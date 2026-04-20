Экс-советник президента Эмиратов: ОАЭ больше не нуждаются в защите Америки

Американские военные базы – это обуза, а не стратегический актив. Поэтому они не должны присутствовать в ОАЭ.



Такое мнение высказал экс-советник президента Объединенных Арабских Эмиратов и политический обозреватель Абдулхалек Абдулла.

Бывший чиновник заявил:

Мы должны сосредоточиться на приобретении передовых военных систем вместо размещения иностранных баз.

Он не видит смысла в так называемом «американском зонтике»:

ОАЭ больше не нуждаются в защите Америки, поскольку во время иранской агрессии мы доказали, что способны достойно защитить себя.

Абдулла считает, что для его страны не нужно присутствие иностранных военных для обеспечения ее безопасности. Поэтому контингенту США лучше искать другие места для размещения за пределами Эмиратов.

В то же время бывший чиновник вовсе не призывает к разрыву связей с Соединенными Штатами. Он выступает за еще более тесное военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Другими словами, он советует официальному Абу-Даби активно закупать американское вооружение, причем самые современные и эффективные системы.

К заявлению экс-советника президента ОАЭ в соответствующих кругах отнеслись крайне серьезно, так как он после своей отставки сохранил влияние на руководство страны.

Абдулхалек Абдулла, которого некоторые ошибочно считают рядовым автором СМИ, вовсе не так прост. Ранее он выполнял обязанности советника бывшего президента Эмиратов шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, да и теперь в значительной степени влияет на политику руководства ОАЭ.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 15:16
    Абдулхалек Абдулла, которого некоторые ошибочно считают рядовым автором СМИ, вовсе не так прост. Ранее он выполнял обязанности советника бывшего президента Эмиратов шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна

    Экс советник который выполнял обязанности бывшего советника… вот это я понимаю должность! Прямо фигура мирового уровня laughing
    Silver99
      Silver99
      +1
      Сегодня, 15:18
      Ключевое слово экс (бывший) они все прозревают и говорят дельные вещи после уходов с постов, а действующие ни шаг в сторону от США не рискнут сделать.
  Себенза
    Себенза
    0
    Сегодня, 15:22
    Что это за дичь?
    "Абдулла считает, что для его страны не нужно присутствие иностранных военных для обеспечения ее безопасности. Поэтому контингенту США лучше искать другие места для размещения за пределами Эмиратов.

    В то же время бывший чиновник вовсе не призывает к разрыву связей с Соединенными Штатами. Он выступает за еще более тесное военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Другими словами, он советует официальному Абу-Даби активно закупать американское вооружение, причем самые современные и эффективные системы."
    paul3390
      paul3390
      -1
      Сегодня, 15:48
      А что он может ещё публично сказать? Мы будем закупать теперь оружие у Китая и России? Ну - значит завтра у вас будет другой эмир и другие министры. Впервой что ли.. Вот и крутится как уж на сковородке..
      Себенза
        Себенза
        0
        Сегодня, 16:05
        Молчал бы ,да делал. Хотя, действительно я погорячился. В наше время молчание не золото, а признак отсутствия языка прикушенного нищетой. Медведева перечитал, понял что ошибся в оценке. Не дичь.
    commbatant
      commbatant
      0
      Сегодня, 15:53
      Цитата: Себенза
      Что это за дичь?
      В то же время бывший чиновник вовсе не призывает к разрыву связей с Соединенными Штатами. Он выступает за еще более тесное военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Другими словами, он советует официальному Абу-Даби активно закупать американское вооружение, причем самые современные и эффективные системы."

      И в чем дичь?
      Экс-советник говорит, что ВБ США в ОАЭ не нужны, между тем надо продолжать закупать В и ВТ США.
      США хотят сами свалить с БВ (кроме Омана), не потеряв при этом покупателей американского В и ВТ на БВ, соответственно экс-советник выступает тут (за долю малую) лоббистом ВПК США в ОАЭ.
      Кмет
        Кмет
        +1
        Сегодня, 16:30
        Т.о. зависимость все равно остается, просто меняет форму присутствия.
        commbatant
          commbatant
          +1
          Сегодня, 16:55
          Цитата: Кмет
          Т.о. зависимость все равно остается, просто меняет форму присутствия.

          Таки да.
      Себенза
        Себенза
        +1
        Сегодня, 16:36
        Ну за малую, ни малую, но пролоббированную. Не партию АК закупают. С ним и папуас разберётся. Закупки высокотехнологичного вооружения подразумевают его обслуживание и наличие специалистов, способных либо обучать его применению, либо пользовать самим. Бедуинам тяжко будет без помощников, если только в Нато не вступят. А там уж наличие базы без согласования.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:23
    ❝ ОАЭ больше не нуждаются в защите Америки, поскольку во время иранской агрессии мы доказали, что способны достойно защитить себя ❞ —

    — Ничего вы ещё не доказали, всё ещё впереди ...
    (Американские базы на вашей территории нужны не вам, а американцам)
  Zaurbek
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 15:24
    Без иностранных военных баз и дип прикрытия страны имеющей право вето в ООН, такие страны не выживут. Это понты все.
    Следом они получат приговор Чикагского суда за участие в терр деятельности против граждан США, Им заблокируют счета и введут санкции.... А они будут пожиже Ирана.
  Mouse
    Mouse
    -2
    Сегодня, 15:28
    Янки гоу хоум!..............
  paul3390
    paul3390
    0
    Сегодня, 15:46
    Забавные ребята. Американские базы в вашей стране нужны отнюдь не для вашей защиты, а чтобы вас контролировать. Дабы не смели рыпаться куда не угодно хозяину.. Защищать - никто вас даже и не собирался.
  rocket757
    rocket757
    -1
    Сегодня, 15:46
    Эксы, не то, что могут говорить что угодно, но иногда у них проскакивает такое, что официальные/действующие не спешат озвучивать...
    С другой стороны, могут через них "пробный шар" запустить, так тоже бывает. soldier
  isv000
    isv000
    -1
    Сегодня, 15:59
    Другими словами, он советует официальному Абу-Даби активно закупать американское вооружение, причем самые современные и эффективные системы.

    Чинуша не иначе как на откат присел, псина. Цемента ему в тазик да пущай в Ормузе рыбок посмотрит...
  Demon
    Demon
    0
    Сегодня, 16:04
    Зачем этот новостной мусор здесь? Частное мнение какого-то бывшего советника бывшего президента.
    Demon
      Demon
      0
      Сегодня, 16:33
      Ооо, минуса от автора и ко завезли.
  Васян1971
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:12
    Другими словами, он советует официальному Абу-Даби активно закупать американское вооружение, причем самые современные и эффективные системы.

    Да, кто ж его им продаст на фоне: "Американские военные базы – это обуза, а не стратегический актив. Поэтому они не должны присутствовать в ОАЭ."
    "Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем."©(за точность цитаты не поручусь...)
  drags33
    drags33
    -1
    Сегодня, 16:13
    Ну наконец-то начинают прозревать... ))))) Посмотрим, что будет на деле
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:06
    Американские военные базы – это обуза, а не стратегический актив. Поэтому они не должны присутствовать в ОАЭ
    Вот и до обладателей золотых унитазов это дошло wink
  carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:11
    ОАЭ больше не нуждаются в защите Америки, поскольку во время иранской агрессии мы доказали, что способны достойно защитить себя.

    Если бы на территории ОАЭ не было американских баз, то и Иран не бомбил вас.