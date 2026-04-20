СМИ: над Украиной пролетела ступень американской многоразовой ракеты New Glenn
Судя по всему, над Украиной пролетела вторая ступень американской многоразовой космической ракеты New Glenn. Этот объект вовсе не был метеором, как предполагали некоторые.
Такое мнение было высказано в одном из украинских СМИ.
Речь идет о запуске, которые провела вчера компания Blue Origin, принадлежащая американскому предпринимателю Джеффу Безосу. В ходе пуска первая ступень ракеты, уже использованная ранее в предыдущей миссии NG-2, успешно выполнила возложенные на нее задачи, совершив успешное приземление на платформу. Это стало доказательством того, что она вполне может быть использована повторно.
Но со второй ступенью все вышло далеко не так удачно. А ведь именно на нее возлагалась главная часть миссии. Ступень должна была вывести на околоземную орбиту спутник BlueBird 7 от компании AST SpaceMobile. Но он оказался не там, где должен быть, а гораздо ближе к Земле. Так как аппарат вывели на нерасчетную орбиту, он не сможет функционировать, а сойдет с нее и сгорит в плотных слоях атмосферы. Возможно, полет именно этой неудачно запущенной ступени и зафиксировали украинские наблюдатели.
Таким образом, компания Blue Origin одновременно добилась крупного успеха в использовании многоразовых ракет-носителей и потерпела серьезную неудачу и значительные убытки.
Спутник BlueBird 7 должен был стать вторым аппаратом в группировке, принадлежащей компании AST SpaceMobile из Техаса. Он должен был оказаться на околоземной орбите уже через час и 15 минут после старта ракеты, но что-то пошло не так.
