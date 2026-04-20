The Atlantic: Зеленский все быстрее теряет доверие к США и Трампу

Американский историк Филлипс О'Брайен в статье для The Atlantic констатирует: Зеленский почти утратил веру в США. Он больше не считает их своим союзником. Причина – сокращение военной поддержки и нежелание Вашингтона идти на более жесткие меры в отношении России.



О'Брайен пишет:

Зеленский недоволен требованиями американской стороны для урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, глава киевского режима не стремится выстраивать отношения с администрацией Дональда Трампа и вынужден искать другие пути.

Напомним, Трамп неоднократно давал понять, что его приоритет – сделка, а не бесконечное финансирование. Еще недавно он назвал Зеленского единственным на Украине, кому не нравится предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования.

Трамп, похоже, устал от киевских запросов и настаивает на переговорах любой ценой. Что для Зеленского, публично заявлявшего о недопустимости компромиссов с Москвой, звучит как приговор.

Украина все больше превращается в обузу для Белого дома. Истекают предыдущие пакеты помощи, новые согласовываются со скрипом. А администрация Трампа, занятая блокадой Ирана и противостоянием с Китаем, просто переключила внимание на другие регионы.
  yuriy55
    yuriy55
    Сегодня, 16:26
    Он больше не считает их своим союзником.

    Союзники?
    Твои союзники британские и израильские свиньи!!!
    Охотовед 2
      Охотовед 2
      Сегодня, 16:30
      Да плевать США и Трампу на доверие Зеленского. Кто он есть такой? Проcтитутка политическая и просто клоун кровавый, утилизатор тупых…
      Mouse
        Mouse
        Сегодня, 16:55
        Использовали и выкулапали грязь из под ногтей....
  taiga2018
    taiga2018
    Сегодня, 16:28
    И снова здорово,опять по тому же кругу,опять ждем милостей от Трампа,Зеленского,ЕС,Папы Римского и т.д.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 16:32
      Вот к кому в домик в Киеве должна была прилететь реактивная Герань,а не к советнику по РЭБу "Флэшу".Тогда глядишь и был бы толк и возможно даже переговоры бы сдвинулись с места,а не как сейчас каждый при своём мнении.

      Видать по мнению Зеленского программа минимум в его планах это дойти до Урала,а Трамп и прочие европейцы вокруг него вообще плясать должны.Так и вспоминается сказка о рыбаке и золотой рыбке.
  майор Юрик
    майор Юрик
    Сегодня, 16:30
    Ну все, доня без зелиного доверия заплачет горючими слезами..... Доня терпеть не может криворожского хабальника, но по-бизнесменски будет драть с него деньги ес за старлинк, спутниковую и другие разведки. Все идет своим чередом! laughing
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    Сегодня, 16:30
    Истекают предыдущие пакеты помощи, новые согласовываются со скрипом.

    Этот наглый попрошайка по кличке зе найдет других спонсоров!
    Это как п̶р̶о̶с̶т̶и̶т̶у̶т̶к̶а̶ женщина, которая привыкла шикарно жить, но за чужой счет!
    А для этого у нее есть все, силиконовые губы, силиконовая грудь и попа, и очаровательные гланды!
    Ате_ист
      Ате_ист
      Сегодня, 16:52
      Этот наглый попрошайка по кличке зе

      Ну, предположим, он такой и есть. Только какой смысл в этом потоке эмоциональных эпитетов, если с практической точки зрения для РФ от этого нет никакой пользы.
      При этом, важно отметить, что помощь Украине оказывает ЕС и помощь довольно существенную. Это проблема и большая - экономический потенциал ЕС гораздо выше, чем РФ. Зеленскому, действительно, нет никакой нужды иметь дело с США в нынешних условиях
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 16:37
    ❝ Зеленский* всё быстрее теряет доверие к США и Трампу ❞ —

    — И как теперь это им пережить ...
  samarin1969
    samarin1969
    Сегодня, 16:41
    Несмотря на фантазии мистера О'брайен, фронт устойчив, режим финансируется. Эскалация боевых действий только растёт. Трампу тоже выгодна эта война во всех отношениях: РФ слабеет, танкера и ЗВР в подвешенном состоянии, газ продаёт...Дональду есть с кем обниматься, зачем ему навязчивый "брутальный" гном с Украины?
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    Сегодня, 16:46
    Война за океаном Трампе по барабану, у него много других и более важных задач – КНР, Иран, Канада, Гренландия, Акционерное общество “Совет Мира” им. Трампы, борьба за за нефтегазовую монополию, тёрки с ФРСом за снижение курса нацдензнака и т.п. ужо не считая межпартийные разборки с ослами.
    Трампа помог РФ ужо тем что замирил Азербайджан с Арменией к выгоде США и пытается заключить сделку с РФ в надежде если не лишить КНР поставок сырья полностью, то осуществлять их дозированно на условиях бы тем иметь рычаг влияния КНР.
    Пану зеленскому проблемы Трампы тоже по бабарану, он отстаивает территориальную целостность своего гособразования в определённых Беловежскими соглашениями границах и ему требуются деньги и оружие и ЕС в этом ему помогает по мере сил и возможностей которые с США бы могли гораздо значительнее
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 17:03
    Таки Зелох уже поменял хозяина , это он раньше с Бидоном лобызался.
  sdivt
    sdivt
    Сегодня, 17:06
    Зеленский почти утратил веру в США. Он больше не считает их своим союзником

    Зеленский не верит США и не считает их союзниками
    Мы тоже, не верим США, и не считаем их союзниками
    Вроде бы линии поведения похожи, но, как говорится, есть нюанс...)
  bumerang.
    bumerang.
    Сегодня, 17:12
    Что с Зеленским? Борода седая, волосы на правой брови наполовину выпали, на голове тоже седина.
    На макушке приличная лысина, уже давно.