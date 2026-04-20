Экс-советник президента Эмиратов: ОАЭ больше не нуждаются в защите Америки
Американские военные базы – это обуза, а не стратегический актив. Поэтому они не должны присутствовать в ОАЭ.
Такое мнение высказал экс-советник президента Объединенных Арабских Эмиратов и политический обозреватель Абдулхалек Абдулла.
Бывший чиновник заявил:
Мы должны сосредоточиться на приобретении передовых военных систем вместо размещения иностранных баз.
Он не видит смысла в так называемом «американском зонтике»:
ОАЭ больше не нуждаются в защите Америки, поскольку во время иранской агрессии мы доказали, что способны достойно защитить себя.
Абдулла считает, что для его страны не нужно присутствие иностранных военных для обеспечения ее безопасности. Поэтому контингенту США лучше искать другие места для размещения за пределами Эмиратов.
В то же время бывший чиновник вовсе не призывает к разрыву связей с Соединенными Штатами. Он выступает за еще более тесное военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном. Другими словами, он советует официальному Абу-Даби активно закупать американское вооружение, причем самые современные и эффективные системы.
К заявлению экс-советника президента ОАЭ в соответствующих кругах отнеслись крайне серьезно, так как он после своей отставки сохранил влияние на руководство страны.
Абдулхалек Абдулла, которого некоторые ошибочно считают рядовым автором СМИ, вовсе не так прост. Ранее он выполнял обязанности советника бывшего президента Эмиратов шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, да и теперь в значительной степени влияет на политику руководства ОАЭ.
