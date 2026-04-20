Китай осудил захват США судна под иранским флагом

Китай обозначил свою позицию по инциденту в Оманском заливе. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о принудительном перехвате грузового судна под иранским флагом американскими военными.
Пекин призвал все стороны ответственно соблюдать режим прекращения огня:
Ситуация в Ормузском проливе остается чувствительной и сложной. Мы призываем вовлеченные стороны избегать дальнейшей эскалации и создать необходимые условия для восстановления нормального судоходства через пролив.
Ранее американский эсминец USS Spruance открыл огонь и высадил десант на корабль Touska. Он, по версии Вашингтона, пытался прорвать блокаду иранских портов. В Тегеране тут же назвали действия США «вооруженным пиратством» и пообещали ответ.
Иранские СМИ подчеркнули, что корабль следовал из Китая. Это обстоятельство делает ответ Пекина вполне ожидаемым.
Обращает на себя внимание формулировка. «Принудительный перехват» – это не «вооруженное пиратство», как у иранцев. Но и не «законная блокада», как у американцев. Пекин дает понять: он не поддерживает силовые методы в Ормузском проливе, тем более, когда под удар попадают суда, идущие из Китая.
В МИД КНР также указали, что переговоры Ирана и США сейчас находятся на критическом этапе. Пекин намерен занимать «конструктивную позицию».
