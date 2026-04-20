В Китае разработали гибкую «бумажную» 5G-антенну MIMO для кораблей
Китайские исследователи разработали гибкую миллиметровую 5G-антенну из материала, который снижает стоимость сразу на 95%. Утверждается, что основой для 5G-антенны стала обычная глянцевая фотобумага (китайское обозначение - 相纸).
Планируется новую разработку внедрить на кораблях ВМС НОАК.
Работа, посвящённая такого рода изысканиям, опубликованная в рецензируемом журнале Chinese Journal of Ship Research. Проводилась она под руководством Ян Вэньдона из Ляонинского технического университета.
Учёные представили гибкую многовходовую/многовыходовую (MIMO) антенну, специально адаптированную для корабельной среды. По словам авторов, инновация позволит «реализовать антенны миллиметрового диапазона, подходящие для сложных морских условий — с ограниченным пространством, криволинейными поверхностями надстроек и жёсткими условиями эксплуатации (вибрация, влажность, соль).
Антенна работает в двух диапазонах 28/38 ГГц, изготовлена методом трафаретной печати проводящей пасты на гибкой бумажной подложке. Здесь речь идёт об упомянутой фотобумаге толщиной 0,3 мм, которая и выступает основой для комбинации основных компонентов.
Разработчики подчёркивают низкую стоимость, компактность и возможность конформного монтажа на неплоских поверхностях кораблей. Такая технология теоретически даёт возможность массово оснащать корабли высокоскоростной сетью 5G для передачи больших объёмов данных, управления дронами и интеграции в единую боевую систему.
Но пока всё же это лабораторный прототип. До реального применения на боевых кораблях предстоит решить вопросы долговечности в морских условиях и защиты от внешних воздействий. Ведь если основа - бумажная, то срок службы антенны на такой основе явно недолог.
В целом же разработка вписывается в общую стратегию Китая по быстрому и недорогому оснащению флота современными средствами навигации и связи.
