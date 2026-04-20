Матвиенко: Обезлюживание территорий угрожает безопасности России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отток населения с огромных российских территорий «стратегической угрозой» для безопасности России. Выступая на форуме «Малая родина – сила России», она подчеркнула:
Обезлюживание территорий для нас – стратегическая угроза, мы не можем этого допустить.
Россия, напомнила Матвиенко в интервью РИА Новости, исторически не была страной мегаполисов и агломераций. И допустить дальнейшее опустение земель нельзя – ни с точки зрения национальной безопасности, ни ради развития экономики. Люди не должны тесниться в квартирах нескольких крупных городов, оторванные от своих корней. Необходимо стремиться к равномерному расселению.
ВЦИОМ ранее сообщал, что сотни малых городов в России могут исчезнуть из-за оттока населения. Молодежь уезжает в мегаполисы, а на смену ей приходят пустые улицы и заброшенные дома. Матвиенко прямо связала эту проблему с демографией.
Что предлагает спикер? Создавать условия для жизни. Безопасные детские площадки, ухоженные скверы, современные общественные пространства, кружки, ясли, качественное образование и медицину:
Ну, конечно же, не захотят семьи заводить детей, если вместо детской площадки во дворе торчат ржавые трубы.
Матвиенко призвала муниципальные власти уделить этим вопросам первостепенное значение. Любое благоустройство, вплоть до высоты бордюров, должна оцениваться по критерию: удобно ли семье с детьми.
