      Ну типа на луне нет атмосферы и поэтому надо делать так. А парашют сдувается ветром и попасть в платформу очень тяжело. но вот попасть в квадрат 1Х1 км наверное можно и на парашюте. Я бы вообще предложил использовать УМПК с ФАБов до аэродрома, а дальше или с колесиками на ВПП или парашют и замедление двигателем в последней фазе.
    2. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +2
      Сегодня, 12:58
      Там слишком огромный вес и скорость падения, в условиях когда важен каждый килограмм веса это не эффективно. А так парашуты уже давно используются, правда для маленьких ракет-носителей, как например у Rocket Lab, они просто скидывают отработанную ступень с парашутом и потом ее вертолет ловит.
    3. bk316 Звание
      bk316
      +2
      Сегодня, 13:02
      Почему не посадить ступень с помощью парашюта

      Потому что для Луны не подходят ни парашют ни самолетная посадка.
      А сейчас у все прицел на Луну
    4. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -1
      Сегодня, 13:36
      Тут маразм какой то ,видели когда ни будь как птицы летят хвостом вперед

      Похоже над видео поработал какой-то боец идеологического фронта. Зачем показывать обратную промотку записи, какая цель? Убедить всех, что ракета грохнулась на землю - так в это только неучи могут поверить.
      Ракета стартовала с морской платформы, а уж что с ней произошло дальше это видео не объясняет, но так хотелось кому то кинуть дерьма на американцев fool
      1. Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        0
        Сегодня, 14:15
        Аметист ,А ты что у нас. Америкафил что-ли?
      2. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 14:51
        так хотелось кому то кинуть дерьма на американцев

        Это вряд ли, зачем что-то куда-то кидать, если они и так по шейку в нем?
        Угрохать 6 тонный спутник при стандартном пуске на низкую орбиту, это надо уметь.
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:52
    Та,ни! Це фанера литила до Парыжу,а попала у Куев! laughing
    Как хочется кохлам чтоб всё в мире вертелось вокруг краины...
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 13:08
      Как хочется кохлам чтоб всё в мире вертелось вокруг краины...

      Так это не им хочется - это автор пишет ахинею, а комментирующие на нее ведутся. Ступень двигалась в космосе, который не имеет госграниц. Можно сказать, что она до этого летела над территорией Европы, а после Украины над территорией РФ - только это глупость несусветная fool
      1. Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        0
        Сегодня, 14:19
        Это не Ахинея , просто тебе надо разобраться в теме вопроса
      2. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 14:55
        двигалась в космосе, который не имеет госграниц.

        За то он имеет НИЖНЮЮ границу.
        И судя по всему она не была достигнута, а значит она двигался в воздушном пространстве Украины.
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:16
    Судя по всему, над Украиной пролетела вторая ступень американской многоразовой космической ракеты New Glenn. Этот объект вовсе не был метеором, как предполагали некоторые.
    мыже тоже запускаем ракеты в космос, и что ни одна 2 ступень не может куда-то на Украину упасть?
  6. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    Сегодня, 13:19
    ...Этот объект вовсе не был метеором, как предполагали некоторые...

    Но обострение хронического метеоризма у х0хл0в вызвал.