ФРГ и Британия приступили к выпуску безэкипажных катеров Kraken K3 Scout
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и британская технологическая компания Kraken организовали в Гамбурге серийное производство военной продукции. На гамбургской верфи Blohm+Voss ФРГ и Британия приступили к выпуску безэкипажных катеров Kraken K3 Scout.
Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.
Руководство утверждает, что новая техника найдет применение как в оборонной сфере, так и в гражданских отраслях. Их можно задействовать для наблюдения за морскими акваториями, защиты прибрежных инфраструктурных объектов и нанесения ударов. Для каждой из таких миссий разработана своя конфигурация морского дрона.
На первое время совместное предприятие Rheinmetall Kraken GmbH планирует выпускать около 200 единиц такой продукции в год, но в случае роста спроса способно нарастить свои производственные возможности до тысячи аппаратов ежегодно.
Длина каждого катера составляет 8,5 метра. Этот БЭК способен разгоняться до 55 узлов.
Комментируя запуск серийного производства и военно-техническое сотрудничество двух западный стран, глава компании Kraken Technology Мэл Крис заявил следующее:
Rheinmetall Kraken GmbH объединяет опыт и возможности давнего лидера оборонной отрасли с гибкой инновационной компанией, занимающейся морскими технологиями.
А неделей ранее было заключено немецко-украинское соглашение о военном сотрудничестве. Поэтому вряд ли стоит удивляться, если в скором времени новые БЭКи появятся на вооружении ВСУ, начав действовать против Вооруженных сил РФ и гражданских судов в черноморской акватории.
