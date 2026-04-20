«Особенно часто страдают мальчики»: Минздрав обеспокоен ростом детского ожирения

Российский Минздрав обеспокоен ростом распространенности в стране детского ожирения, особенно часто избыточным весом страдают мальчики. При этом в целом и у мужчин, и у женщин показатель заболеваемости ожирением практически сравнялся. Результаты исследования показали, что ожирение чаще других факторов сохраняется во взрослом возрасте, особенно у мужского пола.

С последствиями ожирения связана почти каждая третья смерть в России. По данным медиков, почти 30% смертей в России вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями, возникающими на фоне избыточного веса и ожирения. По словам профессора Погожевой, такие патологии, как диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака, во многом обусловлены неправильным питанием, вклад которого в развитие этих состояний может достигать 30–65%.

По весьма неутешительным оценкам экспертов, уже к 2050 году более 70% жителей России могут столкнуться с проблемами, вызванными избыточной массой тела, которые приведут к росту сопутствующих заболеваний. Соответствующая тенденция наблюдается во всем мире — ожидается, что в ближайшие десятилетия до 60% взрослого населения планеты будут страдать от заболеваний, связанных с ожирением.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу гражданами нормативов ГТО. Сумма налогового вычета составляет 18 тысяч рублей в год.
    Охотовед 2
    Сегодня, 16:05
    Российский Минздрав обеспокоен ростом распространенности в стране детского ожирения

    Верните советские ГОСТы на продукты и сделайте детский спорт бесплатным. Вот прям удивитесь результату… am
      yuriy55
      Сегодня, 16:16
      Уберите из рациона углеводы и сахар (газированные напитки), больше белка и движения...
      Среди доставщиков еды очень мало жирных мальчиков.
        Охотовед 2
        Сегодня, 16:26
        Как отец двух юных спортсменов (14 и 10 лет) скажу так, нужно законодательно запретить взимать плату за детские спортивные секции и соревнования, хотя бы до 14 летнего возраста. Многие действительно не могут отдать деток в спорт - потому как дорого! Снаряжение - дорого, занятия - дорого, соревнования - очень дорого. Государство вполне может взять на себя заботу и затраты на Детский Спорт, тем боле лечить последствия не принятия этого шага будет ещё дороже.
          Роман_Васильевич
          Сегодня, 16:51
          Совсем не дорого, если речь идёт о спорт секциях для ОФП. Не обязательно сразу растить чемпиона мира!
          А если и это дорого, попробуйте отказаться ради ребенка от некоторых "излишеств" - сигареты, пиво/коньяк и т п....
          Зы, бесплатных спорт секций, на самом деле, вполне достаточно...
            Охотовед 2
            Сегодня, 16:58
            Да ну? Вы ребёнка на соревнования возили хоть раз? Вот очень сомневаюсь…
              Роман_Васильевич
              Сегодня, 17:28
              Ошибаетесь, я сам имею высшее спортивное образование (МГАФК), и дети к спорту приучены, так что я в теме.
              Не надо путать детские соревнования согласно календарноно плана в рамках федерации по виду спорта (там траты минимальны) и разного рода "турниры" вне календаря.
            topol717
            Сегодня, 17:09
            Да знаю много детей которые занимаются бесплатно в ДЮСШ, но всем по часу или даже больше надо добираться. Хотя может в маленьких городах ситуация и другая.
            Замира
            Сегодня, 17:14
            Допустим. Сомнительно, но спорить не буду, хотя вот это "вполне" всё-таки требует подсчётов.
            Из своего личного опыта могу сказать, что мой внук занимался хоккеем в платной секции, и ему нравилось. Но родители уже не могут платить, ну, и всё - занятия прекратились. Думаю, что если бы где-то рядом (хотя бы относительно) была возможность заниматься бесплатно, то никто бы не отказался. Но, допустим, что это частный случай.
            Но что Вы скажете по поводу прдуктов? ГОСТ не нужен?
          topol717
          Сегодня, 17:08
          Я с вами согласен что весь детский спорт должен стать бесплатным, но спорт это не про здоровье. Спорт особенно профессиональный убивает.
            Охотовед 2
            Сегодня, 17:17
            Причём тут профессиональный спорт? Я про детский спорт пишу.
            И профессиональный спорт не убивает, ага yes .
              topol717
              Сегодня, 17:19
              В детском спорте тренерами работают как правило бывшие спортсмены. Работа на износ через не могу. Только так можно выиграть и что то добиться. К здоровью никакого отношения не имеет.
        topol717
        Сегодня, 17:16
        У нас доставщики еды все на электромопедах. Я бы не сказал что они очень много двигаются.
        Вы не поверите, но это знают все, точно так же как и то что курить вредно. Но народ упорно покупает пачку сигарет за 100 рублей.
          Монтесума
          Сегодня, 17:28
          Несмотря на предупреждения медиков и устрашающие картинки на пачках сигарет. Заметил, что много стало курящих женщин, особенно в сфере торговли.
        Монтесума
        Сегодня, 17:20
        А также ограничить бесконтрольное сидение в соцсетях, которое вытесняет желание читать книги и заниматься спортом. Но это уже забота родителей. Я помню, как в своё время всё общение школьников проходило во дворах, и развлечения были подвижные, типа футбола или лапты. И да, было полно различных бесплатных секций и кружков по интересам - только приходи и записывайся. Кстати, и тогда детям были доступны сладости, но при активном образе жизни все эти углеводы сгорали при регулярной мышечной нагрузке - толстячков было мало.
      Замира
      Сегодня, 16:18
      Согласна! Абсолютно, категорически и бесповоротно!!!!)
      topol717
      Сегодня, 17:05
      Ожирением страдают в основном взрослые. И совковые госты тут не помогут, да и эту еду никто покупать не будет, она уже для большинства не будет вкусная. Да и сахара в тех гостах было очень много. А еще маргарин во всех печеньях, который медленно забивает сосуды. Так что не надо думать что в СССР все такое хорошее было. Наука она не стоит на месте.
    Wratch
    Сегодня, 16:17
    Волшебное пальмовое масло и прочие несомненно вкусные добавки. Минздав ими не озаботился? А что так?
      topol717
      Сегодня, 17:11
      Пальмовое масло ничем от подсолнечного кроме цены не отличается. Просто оно дешевле в 2 раза. Маргарин это да вредная шутка. Есть нечто иное как обработанное водородом растительное масло. Хоть подсолнечное хоть пальмовое хоть оливковое.
    BrTurin
    Сегодня, 16:27
    Команда исследователей из США провела исследование и выяснила, что низкий уровень дохода и плохое образование ведут к ожирению. Об этом сообщается в журнале Pediatric Obesity.https://www.gazeta.ru/science/news/2016/08/26/n_9044015.shtml?utm_auth=false


    По данным Росстата, в России по итогам первого квартала 2022 года за чертой бедности оказалось 20,9 миллиона человек. По словам Хациева, ожирением в России больны около 30 процентов трудоспособного населения. По его словам, чем беднее страна, тем больше граждан подвержены ожирению https://lenta.ru/news/2022/06/17/fat/
    Александр Х
    Сегодня, 16:42
    Бесплатные спортивные детские секции повсеместно, увеличение количества детских спортивных секций, старые ГОСТы на продукты питания. Обеспечение без сопровождения родителями безопасности нахождения детей на улице, спортплощадках и т.п.- и угроза ожирения молодого поколения отступит.
      topol717
      Сегодня, 17:13
      Вы знаете сколько маргарина, в обычных печеньках допускали эти госты? А потом просто забитые сосуды.
    ingvar1951
    Сегодня, 17:17
    американцы давно с этим столкнулись.причина пицерии,макдональдсы и прочие забегаловки быстрого обслуживания а также сладкие напитки.спасибо горбачёву,он затащил эту дрянь в СССР