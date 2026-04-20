В Японии на фоне землетрясения и цунами проверяются системы защиты АЭС

В Японии на фоне землетрясения и цунами проверяются системы защиты АЭС

После произошедшего в океане в районе северо-востока острова Хонсю землетрясения магнитудой 7,5 баллов в Японии объявлена угроза цунами и проверяются системы защиты АЭС. Две вызванных землетрясением волны уже дошли до берега в префектуре Иватэ, их высота пока сравнительно небольшая – 40 и 80 сантиметров, хотя в целом не исключено цунами высотой до трех метров. Власти этой префектуры объявили эвакуацию как минимум 20 тысяч жителей региона. Рыболовные суда эвакуируются в открытое море.

Метеорологи также предупредили о риске мощных сейсмических толчков в течение ближайшей недели, угроза цунами объявлена для побережья северо-восточных японских префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо. Как передает информационное агентство Киодо, нештатных ситуаций на аварийной АЭС «Фукусима-1», а также на АЭС «Фукусима-2» и на атомной станции «Онагава» в префектуре Мияги, по данным оператора компании TEPCO, не зафиксировано.



Как известно, несмотря на сейсмическую опасность, Япония возвращается к использованию атомной энергетики. Перезапуск японской АЭС Касивадзаки-Карива ознаменовал собой один из ключевых поворотов в политике нового японского правительства. В 2011 году после аварии на «Фукусиме» местное руководство было склонно к практически полному отказу от атомной энергетики, однако ввиду высоких затрат на импорт угля, нефти и газа Токио переосмыслил свою позицию в этом вопросе. После победы на выборах партии премьер-министра Санаэ Такаити власти Японии объявили о намерении к 2040 году увеличить долю электричества, производимой АЭС, до 20%.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:45
    Контроль и надзор!.....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:59
      В Японии на фоне землетрясения и цунами проверяются системы защиты АЭС
      Правильно ! А то Фукусима вона как бабахнула !
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:20
      Гостехконтроль и котлонадзор! lol
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 14:36
        . котлонадзор


        Угу... Сплошь канализация....
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 14:21
    Вот пусть джапы занимаются тем, что их действительно касается и не суют свой пятак туда, где они и на хрен не нужны.