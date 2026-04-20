Советник Минобороны Украины по БПЛА заявил, что его дом уничтожен «Геранью»

Советник главы украинского Минобороны, позиционирующий себя как специалист по БПЛА и системам связи Сергей Бескрестнов (известный в медиапространстве как «Флеш») заявил, что минувшей ночью его дом был уничтожен ударом управляемого реактивного беспилотника семейства «Герань».

Как утверждает Бескрестнов, основной целью атаки на его дом была попытка ликвидации «ведущего украинского специалиста по беспилотным системам». В качестве подтверждения своего заявления советник министра обороны Украины опубликовал в одной из западных соцсетей свою фотографию на больничной койке и, воспользовавшись ситуацией, не преминул объявить сбор денег, попросив сограждан оказать посильную материальную помощь.

Бескрестнов также упрекнул командование ВСУ в том, что используемые украинской армией системы РЭБ оказались не способны противодействовать новым модификациям «Гераней» и другим российским дронам. Пострадавший от удара «Герани» украинский чиновник призвал для защиты от БПЛА массово внедрять современные системы ПВО ближнего действия, зенитные турели, а также незамедлительно модернизировать уже имеющуюся технику. Примечательно, что именно Бескрестнов ранее предупредил, что украинские дроны-перехватчики бессильны против новейших российских ударных беспилотников.

Как известно, Бескрестнов консультирует командование ВСУ по вопросам БПЛА и радиоэлектронной борьбы. В его задачи входит ускорение разработки и внедрения современных технологий, а также адаптации украинской армии к новым условиям ведения боевых действий.
  APASUS
    +3
    Сегодня, 14:41
    Фото левое . Рядом кислородная система для дыхания ,которой он не пользуется .Там маска одноразовая. Полка с подушкой ,это процедурная что ли ,но никак не реанимация . И попытка выдать за рану на голове кривая, так не могут медики прикручивать бинт
    Охотовед 2
      Сегодня, 14:49
      Там сам «Флеш» - левее некуда. Трусливый полупокер нетрадиционной ориентации. Профессиональный «нищинствующий» к тому же, всё допомогу выпрашивает, собственно в данном случае тоже.
    Руслан М
      Сегодня, 14:51
      Больше похоже что он прокапывается после запоя.
  Jsem_CZEKO68
    Сегодня, 14:43
    Kus zlatého záchodu ti bude přidělen na obnovu domu.
    Jsem_CZEKO68
      Сегодня, 14:43
      Для ремонта дома вам будет предоставлен золотой унитаз.
  Олеся Леся
    Сегодня, 14:43
    Хорошая Геранька, умница, правильно летела. Жалко только что иудушку не грохнула, пусть другая прилетит ещё.
  bbb
    Сегодня, 14:46
    Бог подаст.... ..... .....
  Zaurbek
    Сегодня, 14:49
    Вопрос только, почему так не делали всегда? У нас мало врагов в 404? Или там мало тех, кому у нас вынесли приговор? Или мало генералов?
  Mouse
    Сегодня, 14:50
    . министр обороны Украины опубликовал в одной из западных соцсетей свою фотографию на больничной койке и, воспользовавшись ситуацией, не преминул объявить сбор дене

    Пользуется моментом.... Хочется пожелать, чтоб с этой койки больше не встал...
  Олег Шустов
    Сегодня, 14:52
    А он что руки не моет совсем? Точно свинья!!!