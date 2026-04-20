ФРГ и Британия приступили к выпуску безэкипажных катеров Kraken K3 Scout

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и британская технологическая компания Kraken организовали в Гамбурге серийное производство военной продукции. На гамбургской верфи Blohm+Voss ФРГ и Британия приступили к выпуску безэкипажных катеров Kraken K3 Scout.



Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Руководство утверждает, что новая техника найдет применение как в оборонной сфере, так и в гражданских отраслях. Их можно задействовать для наблюдения за морскими акваториями, защиты прибрежных инфраструктурных объектов и нанесения ударов. Для каждой из таких миссий разработана своя конфигурация морского дрона.

На первое время совместное предприятие Rheinmetall Kraken GmbH планирует выпускать около 200 единиц такой продукции в год, но в случае роста спроса способно нарастить свои производственные возможности до тысячи аппаратов ежегодно.

Длина каждого катера составляет 8,5 метра. Этот БЭК способен разгоняться до 55 узлов.

Комментируя запуск серийного производства и военно-техническое сотрудничество двух западный стран, глава компании Kraken Technology Мэл Крис заявил следующее:

Rheinmetall Kraken GmbH объединяет опыт и возможности давнего лидера оборонной отрасли с гибкой инновационной компанией, занимающейся морскими технологиями.

А неделей ранее было заключено немецко-украинское соглашение о военном сотрудничестве. Поэтому вряд ли стоит удивляться, если в скором времени новые БЭКи появятся на вооружении ВСУ, начав действовать против Вооруженных сил РФ и гражданских судов в черноморской акватории.
  1. Schneeberg Звание
    Сегодня, 16:54
    ФРГ и Британия приступили к выпуску безэкипажных катеров
    Когда-то, в 1935 году, был заключён англо германский морской договор. Чем это все закончилось для Англии? wink
    1. Mitos Звание
      Сегодня, 17:03
      Сейчас они совместно все это наращивают против нас. Наши безжкипадные давно должны были утюжить все что можно, и держать подальше флот агрессора.
  2. Toljna935
    Сегодня, 17:03
    Европейцы они умные! Смейтесь над Урсулочкой и Кайей, смейтесь -недоумки. Вот Орбан подразнил морковкой и согласует 90 млрд Украине, теперь на очереди болгарский деятель будет петь те же песни, причем это бумажки обеспечены под наши арестованные активы а РФ откроет нефть в гейропу - украинским ВСУ солярка ой как нужна. Венгрия купит дешевую нефть у России, ПЕРЕГОНИТ В ДИЗТОПЛИВО И ПО СУМАСШЕДШЕЙ ЦЕНЕ ПРОДАСТ всу. Россия останется с хреном, у Вегнрии огромный навар и Украина с дизтопливом! вот такая сказка про вершки и корешки. Наши учились в гарвардах и Йельсах а русские сказки не читали им мамы и бабушки, и выросли недоумки. А Германии откроем потоки газа по отремонтированных трубам ч..з Балтику по бросовым ценам и дешевые энергоносители как во время для совместных предприятий украины и германии, деньги Орбан пустит в оборот против России. Останется немного сопли пожевать и появится как раз новый Гитлер и будет нам новый ДРАНГ НАХ ОСТЕН. Слов уже нет - остались только матерные непечатные выражения.
  3. next322 Звание
    Сегодня, 17:08
    Судя по всему на Черном море остаткам кораблей ЧФ,уже никогда не выйти за пределы Новороссийска.....И на балтике ситуация почти аналогичная