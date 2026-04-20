Китай осудил захват США судна под иранским флагом

Китай обозначил свою позицию по инциденту в Оманском заливе. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о принудительном перехвате грузового судна под иранским флагом американскими военными.



Пекин призвал все стороны ответственно соблюдать режим прекращения огня:

Ситуация в Ормузском проливе остается чувствительной и сложной. Мы призываем вовлеченные стороны избегать дальнейшей эскалации и создать необходимые условия для восстановления нормального судоходства через пролив.

Ранее американский эсминец USS Spruance открыл огонь и высадил десант на корабль Touska. Он, по версии Вашингтона, пытался прорвать блокаду иранских портов. В Тегеране тут же назвали действия США «вооруженным пиратством» и пообещали ответ.

Иранские СМИ подчеркнули, что корабль следовал из Китая. Это обстоятельство делает ответ Пекина вполне ожидаемым.

Обращает на себя внимание формулировка. «Принудительный перехват» – это не «вооруженное пиратство», как у иранцев. Но и не «законная блокада», как у американцев. Пекин дает понять: он не поддерживает силовые методы в Ормузском проливе, тем более, когда под удар попадают суда, идущие из Китая.

В МИД КНР также указали, что переговоры Ирана и США сейчас находятся на критическом этапе. Пекин намерен занимать «конструктивную позицию».
  Андрей К — Сегодня, 12:53
    0
    Сегодня, 12:53
    Надо думать, если мешают продавать твои товары.
    Андрей К — Сегодня, 13:02
      +6
      Сегодня, 13:02
      Если смотреть шире, то мне лично Китай сейчас напоминает США времён второй мировой.
      Вокруг кровь, грязь и сопли - а китайцы мошну набивают.
      Всех и всем снабжают и "озабоченности" выражают.
      И иранцам помогают", не бесплатно, и арабам...
      И европейцам всё от иголки до механизмов, и хохлам...
      И естественно нам, куда ж без этого, мы же ж "стратегические несокрушимые партнёры"...
      Молодцы - всё стадо "доят".
      Самый вежливый — Сегодня, 13:08
        +2
        Сегодня, 13:08
        Это точно , политика абсолютно один к одному.Тоже в гегемоны рвётся но тихой сапой.
      Fitter65 — Сегодня, 13:24
        +1
        Сегодня, 13:24
        Цитата: Андрей К
        Если смотреть шире, то мне лично Китай сейчас напоминает США времён второй мировой.
        Вокруг кровь, грязь и сопли - а китайцы мошну набивают.

        СССР до 22.06 1941?Нет? США во Второй Мировой пользовались своим положением, торгуя со всеми,чуть больше протянули до 7.12.1941 г.
        Себенза — Сегодня, 13:58
          -1
          Сегодня, 13:58
          Протянули, а плюшки сняли. Причём намного десятилетий вперёд.
      Себенза — Сегодня, 13:54
        -1
        Сегодня, 13:54
        Зеркалят и не плохо у них получается.
  Stranger03 — Сегодня, 12:57
    +2
    Сегодня, 12:57
    У Китая один из самых многочисленных военных флотов. Вместо осуждения запустили бы сопровождение своих же судов. Делов то. Ан нет. Не выражать озабоченность - на это только Иран способен походу.
    Монтесума — Сегодня, 13:11
      +1
      Сегодня, 13:11
      Цитата: Stranger03
      У Китая один из самых многочисленных военных флотов. Вместо осуждения запустили бы сопровождение своих же судов.

      Судно не китайское, а иранское, и это, видимо, побудило америкосов на действия по его захвату.
      Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Иранское грузовое судно Touska, которое в ходе попытки прорыва американской блокады было атаковано и захвачено ВМС США в Оманском заливе, направлялось из Китая в Иран, сообщила газета The Washington Post.

      Как указывает издание, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, судно Touska, которое может перевозить около 4,8 тыс. 20-футовых контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолань в городе Чжухай.
      Эксперты сообщили The Washington Post, что это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия - ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы. Однако пока неясно, какие именно материалы находились на корабле, подчеркивает газета.

      Судно Touska принадлежит иранской судоходной компании, которую США ранее уже обвинили в закупке материалов для тегеранской программы создания баллистических ракет, отмечается в публикации.
  tralflot1832 — Сегодня, 12:57
    +2
    Сегодня, 12:57
    Лишь бы америкосы не открыли на судне синий контейнер с надписью " Из России с любовью ". bully
  Вадим С — Сегодня, 13:23
    +2
    Сегодня, 13:23
    Оружие нашли на корабле? Китаезов так и хочется вытащить уже на бойню, бесят уже, ждуны.
    kventinasd — Сегодня, 13:32
      0
      Сегодня, 13:32
      Цитата: Вадим С
      Китаезов так и хочется вытащить уже на бойню, бесят уже, ждуны.

      Китайцы не пойдут на эту бойню, даже если американцы потопят все китайские суда возле ормуза. Китайская армия это сплошная бутафория, хоть и многочисленная. Воевать они не умели, да наверное и не научатся никогда, если даже с Тайванем никак вопрос решить не могут, не говоря уже о своих мировых морских интересах. Это обычные трусливые торгаши, которые когда пахнет жареным всегда готовы свернуть свою лавочку, чтобы она не пострадала.
      Андрей из Челябинска — Сегодня, 13:43
        +2
        Сегодня, 13:43
        Цитата: kventinasd
        Китайская армия это сплошная бутафория

        Прямо концом 2021 г повеяло. Только "Китайская" заменить на "Украинская"
  solar — Сегодня, 13:52
    0
    Сегодня, 13:52
    Движение через Ормуз застопорилось окончательно.