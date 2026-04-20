Немецкий фонд Kenfo снимает ограничения на инвестиции в военную промышленность

Суверенный инвестиционный фонд Германии Kenfo отказывается от многолетних этических ограничений на вложения в компании военно-промышленного сектора.

Теперь фонд сможет свободно покупать акции и облигации производителей оружия, реагируя на изменившуюся геополитическую обстановку в Европе. Об этом заявила генеральный директор фонда Аня Mикус в интервью Bloomberg.

Ранее Kenfo запрещалось держать ликвидные активы в компаниях, где более 5% выручки приходится на оборонную деятельность. Kenfo управляет активами, возникшими в том числе из реституции и специальных государственных резервов. Фонд придерживался строгих критериев и этических исключений, типичных для немецкой инвестиционной политики последних десятилетий.

Решение принято на фоне резкого роста военных расходов Германии, необходимости ускоренного перевооружения бундесвера и усиления роли НАТО. В Европе, как известно, наблюдается общий тренд на смягчение ограничений для инвестиций в оборону - аналогичные шаги ранее предприняли отраслевые ассоциации фондов.

Эксперты отмечают, что отказ от «оружейного табу» позволит Kenfo диверсифицировать портфель и поддержать немецких и европейских производителей вооружений (таких как Rheinmetall, Hensoldt и другие) в условиях растущего спроса. Это изменение отражает новую реальность: Германия переходит от политики пацифизма к наращиванию своей военной мощи. Чем обычно это заканчивалось - многие прекрасно помнят, причём и сами немцы тоже.
  Sky Strike fighter
    Сегодня, 16:14
    На месте поляков я бы сильно напрягся.Если воинственный тевтонский дух возобладает в Германии,то первыми под раздачу попадут именно поляки,отжавшие после Второй Мировой немало немецких земель в свою пользу.
    Васян1971
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Sky Strike fighter
      первыми под раздачу попадут именно поляки,отдавшие после Второй Мировой немало немецких земель.

      Кому отдавшие? belay
      Sky Strike fighter
        Сегодня, 16:21
        Опечатка."Отжавшие" хотел написать,а не отдавшие. Извиняюсь за ошибку.Во время Второй Мировой Гитлер рисовал себе все захваченные земли. Таким образом, к 1942 году под немецкой оккупацией находилась вся территория от Атлантики до Дона. К счастью, недолго.А 1945 году Германию разделили на 4 оккупационные зоны: английская, американская и французская — на западе, и советская — на востоке.
    Артём81
      Сегодня, 17:14
      По-моему, эти медлительные "травоядные" немцы, помешанные на своей экологии, наконец-то начали осознавать реальность. Согласно последним варгеймам и аналитике, Польша сейчас вполне способна устроить такой блицкриг, что какой-нибудь Дрезден в кратчайшие сроки сменит название на что-то вроде "Дрезно польских панов".
      ​Польша — это одна из немногих стран, которая плевать хотела на экологические нормы и так называемое "международное право", когда дело касается интересов. Они спокойно укрывают тех, кто взорвал "Северный поток-2", и в упор не видят всю эту радужную ЛГБТ-бесовщину. Поляки уже выставили Берлину счет на триллион с лишним долларов за Вторую мировую. И пока немцы идут в отказ, Варшава, судя по всему, готовится сменить язык дипломатии на язык грубой силы. Лично я ставлю именно на этот сценари.
    carpenter
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Sky Strike fighter
      первыми под раздачу попадут именно поляки,отжавшие после Второй Мировой немало немецких земель в свою пользу.

      Эти территории им СССР "подарил".
  NICK111
    Сегодня, 16:14
    Чем это заканчивалось? Скажу прямо, немцы в большинстве своём не помнят. Политика замалчивания преступлений дала свои плоды. Только школьники ГДР знали, что натворили немцы во Вторую, да и в Первую Мировую.
  Васян1971
    Сегодня, 16:15
    Чем обычно это заканчивалось - многие прекрасно помнят, причём и сами немцы тоже.

    Да. "Гитлер капут."©

    Да. "Гитлер капут."©
  Irokez
    Сегодня, 16:17
    В Окраине возрадили Бандеру и вот результат СВО, в Неметчине возрождают идеи Гитлера и это может привести тоже к СВО.
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 16:27
      К конфликту Германии и Польши,а в перспективе возможно что к конфликту Германии и Франции,но там всё намного сложнее.Франция имеет ЯО морского и воздушного базирования.
  dfg
    Сегодня, 16:26
    Ну а что в войне они побеждают, издержки минимальны , города у них не горят и порты тоже. Надеются делить проигравшего
  Arzt
    Сегодня, 16:26
    Ну еще бы, Рейнметалл за 4 года - в 10 раз! fellow Тут надо успевать к пирогу. laughing
  alexboguslavski
    Сегодня, 16:45
    В 1930-1940-е Германия уже выходила из экономического кризиса резким ростом военного производства. Тогда почти весь будущий немецкий автопром работал на Гитлера. Mercedes‑Benz (тогда Daimler‑Benz) выпускал танки «Пантера», военные грузовики и авиационные двигатели. BMW поставлял армии мотоциклы и двигатели для истребителей. Volkswagen производил военные автомобили Kübelwagen и амфибии Schwimmwagen. В списке также и Porsche, Opel, Audi и другие.

    Сегодня разница лишь в том, что Германия загружает автомобильные заводы заказами на дроны, системы ПВО и современную военную технику не для себя, а для Украины.
    А дypaчки и рады быть жареным мясом на чужом столе.
  carpenter
    Сегодня, 17:16
    Пора бы немцам и задуматься, если до них не дошло, к чему их привели Первая мировая и Вторая мировая войны.
    Пора бы немцам и задуматься, если до них не дошло, к чему их привели Первая мировая и Вторая мировая войны.