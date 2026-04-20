Советник Минобороны Украины по БПЛА заявил, что его дом уничтожен «Геранью»
Советник главы украинского Минобороны, позиционирующий себя как специалист по БПЛА и системам связи Сергей Бескрестнов (известный в медиапространстве как «Флеш») заявил, что минувшей ночью его дом был уничтожен ударом управляемого реактивного беспилотника семейства «Герань».
Как утверждает Бескрестнов, основной целью атаки на его дом была попытка ликвидации «ведущего украинского специалиста по беспилотным системам». В качестве подтверждения своего заявления советник министра обороны Украины опубликовал в одной из западных соцсетей свою фотографию на больничной койке и, воспользовавшись ситуацией, не преминул объявить сбор денег, попросив сограждан оказать посильную материальную помощь.
Бескрестнов также упрекнул командование ВСУ в том, что используемые украинской армией системы РЭБ оказались не способны противодействовать новым модификациям «Гераней» и другим российским дронам. Пострадавший от удара «Герани» украинский чиновник призвал для защиты от БПЛА массово внедрять современные системы ПВО ближнего действия, зенитные турели, а также незамедлительно модернизировать уже имеющуюся технику. Примечательно, что именно Бескрестнов ранее предупредил, что украинские дроны-перехватчики бессильны против новейших российских ударных беспилотников.
Как известно, Бескрестнов консультирует командование ВСУ по вопросам БПЛА и радиоэлектронной борьбы. В его задачи входит ускорение разработки и внедрения современных технологий, а также адаптации украинской армии к новым условиям ведения боевых действий.
