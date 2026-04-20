Казахстан запрещает экспорт нефтепродуктов на 6 месяцев

4 493 16
Казахстан, последние два года наращивавший поставки в Европу, неожиданно перекрывает вентиль. Министерство энергетики республики подготовило проект приказа о продлении ограничений на вывоз бензина и дизельного топлива.



С 21 мая по 21 ноября 2026 года запрет будет действовать даже для партнеров по Евразийскому экономическому союзу. А с 1 июля по 31 декабря под ограничения попадут авиакеросин, газойли, толуол и битум.

Формальная причина – «энергетическая безопасность» и стабильность внутреннего рынка. Неформальная – дефицит и рост цен. Запрет на вывоз автотранспортом, который Астана ввела еще в ноябре 2025 года, показал: перекрыть «серый» экспорт бензина в соседние страны без жестких мер не получается.

Для Европы это плохие новости. Казахстан, напомним, обеспечивает до 12% потребностей ЕС в энергоносителях. Только в первом квартале 2026 года Астана удвоила поставки в Германию – до 730 тысяч тонн, отправив их по «Дружбе» на НПЗ в Шведте. Именно казахстанская нефть стала главной заменой российской после того, как Берлин отказался от импорта из РФ.

Брюссель, кстати, эти поставки всячески приветствовал. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан еще в марте лично ездил в Астану и заявлял:

Мы не видим препятствий для экспорта казахстанской нефти в Европу.

А вот Астана все же увидела дефицит на своих АЗС и риск социальной напряженности.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 15:26
    А причем тут Дружба и нефтепродукты и 12% потребностей ЕС в энергоносителях , по Дружбе нефть идёт, а по нефтепродуктам в Казахстане всегда проблемы были, своей переработки маловато. В России тоже запрет на вывоз бензина и дизеля действует.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Andobor
      по Дружбе нефть идёт

      Пока не идёт вроде )
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 16:21
        Удружили казахи европейцам. Дружат с Ираном или с США?

        Игра идет по-крупному...
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          0
          Сегодня, 16:30
          Цитата: Ilya-spb
          Удружили казахи европейцам. Дружат с Ираном или с США?

          Игра идет по-крупному...

          Только со своим карманом они дружат, мне кажется. Не знаток статистики, но что-то мне подсказывает, что объёмы производства нефтепродуктов у казахов не такие, чтобы играть по-крупному wink
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 16:56
            Ну так нефтепродукты от казахов мало кто просил, большинству голая нефть нужна, её как раз по КТК и отправляли. Плюс в Китай ЖД цистернами. США устроили большой шухер в нефти, вот все и закрывают свои рынки, что бы в урожайный сезон не остаться без топлива.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 15:44
      Цитата: Andobor
      А причем тут Дружба и нефтепродукты и 12% потребностей ЕС в энергоносителях , по Дружбе нефть идёт,.

      По Дружбе (её северной ветке) идёт экспорт казахской нефти в Германию. Что вам непонятно? Не работает южная ветка.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:33
    И с этой стороны для ЕЕ борода......
  3. Кот28.Ру. Звание
    Кот28.Ру.
    -2
    Сегодня, 15:44
    Как скоро ожидается недостаток демократии в Казахстане?
  4. Русич Звание
    Русич
    0
    Сегодня, 15:47
    Просто хотят попридержать, а потом подороже пульнуть.
  5. HAM Звание
    HAM
    -3
    Сегодня, 15:52
    "Мы не видим препятствий для экспорта казахстанской нефти в Европу".

    И то что кохлы постоянно пытаются добить нефтепровод,используемый казахами для экспорта нефти в том числе и в Эвропу....не видят они! Хотя,здесь всё прозрачно : Россия виновата--не обеспечила безопасной перекачки казахской нефти...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 15:58
      Цитата: HAM
      "Мы не видим препятствий для экспорта казахстанской нефти в Европу".

      И то что кохлы постоянно пытаются добить нефтепровод,используемый казахами для экспорта нефти в том числе и в Эвропу....не видят они! Хотя,здесь всё прозрачно : Россия виновата--не обеспечила безопасной перекачки казахской нефти...

      Северная ветка нефтепровода Дружба, никакого отношения к украине не имеет, она идет через Беларусь, Польшу, Германию, Литву и Латвию.
  6. Demon Звание
    Demon
    +3
    Сегодня, 15:52
    Это хорошая новость для нас. Побольше бы таких запретов, глядишь и производство в ЕС на благо окраины начнет сдуваться.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 16:03
    Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан еще в марте лично ездил в Астану и заявлял:
    Мы не видим препятствий для экспорта казахстанской нефти в Европу.

    Естественно! Пока аборигены гонят энергоносители белым господам по дешёвке, препятствий не будет!
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 16:24
    Министерство энергетики республики подготовило проект приказа о продлении ограничений на вывоз бензина и дизельного топлива.

    Почти как те «братья»:
    - Бензин є?
    - Маємо трошки, тільки для себе...

    - Бензин бар ма?
    - Бізде аздап, тек өзіміз үшін...
  9. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 16:27
    Казахстан, последние два года наращивавший поставки в Европу, неожиданно перекрывает вентиль.
    Какой вентиль он перекрыл, речь идёт о нефтепродуктах, а не о нефти. Казахстан всегда был нетто импортёром нефтепродуктов, а в Европу нефтепродукты никогда не поставлял, покупал даже в Беларусии.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:06
    Цитата: Ilya-spb
    Удружили казахи европейцам. Дружат с Ираном или с США?
    Просто заботятся о себе