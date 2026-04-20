Матвиенко: Обезлюживание территорий угрожает безопасности России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отток населения с огромных российских территорий «стратегической угрозой» для безопасности России. Выступая на форуме «Малая родина – сила России», она подчеркнула:



Обезлюживание территорий для нас – стратегическая угроза, мы не можем этого допустить.

Россия, напомнила Матвиенко в интервью РИА Новости, исторически не была страной мегаполисов и агломераций. И допустить дальнейшее опустение земель нельзя – ни с точки зрения национальной безопасности, ни ради развития экономики. Люди не должны тесниться в квартирах нескольких крупных городов, оторванные от своих корней. Необходимо стремиться к равномерному расселению.

ВЦИОМ ранее сообщал, что сотни малых городов в России могут исчезнуть из-за оттока населения. Молодежь уезжает в мегаполисы, а на смену ей приходят пустые улицы и заброшенные дома. Матвиенко прямо связала эту проблему с демографией.

Что предлагает спикер? Создавать условия для жизни. Безопасные детские площадки, ухоженные скверы, современные общественные пространства, кружки, ясли, качественное образование и медицину:

Ну, конечно же, не захотят семьи заводить детей, если вместо детской площадки во дворе торчат ржавые трубы.

Матвиенко призвала муниципальные власти уделить этим вопросам первостепенное значение. Любое благоустройство, вплоть до высоты бордюров, должна оцениваться по критерию: удобно ли семье с детьми.
  1. Hishnik Звание
    Hishnik
    +20
    Сегодня, 16:36
    Что людям ваши площадки с кружками если работать негде или за копейки
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +25
      Сегодня, 16:40
      Люди не должны тесниться в квартирах нескольких крупных городов, оторванные от своих корней. Необходимо стремиться к равномерному расселению.

      Расселите Матвиенко, куда-нибудь на Дальний восток! am Страна вздохнёт свободнее.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 16:50
        . Обезлюживание территорий


        Обезлюживание?Такое слово в русском языке вообще есть?Или спичрайтеры (
        Спичрайтер (англ. speechwriter) — составитель текстов речей, выступлений для государственных, общественных деятелей и предпринимателей.) неграмотные попались?

        . Расселите Матвиенко, куда-нибудь на Дальний восток!


        Она уже на дальневосточном говоре разговаривает.Обезлюживание.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +3
          Сегодня, 16:53
          Цитата: Sky Strike fighter


          Обезлюживание?Такое слово в русском языке вообще есть?Или спичрайтеры неграмотные попались?

          Странно, что вы мне этот вопрос задали, но отвечу.
          Это существительное, неодушевлённое, среднего рода, 2-го склонения. Значение — «действие по значению глагола „обезлюживаться“» (лишаться людей, населения, становиться безлюдным). Ферштейн? wink
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            +3
            Сегодня, 17:06
            . Ферштейн?


            Я я.Натюрлих.
        2. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          +1
          Сегодня, 17:13
          Она хотела сказать:
          «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ» электората российского»
          (Стричь не кого, бараны и овцы поголовье снизилось ниже плинтуса, шерсть редкая)
          Вся суть «социально-ориентированного» государства, созданого за 26 лет Матвиенко-Тютиными (образ собирательный):
          20.04.26:
          Рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным и участникам исполнительных производств решено перенести на осень. В Минфине считают, что его принятие приведет к недополучению налоговых поступлений в бюджет до 27 млрд руб., а аудитория букмекеров сократится на 30%.

          VS
          Операторы начали брать плату за регистрацию IMEI смартфонов, иначе устройства не работают. Это их способ увеличить доходы.

          Власти РФ делают учёт гаджетов обязательным: незарегистрированные телефоны отключат. Законопроект прошёл первое чтение в Госдуме. Он позволит отслеживать местоположение смартфонов, закрыть «серый» ввоз и принести бюджету 30 млрд рублей. Для операторов регистрация бесплатна: достаточно добавить поле в данные пользователя.

          И
          В России ФНС запускает автоматический контроль счетов для выявления серых доходов.

          При превышении разницы между поступлениями и официальным доходом на 2,4 млн рублей в год налоговая запросит пояснения. За сокрытие дохода предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. Контроль охватывает регулярные переводы, одинаковые суммы и множество отправителей, исключая переводы от близких и разовые бытовые платежи. В зоне риска: репетиторы, парикмахеры, арендодатели и продавцы в соцсетях.

          Классика👉
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        +7
        Сегодня, 16:55
        Цитата: Охотовед 2
        Расселите Матвиенко, куда-нибудь на Дальний восток! Страна вздохнёт свободнее.

        Пусть она отдаст мне хоть 5% своего наворованного, я один все заселю. wink laughing winked
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +13
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Hishnik
      Что людям ваши площадки с кружками если работать негде или за копейки


      Вопросы к экономическому блоку правительства и мудрейшему, наиумнейшему олигархату,привыкшему платить людям копейки и нифига не делать десятилетиями для повышения производительности труда,для технического перевооружения производства и как следствие повышения производительности труда и прибыли.Легче же всем всё продавать с безумными скидками,у нас ведь по-другому продавать не научились,быть двойными коровами для кого не попади,пусть не мы зарабатываем,а на нас все зарабатывают.А потом удивляются откуда деньги взять в бюджет. Транжирить их не надо для начала. Проще деньги не пустить на развитие,накопить, увезти их на Запад как те же 300 млрд ,где их с "успехом" потерять.Все начинается с головы.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 16:58
        Как вспомнишь, почём только олимпиада в Сочи обошлась, да чемпионат по футболу. Про остальные дикие проекты уж даже упоминать не хочется..
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +3
          Сегодня, 17:02
          Цитата: paul3390
          Как вспомнишь, почём только олимпиада в Сочи обошлась, да чемпионат по футболу. Про остальные дикие проекты уж даже упоминать не хочется..


          В интернете есть много интересного про хозяйственную деятельность тех же Сечина или Силуанова.Пусть кто хочет погуглит кого и куда они назначают в своих компаниях и кому деньги на проекты дают.Так что всё к этому и шло.Дела сердечные путают с делами хозяйственными зачастую.
    3. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Hishnik
      Что людям ваши площадки с кружками если работать негде или за копейки
      Она истории не знает, но всё движется к естественной структуре общества. Скоро наши вожди дозреют до идеи ценза оседлости и до введения крепостного права. А проблемы демографии решат законодательным закреплением права первой ночи, а также обязательным искусственным осеменением баб. Собственно, к этому всё и идет: земля давным-давно принадлежит де-факто и де-юре новым боярам, осталось довести дело до конца.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +6
    Сегодня, 16:42
    Ну, если сама Матвиенко обеспокоилась проблемой, тогда всё будет в порядке.
    А если и Нарусова подключится, тогда вообще, запросто!
    Она же в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству входит.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:10
      .Ну, если сама Матвиенко обеспокоилась проблемой, тогда всё будет в порядке.
      А если и Нарусова подключится, тогда вообще, запросто!


      Рожать собрались что ли?
  3. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +9
    Сегодня, 16:42
    Так обеспечьте приток.
    Не можете? Ну так признайтесь в этом и свалите в отставку!
    P.S. Только приток не "ценными специалистами", а немного и ценными специалистами. Все ваши "ценные специалисты" только асфальт в дождь укладывать могут...
  4. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 16:43
    Ну, не справились чекисты с управлением страной. Пора признать и уходить.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Иван Иванов_36
      Ну, не справились чекисты с управлением страной. Пора признать и уходить.

      Так предыдущие тоже с этим не справлялись, а других в ГД нет.
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Иван Иванов_36
      Ну, не справились чекисты с управлением страной.

      Это не чекисты, а чекушки...
    3. tatra Звание
      tatra
      0
      Сегодня, 17:23
      Вот ,сущность врагов СССР -вину за то ,что вы сотворили во главе с Горбачевым и Ельциным ,вы трусливо свалили на советских коммунистов ,а вину за то ,что вы сотворили во главе с этим вашим "вождем " вы сваливаете на советских чекистов ,а сами всегда "ни при чем ".
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 16:43
    Ой! А чья же политика к подобному результату привела? Наверное инопланетяне виноваты.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +10
    Сегодня, 16:45
    Закрывают школы,больницы,почту и с какого х.люди там должны продолжать жить?Если немного изменить знаменитые слова одного великого человека "Страшно далеки они от народа,такие вот Матвиенки".
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    +6
    Сегодня, 16:46
    Люо она правда не понимает. либо все понимает. но делает. вид. что она не при чем.
  8. TAMBU Звание
    TAMBU
    +5
    Сегодня, 16:47
    детские площадки, ухоженные скверы, современные общественные пространства, кружки, ясли, качественное образование и медицину


    ну хорошо вот если это построить все в любом проблемном городе - люди туда не поедут. самое страшное что она так действительно думает. чиновник такого уровня озвучивает тезисы: главное "чтобы все было красиво", притом что решение этой пробелмы: постройка уродливого станкостроительного, металлургичсекого, любого иного предприятия тысяч на 20 рабочих в каждом таком проблемном городе...и сначала все будет некрасиво, а потом глядишь и тут школа, тут микрорайон, здесь аптека, там сквер...потому что деньги появятся у людей...хоть какие-то...
  9. Fisher Звание
    Fisher
    +5
    Сегодня, 16:47
    Достойная работа за достойные деньги, развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность - это важно, но на мой взгляд, нужна ещё другая шкала ценностей. Например, я не неудачник, что живу и работаю, скажем, в условном селе, а успешный человек, и я не идиот, плодящий нищету, а классный отец/ мать.
  10. Александр Х Звание
    Александр Х
    +7
    Сегодня, 16:49
    В деревне даже с самой благоустроеной детской площадкой и медицинским пунктом и с современной школой не будет молодежи, если не будет рабочих мест для молодежи... Уезжают в города, чтобы иметь возможность зарабатывать.
  11. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 16:50
    Проблем море. Основные - фактическая невозможность молодой семье приобрести жильё, не говоря уж о машине. Затем - крайняя дороговизна детских товаров. Ну и вишенкой - зачастую невозможность жене работать, ибо все детские садики и начальные классы школ на проверку функционируют в лучшем случае до 17 часов. Нет - формально может и дольше, но воспитатели - настоятельно требуют забирать как можно раньше. Кому же она тогда такая на работе нужна-то? И конечно - бесконечные школьные поборы.. Затем - пойдут всякие кружки, секции, которые даже если бесплатные - денег один хрен требуют, как и времени. А благодаря обожаемому гаранту - бабушки с дедушками как в прежние времена помочь не могут, ибо вынужденны вкалывать пока не сдохнут.

    Итого - мужик должен выкладываться как ломовая лошадь за двоих, и всё равно - его зарплаты не хватает на обеспечение самостоятельного существования. Семья даже с двумя детьми - это кабала и полный провал по уровню жизни, особенно если таки вынужденны связаться с ипотекой. Какое уж тут размножнение...

    Вижу это отлично, ибо имею двух внуков. И если бы я не купил им квартиру - даже не знаю, как бы мой младший сын выкручивался. Ещё и на ипотеку - у него бы точно не хватило. У него двое разнополых детей - значит нужна минимум трёшка. Откуда такие деньги у молодой семьи?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 17:06
      Цитата: paul3390
      Проблем море. Основные - фактическая невозможность молодой семье приобрести жильё, не говоря уж о машине. Затем - крайняя дороговизна детских товаров. Ну и вишенкой - зачастую невозможность жене работать, ибо все детские садики и начальные классы школ на проверку функционируют в лучшем случае до 17 часов. Нет - формально может и дольше, но воспитатели - настоятельно требуют забирать как можно раньше. Кому же она тогда такая на работе нужна-то? И конечно - бесконечные школьные поборы.. Затем - пойдут всякие кружки, секции, которые даже если бесплатные - денег один хрен требуют, как и времени. А благодаря обожаемому гаранту - бабушки с дедушками как в прежние времена помочь не могут, ибо вынужденны вкалывать пока не сдохнут.

      Итого - мужик должен выкладываться как ломовая лошадь за двоих, и всё равно - его зарплаты не хватает на обеспечение самостоятельного существования. Семья даже с двумя детьми - это кабала и полный провал по уровню жизни, особенно если таки вынужденны связаться с ипотекой. Какое уж тут размножнение...

      Вижу это отлично, ибо имею двух внуков. И если бы я не купил им квартиру - даже не знаю, как бы мой младший сын выкручивался. Ещё и на ипотеку - у него бы точно не хватило. У него двое разнополых детей - значит нужна минимум трёшка. Откуда такие деньги у молодой семьи?

      В мое время разнополые дети жили в одной комнате и ни чего, все выросли приличными людьми, либеральные сказки от застройщиков про каждому ребенку по комнате.
  12. Karabin Звание
    Karabin
    +5
    Сегодня, 16:51
    Что предлагает спикер? Создавать условия для жизни. Безопасные детские площадки, ухоженные скверы, современные общественные пространства, кружки, ясли, качественное образование и медицину:

    Ну так в чем загвоздка? Создавайте условия. Вы же у власти десятки лет. Бессменно и беспрерывно. Начиная с президента , ЕР с конституционным большинством и прочими думскими долгожителями.
    Ну, конечно же, не захотят семьи заводить детей, если вместо детской площадки во дворе торчат ржавые трубы.
    Бла-бла-бла.
  13. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 16:52
    Ну, вот! "Зашибись поработали!" (Из ОСП-Студии)
  14. Роман_ Звание
    Роман_
    +4
    Сегодня, 16:53
    Компартию бабка несла на своих плечах, устала - бросила.
    Едросов тащит, тащит - устала начала нести очередной бред. Вангую тоже скоро бросит т.к. "коренное" население уже с трЮдом понимЯть по лусскит бабку-мамонта...
  15. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +3
    Сегодня, 16:53
    Ну так работай над этим Валюха. Продвигай создание новых рабочих мест, соцкультбыт, школы, детсады, больницы, поликлиники в пустеющих городах, поселках. Сделай так чтобы людям было не интересно уезжать в крупные города. Работать надо, а не трындеть. И видеть проблему тогда когда ее никто не видит. Ну на фига. Ты будешь лучше проталкивать идею о том что молодых людей из глубинки не надо зачислять в столичные ВУЗы. Потом у тебя возникнет идея отобрать паспорта у жителей этих населенных пунктов.
  16. Roman_4 Звание
    Roman_4
    0
    Сегодня, 16:54
    Вообще-то когда человек живёт где то отдаленно , ему необходима связь и интернет, для общения с внешним миром, получения нужной информации и общения с родственниками. Что бы не чувствовать себя оторванным от общества и мирового инфополя. Когда выделяют 87 млрд , не на развитие сети интернет по стране, а на блокировки существующих сетей интернета, то есть для ухудшение жизни людей. То о каком расселении по территориям может идти речь вообще ? Может речь шла о выселение людей вообще из страны ? Тогда все делается правильно. Нет связи и интернета , нет и людей. Интернет чем хорош ? Живёшь ты в каком то отдаленном посёлке, включил интернет и ты в курсе всех событий, новостей, образовательных программ, технических и строительных программ, ты можешь искать покупателя на свой товар по всей стране и даже в мире.
    Производишь ты мед или сыр или шишки бьёшь- или ещё что то , например выращиваешь курей или уток под заказ, так вот не надо тебе сдавать товар задешево заготовителям , ты можешь его продать гораздо дороже. Или надо тебе купить что-то , опять поиск в интернете , по профильным ресурсами. Или ты работаешь удалённо.
    Обрубаете интернет-уходит активность , наступает разруха.
    PS. Потратить 87 млрд на ухудшение жизни людей ?!
  17. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    +2
    Сегодня, 16:57
    Чтобы избежать оттока населения нужно вводить крепостное право))))
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +1
      Сегодня, 17:17
      Рано или поздно с ЕР с её консервативными устоями к этому и придём, назовут только иначе. Типа суверенный прикреплённый гражданин, по аналогии с суверенной демократией.
  18. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 16:59
    Россия ... исторически не была страной мегаполисов и агломераций ... Люди не должны тесниться в квартирах нескольких крупных городов, оторванные от своих корней. Необходимо стремиться к равномерному расселению

    Интересно, как быстро, от таких экскурсов в прошлое, кто-нибудь в Госдуме начнет выдвигать идеи возврата крепостничества (а что? работало же!), или, на худой конец, вспомнит, что, в советский период, жителям сёл и деревень, вообще паспорт не положен был? Аж до середины семидесятых! А, хочешь куда-то отъехать - получи справочку у председателя! Да не забудь вовремя вернуться!
    Всё новое - хорошо забытое старое)
    В общем, ждём судьбоносные предложения от Терешковой!
    Она может...)
  19. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +5
    Сегодня, 17:00
    Очнулась п...... когда ночь прошла.
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 17:00
    Обезлюживание территорий для нас – стратегическая угроза, мы не можем этого допустить.
    Мессенджер в отключили, теперь надо страну колючей проволокой опутать. Чтобы никто не убегал
  21. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +2
    Сегодня, 17:01
    Безопастности России угрожают Тютины Валентины Иванны (урожденные в Шепетовке УССР), всякие внезапные миллиардеры за год типа Серёжи Матвиенко

    Ну и прочие аналогичные диды и бабки, с их порослью в 1, 2, и поди уж в 3-ем поколении, ежели брать ™️ Семью Ельциных, Юмашевых, Дьяченко.
    Не даст соврать бывщший глава ЧК Карелии, и его поросль…
  22. Roman_4 Звание
    Roman_4
    0
    Сегодня, 17:01
    Цитата: Игорь Белобров
    Ну так работай над этим Валюха. Продвигай создание новых рабочих мест, соцкультбыт, школы, детсады, больницы, поликлиники в пустеющих городах, поселках. Сделай так чтобы людям было не интересно уезжать в крупные города. Работать надо, а не трындеть. И видеть проблему тогда когда ее никто не видит. Ну на фига. Ты будешь лучше проталкивать идею о том что молодых людей из глубинки не надо зачислять в столичные ВУЗы. Потом у тебя возникнет идея отобрать паспорта у жителей этих населенных пунктов.

    И заставить работать за трудодни , чтоб денег не было сбежать куда то.
  23. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Сегодня, 17:05
    Тетка не с нашей планеты...либо "тупого включает"...
  24. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 17:11
    Люди не должны тесниться в квартирах нескольких крупных городов, оторванные от своих корней. Необходимо стремиться к равномерному расселению.

    Сыночку своему расскажи, а то отирается всю жизнь возле денег: то в инвестиционных фондах, то по банкам коммерческим...
  25. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 17:11
    А пока до сих пор власти занимались "оптимизацией". Например строят большую школу на 1.5 тыс детей в крупном селе. Маленькие школы в небольших селах закрывают и детей на спецтранспоте возять в большую школу. Казалось бы цель благородная- повысить качество образования и бюджетные деньги сэкономить. Но дети после такой схемы в родное село после окончании школы не вернутся. Так же оптимизировались фельдшерские пункты и больнички. Небольшие села и небольшие городки так и умирают без центральной поселковой производственной базы.школ и больничек.
  26. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:17
    Валентина Матвиенко. Один сын. Одна внучка. А ведь так сейчас у многих, только причины другие. Кем заселять? Мигрантами? Опыт отрицательный.
  27. никникник Звание
    никникник
    +1
    Сегодня, 17:18
    Срочно в малых городах надо начинать по 10 раз перекладывать тротуарные плитки). Да и у нас СВО идет, а там на передовой все с периферии с малых городов и сел, с мегаполисов как Москва и Питер и приближенных территорий на Куршавели отдыхают, детки госчиновников за бугром живут. Сколько гибнут наших парней да и гражданских по всей территории России, где нет 5 слойной системы ПВО. К тому же Москве спокойней, с периферии не полезут же с митингами и транспарантами, не дай бог еще новые Пригожины к дому Правительства или к Кремлю, так тихо и спокойно, вот вам и "обезлюживание"
  28. Самоед Звание
    Самоед
    +2
    Сегодня, 17:18
    Это уже клиника. Вот что значит партийные выдвиженцы. В СССР был социальный лифт-из любой семьи достойный мог подняться на любую должность. Человек зарабатывал себе должность своим трудом, знаниями, умом. Да, были отдельные: директор бани, завтра директор театра. Метафора.
    Не понимает азов: бытие определяет сознание. Хотя, сама яркий тому пример, никакой связи с реальным положением в стране. Ей пять тысяч на обед, а пенсионерам столько на неделю со всеми платежами, лекарствами, бытом, едой.... БД. Именно в такой последовательности.
  29. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 17:21
    Российские чиновники напоминают мне Людвига Аристарховича из Нашей Раши. Тот гадил соседям под двери, а потом удивлялся. Так и эти сначала нагадят согражданам, а потом удивляются.
  30. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 17:23
    опомнилась)))) У Валентины Ивановны Матвиенко один ребёнок — сын Сергей, родившийся 5 мая 1973 года.
    че ж ты свой вклад не внесла? у тебя коэффициент 1, тебе кол! остаешься на второй год

    Для минимального воспроизводства населения (обеспечения замещения поколений) суммарный коэффициент рождаемости (СКР) должен находиться в диапазоне 2–2,15 ребёнка на женщину.

    и эти люди еще учат нас жить)))))
  31. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 17:23
    Валентина Матвиенко назвала отток населения с огромных российских территорий «стратегической угрозой» для безопасности России.


    "Мамай прошел?"
  32. саша крючков
    саша крючков
    0
    Сегодня, 17:23
    А что толку от всех этих новых площадок и кружков для детей, если людям буквально не на что жить! Вот и выходит парадокс: застройщики жалуются, что квартиры никто не покупает, а всё потому, что денег у людей нет. И ситуация только ухудшается: на НТМК, одном из ключевых предприятий города, объявили о сокращениях. Куда податься людям? Приходится бросать всё и ехать куда подальше — хоть в область, лишь бы найти хоть какую‑то работу. Это же не жизнь получается, а сплошная борьба за выживание…
  33. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:24
    Паспорта - забирать, беглых -ловить и возвращать... Все уже давно придумано.
  34. urik62 Звание
    urik62
    0
    Сегодня, 17:27
    Они там вообще на другой планете живут, бабке давно на пенсию пора носки вязать. Второй год бьёмся за дорогу где школьный автобус ходит, вся в канавах, правительство Рязанской области посылает куда подальше, школу закрыли, работы толком нет, в больнице районной бардак, врачей не хватает, понаставили ФАПов, а толку то, кроме давления померить там ничего не могут.