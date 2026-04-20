В Китае разработали гибкую «бумажную» 5G-антенну MIMO для кораблей

Китайские исследователи разработали гибкую миллиметровую 5G-антенну из материала, который снижает стоимость сразу на 95%. Утверждается, что основой для 5G-антенны стала обычная глянцевая фотобумага (китайское обозначение - 相纸).

Планируется новую разработку внедрить на кораблях ВМС НОАК.



Работа, посвящённая такого рода изысканиям, опубликованная в рецензируемом журнале Chinese Journal of Ship Research. Проводилась она под руководством Ян Вэньдона из Ляонинского технического университета.

Учёные представили гибкую многовходовую/многовыходовую (MIMO) антенну, специально адаптированную для корабельной среды. По словам авторов, инновация позволит «реализовать антенны миллиметрового диапазона, подходящие для сложных морских условий — с ограниченным пространством, криволинейными поверхностями надстроек и жёсткими условиями эксплуатации (вибрация, влажность, соль).

Антенна работает в двух диапазонах 28/38 ГГц, изготовлена методом трафаретной печати проводящей пасты на гибкой бумажной подложке. Здесь речь идёт об упомянутой фотобумаге толщиной 0,3 мм, которая и выступает основой для комбинации основных компонентов.

Разработчики подчёркивают низкую стоимость, компактность и возможность конформного монтажа на неплоских поверхностях кораблей. Такая технология теоретически даёт возможность массово оснащать корабли высокоскоростной сетью 5G для передачи больших объёмов данных, управления дронами и интеграции в единую боевую систему.

Но пока всё же это лабораторный прототип. До реального применения на боевых кораблях предстоит решить вопросы долговечности в морских условиях и защиты от внешних воздействий. Ведь если основа - бумажная, то срок службы антенны на такой основе явно недолог.

В целом же разработка вписывается в общую стратегию Китая по быстрому и недорогому оснащению флота современными средствами навигации и связи.
  Вадим Топал-Паша
    Сегодня, 15:15
    Словосочетание "бумажные тигры" начинает играть новыми красками и смыслами... :)
  nepunamemuk
    Сегодня, 15:41
    я такие антенны давно делаю из всякого "мусора"
    самая аккуратная из клейкой фольги
    роман66
      Сегодня, 15:48
      Подсмотрели, гады! Надо тихо было
      Sky Strike fighter
        Сегодня, 16:05
        В 21 веке всё на виду.Все учатся у всех.В России создают память нового поколения: сверхтонкие 5-нм плёнки выдерживают 100 млн циклов перезаписи.Зарубежные коммерческие и предсерийные решения уступают по ресурсу перезаписи лучшим российским лабораторным образцам (100 млн циклов), хотя по плотности интеграции и зрелости технологических процессов западные и корейские разработки находятся на более высоком уровне — вплоть до гигабитных прототипов, тогда как в МФТИ исследуются единичные конденсаторы. Таким образом, российские учёные обладают научным заделом в области сверхвысокой выносливости сегнетоэлектрической памяти, но при этом наша страна отстает в инженерной подготовке к массовому производству и интеграции наших разработок в реальные чипы.

        . Исследователи Московского Физтеха получили рекордно выносливую память на оксиде гафния-циркония (5 нм, 100 млн циклов). Объяснены природа токов утечки и механизм потери данных. Российский прототип превосходит зарубежные аналоги по ресурсу перезаписи.Учёные МФТИ установили новый рекорд долговечности для сегнетоэлектрической памяти на основе оксида гафния-циркония (Hf₀.₅Zr₀.₅O₂). Самая тонкая из протестированных плёнок толщиной 5 нанометров выдержала более 100 миллионов циклов перезаписи, что в тысячи раз превышает ресурс современной флеш-памяти. ... Это позволяет адаптировать память под задачи. Для кардиостимуляторов, где важна долговременная сохранность данных, подходят более толстые плёнки (около 10 нм). Для ускорителей ИИ и систем обработки видеопотоков, где нужны миллиарды циклов быстрой перезаписи, выигрывает ультратонкий слой (5 нм), жертвуя некоторой способностью держать заряд.


        Зеленый Чай
          Сегодня, 16:24
          Про подобные лабораторные образцы с невероятными параметрами я слышу почти ежедневно. А вот про вывод на производство - раз в год. Потому что внезапно оказывается, что от образца в лаборатории до заводской модели нужно 10 лет времени, миллионы человеко-часов и миллиарды долларов затрат. И вот если гениальных разработок у нас много, то тратить на внедрение в стране-бензоколонке не спешат, видимо надеются купить потом (три раза ХА). И это хроническое ещё с царской России.