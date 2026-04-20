Казахстан запрещает экспорт нефтепродуктов на 6 месяцев
Казахстан, последние два года наращивавший поставки в Европу, неожиданно перекрывает вентиль. Министерство энергетики республики подготовило проект приказа о продлении ограничений на вывоз бензина и дизельного топлива.
С 21 мая по 21 ноября 2026 года запрет будет действовать даже для партнеров по Евразийскому экономическому союзу. А с 1 июля по 31 декабря под ограничения попадут авиакеросин, газойли, толуол и битум.
Формальная причина – «энергетическая безопасность» и стабильность внутреннего рынка. Неформальная – дефицит и рост цен. Запрет на вывоз автотранспортом, который Астана ввела еще в ноябре 2025 года, показал: перекрыть «серый» экспорт бензина в соседние страны без жестких мер не получается.
Для Европы это плохие новости. Казахстан, напомним, обеспечивает до 12% потребностей ЕС в энергоносителях. Только в первом квартале 2026 года Астана удвоила поставки в Германию – до 730 тысяч тонн, отправив их по «Дружбе» на НПЗ в Шведте. Именно казахстанская нефть стала главной заменой российской после того, как Берлин отказался от импорта из РФ.
Брюссель, кстати, эти поставки всячески приветствовал. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан еще в марте лично ездил в Астану и заявлял:
Мы не видим препятствий для экспорта казахстанской нефти в Европу.
А вот Астана все же увидела дефицит на своих АЗС и риск социальной напряженности.
