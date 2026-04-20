Немецкий фонд Kenfo снимает ограничения на инвестиции в военную промышленность
Суверенный инвестиционный фонд Германии Kenfo отказывается от многолетних этических ограничений на вложения в компании военно-промышленного сектора.
Теперь фонд сможет свободно покупать акции и облигации производителей оружия, реагируя на изменившуюся геополитическую обстановку в Европе. Об этом заявила генеральный директор фонда Аня Mикус в интервью Bloomberg.
Ранее Kenfo запрещалось держать ликвидные активы в компаниях, где более 5% выручки приходится на оборонную деятельность. Kenfo управляет активами, возникшими в том числе из реституции и специальных государственных резервов. Фонд придерживался строгих критериев и этических исключений, типичных для немецкой инвестиционной политики последних десятилетий.
Решение принято на фоне резкого роста военных расходов Германии, необходимости ускоренного перевооружения бундесвера и усиления роли НАТО. В Европе, как известно, наблюдается общий тренд на смягчение ограничений для инвестиций в оборону - аналогичные шаги ранее предприняли отраслевые ассоциации фондов.
Эксперты отмечают, что отказ от «оружейного табу» позволит Kenfo диверсифицировать портфель и поддержать немецких и европейских производителей вооружений (таких как Rheinmetall, Hensoldt и другие) в условиях растущего спроса. Это изменение отражает новую реальность: Германия переходит от политики пацифизма к наращиванию своей военной мощи. Чем обычно это заканчивалось - многие прекрасно помнят, причём и сами немцы тоже.
