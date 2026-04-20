Экс-премьер Швеции «вступился» за неполучившую оружие из США Эстонию

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт в завуалированной форме раскритиковал США за ситуацию на рынке вооружений. По словам Карла Бильдта, «это начинает становиться уже обычным делом для Европы, когда законтрактованное у США оружие либо задерживается, либо перенаправляется».

В качестве повода для такой записи в социальной сети Бильдт выбрал ситуацию с боеприпасами для РСЗО HIMARS, заказанными у США Эстонией. Боеприпасы уже оплачены, однако эстонские войска их не получили в срок. Американская сторона объяснила это тем, что произведённые боеприпасы для ракетных установок «Хаймарс» она была вынуждена перенаправить на Ближний Восток, где на тот момент продолжалась активная фаза войны против Ирана. Это ещё и лишнее доказательство того, что оружие шло на иранский фронт буквально прямо с заводов.

Экс-премьер Швеции неспроста «заступается» за эстонцев. Для него важно продвинуть на региональном и мировом рынках продукцию шведского ВПК. США не горят большим желанием видеть значительное расширение шведского военно-технического присутствия на мировом рынке вооружения, действуя по принципу: покупайте американское, даже если мы в определённый момент срывам контракты.

С задержками поставок помимо Эстонии сталкиваются такие страны как Польша, Турция и ряд других. Причём в отношении Турции со стороны США продолжают действовать санкции за неготовность Анкары отказаться от размещения закупленного в своё время у России комплекса С-400.

Бильдт и ему подобные видят в этом и угрозу, и возможность: если США уже не надёжный «поставщик безопасности по требованию», то Европа остаётся уязвимой «перед Россией и Китаем». Отсюда призывы к ускоренному европейскому перевооружению, созданию собственного ВПК, увеличению расходов (уже звучат цифры 3–5% ВВП вместо 2%). Швеция хотела бы развернуть свой ВПК, чтобы продавать своё оружие тем же эстонцам, полякам, туркам.

Карл Бильдт – это классический представитель старой европейской элиты, которая десятилетиями жила под американским ядерным и военным зонтиком. Теперь он явно хочет на американской неопределённости заработать.
6 комментариев
  пылесос
    пылесос
    +1
    Сегодня, 13:29
    Зстонии для чего нужны эти снаряды? Для передачи Украине?. Россия и Китай живут себе мирно . даже не заикаются. о том что они хотят напасть на какую-либо страну. А Китай еще так далек от Европы. но чины европейские воют. Но с упорством молчат про Американцев. которые хотят Гренландтию отжать. и еще чуть. чуть и Европейцам придет в голову и начнут раздувать. что Россия и Китай якобы хотели отжать Гренландию. да ладно вовремя Америка спасла Гренландию от Китая. и России Так оно и будет
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:39
      Цитата: пылесос
      Америка спасла Гренландию от Китая. и России

      Китай роет тоннель, а Россия строит мост на Гренландию...Зачем то... what
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:41
    в завуалированной форме раскритиковал США

    Напрямую кишка тонка... Вдруг Трамп допрет... Б
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:14
      Не допрет. Б. Совсем плохой
  Романенко
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:12
    Бильдт выбрал ситуацию с боеприпасами для РСЗО HIMARS, заказанными у США Эстонией. Боеприпасы уже оплачены, однако эстонские войска их не получили в срок

    Так все равно не своими деньгами платили, опять тройное кредитование с откатами кредиторам, а шавка типа эстонии спкойно покурит бамбук в сторонке. Будет булькать - ваще ничего не получит.
    У прибалтов одна задача - Arsch lecken und Schweigen.
  роман66
    роман66
    0
    Сегодня, 14:14
    задержками поставок помимо Эстонии сталкиваются такие страны как Польша, Турция и ряд других.

    А у них что, подгорает?